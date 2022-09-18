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В Венгрии объяснили, почему правда на стороне России
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Многие жители Венгрии считают, что в вопросе культурных ценностей правда на стороне России, заявил венгерский писатель Аттила Демко в комментарии изданию Politico.
Издание отметило растущий разрыв между Будапештом и Западом, который пытается навязать стране прогрессивные ценности.
«После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда», – приводит слова Демко РИА «Новости».
Автор публикации обратил внимание на рост привлекательности традиционных ценностей в Венгрии, чему способствует политика премьер-министра Виктора Орбана.
«Учитывая, что Орбан представляет западный прогрессивизм опасным для венгров, неудивительно, что более традиционные российские культурные ценности вызывают привлекательность», – говорится в статье.
За последние годы в Венгрии приняли целый комплекс законов, направленных на защиту традиционных ценностей. Так, в середине сентября 2022 года женщин, собирающихся делать аборт, обязали на приеме у акушера-гинеколога послушать сердцебиение плода. В конце 2020 года страна приняла закон, определяющий брак как исключительно союз между мужчиной и женщиной. В мае того же года парламент Венгрии проголосовал за запрет менять людям пол, указанный при рождении в документах. А годом ранее Венгрия решила не принимать участие в «Евровидении» в 2020 году из-за тесной связи конкурса с ЛГБТ-сообществом. Кроме того, Будапешт намерен провести референдум об отношении граждан к ЛГБТ-пропаганде среди детей.
Между тем Европарламент утвердил доклад с призывом к Совету ЕС признать риск серьезных нарушений Венгрией основных ценностей, на которых основан Евросоюз. Депутаты отметили, что в стране основные проблемы связаны с «функционированием Конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев» и предложили Еврокомиссии отказаться от выплат Венгрии из общеевропейского бюджета в рамках плана по восстановлению экономики до устранения всех нарушений.
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Юрий Антонов высказался о признании Максима Галкина иноагентом
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История Максима Галкина (признан иноагентом) явление негативное для всей страны в целом, он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится, заявил эстрадный певец и композитор Юрий Антонов.
По словам артиста, он не может понять, почему суперпопулярный в России Максим Галкин (признан иноагентом) так «переродился».
«Я не могу понять, в чем причина такого перерождения, в чем причина отказа от возможности продолжать свою любимую работу, работу на телевидении, концертах. Я не могу сказать, почему он так переродился, в чем заключается причина отказа от работы в России, отказа от нормального освещения событий. В мозги заглянуть очень трудно. Он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится. Я не могу точно сказать о его ориентации в пространстве. Что поделать, раз он так себя ведет. Это его решение», – цитирует ФАН Антонова.
Ранее министерство юстиции России включила в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.
Позднее российский юморист Максим Галкин (признан иноагентом) заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
В американской разведке допустили изменение Путиным целей спецоперации
Президент России Владимир Путин может изменить цели проводимой на Украине специальной операции, заявил директор разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.
«Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции», – сказал Берриер, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Presss.
По его мнению, речь идет о «текущем положении» и об ограниченных ресурсах.
Глава управления признал, что разведка США не знает, какое решение примет Путин, но предполагает, что российский лидер будет учитывать то, как долго продлится конфликт.
В пятницу президент России заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит.
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Песков ответил на слова Байдена о «применении» ядерного оружия
Вопрос использования ядерного оружия прописан в ядерной доктрине России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности использования такого вооружения.
«Читайте доктрину. Там все написано», – сказал Песков РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.
До этого в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта. В начале сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
Разведчик рассказал о бое с превосходящим в 50 раз противником на Украине
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В одном из боев во время спецоперации российские бойцы столкнулись с превосходством противника в 50 раз, но сумели взять верх, а также добыли трофей – автоматический гранатомет, сообщил военнослужащий разведывательного подразделения ВС России.
Разведывательное подразделение в количестве 20 бойцов вышло в сторону укрепрайона ВСУ, где было найдено порядка 1 тыс. националистов, рассказал собеседник РИА «Новости».
Группе пришлось отступать с боем.
«В ходе отступления удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомет), который стреляет американскими ВОГами (гранатами)», – сказал источник.
Он пояснил, что сейчас группа применяет гранатомет против украинских военных.
В ходе рейда к украинскому укрепрайону разведчики использовали две мобильные группы, внимание было сосредоточено на одной из групп, и украинских преследователей удалось ликвидировать. Российские военные не понесли потерь.
В пятницу Минобороны сообщило, что ВКС России в районе Николаева поразили пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ, те потеряли более 400 военных.
Французов обеспокоила новость о планах строительства «Силы Сибири – 2»
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Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» через Монголию в Китай.
«Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго – от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено – вечным поражением», – передает слова одного из комментаторов РИА «Новости».
Кто-то отметил, что строительство станет сигналом об экономической смерти Европы, отметив губительную роль США в этой ситуации.
«Ну вот, спасибо американцам, спасибо предательнице фон дер Ляйен: Европа теперь – рогоносец истории», – отметил еще один читатель.
«Можно умереть от смеха! Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени!.. Втянули нас в конфликт, который нас не касается. А теперь ЕС, частью которого Украина не является, навсегда потеряет российский газ, который как раз подходил нам стопроцентно и был частью нашей жизни...» – возмутился пользователь.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Захарова рассказала о любопытных выводах западных аналитиков по украинской тематике
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После анализа австралийскими исследователями из университета Аделаиды более 5 млн англоязычных публикаций по украинской тематике в «Твиттер» с 23 февраля по 8 марта выяснилось, что наиболее влиятельными оказались пророссийские аккаунты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В частности, выяснилось, что наиболее «влиятельными» стали условно «пророссийские аккаунты», которые ведут живые люди, – в эту категорию записали всех тех, кто критически оценивал заполнившую Сеть западную пропаганду о событиях на Украине. Их публикации распространялись, в том числе, в нейтральном и проукраинском сегментах «Твиттера», получили в среднем гораздо больший охват, чем комментарии, сгенерированные ЦИПсО киевского режима и украинскими ботами, которых, по данным тех же австралийских исследователей, – до 90%(!)», – написала Захарова в своем Telegram-канале со ссылкой на исследование.
По ее словам, авторы исследования умалчивают, что речь здесь не идет о равной конкуренции идей, смыслов и фактов в социальных сетях.
«С одной стороны, созданный коллективным Западом режим наибольшего благоприятствования для ботов и троллей киевского режима и их группы поддержки, с другой – жесткая цензура, использование непрозрачных алгоритмов, блокировка и удаления «неправильных» мнений, включая опубликованные на официальных ресурсах (под раздачу регулярно попадают и МИД, и наши загранучреждения), «отмена» честных, критически мыслящих блогеров и журналистов, пытающихся непредвзято разобраться в происходящем», – отметила официальный представитель МИД России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа начинает митинговать за Россию.
Автомобиль телеведущего Дмитрия Киселева сожгли в Крыму
В Крыму сожгли машину телеведущего Дмитрия Киселева, поджигателя разыскивает полиция.
По данным Telegram-канала «Mash на волне», пожар произошел около двух часов ночи в Коктебеле. От огня пострадали «Лэнд Ровер Фрилэндер» и гольф-кар, передает Ura.ru.
Очевидцы рассказывают, что поджигатель был в медицинской маске, очках, капюшоне и бахилах, его разыскивает полиция.
Напомним, в конце апреля президент Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева.
Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.
Британцы резко отреагировали на слова Байдена в адрес Путина
Читатели британской Daily Mail оценили высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина о применении ядерного оружия на Украине.
«Путин хохочет до полусмерти...» – цитирует комментатора РИА «Новости».
«Байден и дипломатия не идут вместе. Какой ужасный руководитель», – написал другой читатель.
«Маразматик Байден очень хочет ядерной войны в Европе», – добавил еще один пользователь.
«Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. На самом деле ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь», – указал один из читателей.
«Байден, который убежал из Афганистана, поджав хвост, и который сейчас угрожает, смехотворен», – заключили комментаторы.
Напомним, Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия в случае применения химического или тактического ядерного вооружения на Украине.
Ургант отреагировал на сообщения об отказе встать под гимн России
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Телеведущий Иван Ургант опроверг информацию об инциденте перед спектаклем Театра имени Евгения Вахтангова, когда якобы он и Кристина Орбакайте отказались встать под гимн России и почтить память погибших в Донбассе.
«Несмотря на то, что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, но вот конкретно в театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле на этом меня не было, я вообще в этот день был дома. Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, а иногда даже цирк», – цитирует ТАСС Урганта.
«Очень возмутительная и нелепая информация! Такого не было и быть не могло! Я не была в театре Вахтангова очень много лет, а в других театрах при мне гимн России не исполнялся ни разу. Римаса Туминаса уже давно уволили из этого театра, зачем сочинять небылицы? Кому и зачем это надо? Не знаю», – заявила Кристина Орбакайте «Газете.Ru».
По ее словам, в последний раз она была в компании Ивана Урганта в Театре Наций на премьере спектакля «Кабаре» режиссера Евгения Писарева.
«На фото мы с мамой и Ургантом на премьере в Театре Наций, это мой единственный выход в театр за последнее время из-за плотного графика», – заключила она.
В Telegram-каналах появилась информация, что якобы Ургант и Орбакайте пришли на премьеру спектакля театра Вахтангова. Перед показом руководство театра предложило почтить память погибших в Донбассе российских военных. Под гимн России встал весь зал, якобы кроме Орбакайте и Урганта.
Ранее Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9».
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Запорожскую АЭС подключили к украинской энергосети
После почти недельного использования генераторов и резервных линий Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети, сообщили в Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ).
«Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта», – говорится в сообщении МАГАТЭ, передает РИА «Новости».
Ранее в министерстве обороны России сообщили, что власти Киева возобновили провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
Напомним, последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции.
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Россиянка рассказала о стремительном обнищании британцев
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Жители Британии в связи с последними событиями чувствуют недостаток средств, от этого страдают как и матери-одиночки, так и граждане пенсионного возраста, рассказала проживающая в Лондоне 14 лет россиянка Татьяна.
«Помимо пенсионеров, уязвимых людей в Лондоне достаточно. Например, мамы-одиночки сейчас опустошают фудбанки (пункты бесплатной раздачи продуктов), которые стоят в супермаркетах. Здесь принято, что покупатели постоянно докладывали какие-то продукты в контейнеры для малоимущих. Я всегда оставляла пачку макарон, рис, подсолнечное масло. С меня не убудет, а кому-то это заменит ужин», – рассказала Татьяна в беседе с «Московским комсомольцем».
Раньше такие фудбанки были забиты продукты, но сейчас оттуда все мгновенно разбирают, возле них даже пришлось выставить охрану, добавила собеседница. Теперь продукты оттуда могут забрать, только если доказать, что ты малоимущий.
Россиянка отметила, что в стране начали экономить на электричестве, в городе установили датчики движения, которые включают лампы только в случае, если рядом кто-то прошел.
«Бензин сильно подорожал – до 2,05 фунтов (140 рублей). Если дорожает бензин, соответственно, дорожают продукты. Зарплаты не повышаются. Я по себе ощутила. Раньше получала зарплату и могла сразу купить проездной на месяц, оплатить русскую школу, куда ходят мои дети, репетитора по китайскому языку и абонемент в бассейн. Сейчас на все не хватает», – сказала она.
Напомним, курс британского фунта стерлингов упал ниже отметки в 1,14 доллара, что стало минимальным значением с 1985 года.
Эрдоган дал оценку встрече с Путиным на ШОС
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Президент Турции Тайип Эрдоган надеется на хорошие результаты после плодотворной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
«На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам. Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.
По его словам, он договорился с Путиным продолжить обсуждение поставок зерна и удобрений.
«Мы, безусловно, ведем переговоры с соответствующими странами по всем видам продукции, поступающей как из России, так и из Украины. Это могут быть зерновые продукты и удобрения. В переговорном процессе нет никаких проблем. На нашей встрече с господином Путиным мы договорились продолжать этот процесс с осторожностью», – цитирует ТАСС президента Турции.
Также Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса.
«К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: «Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?» Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала», – отметил турецкий лидер.
Эрдоган и Путин провели встречу в Самарканде в пятницу. В частности, по словам, российского лидера, стороны договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС «Аккую».
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В Румынии предложили Украине вернуться в естественные границы
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Украина находится в неестественных границах и должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии, заявил бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга.
«Украина должна уступить территории: Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, России – Донбасс и Крым. Это территории других стран», – цитирует РИА «Новости» Маргу.
Он подчеркнул, что киевским властям до сих пор так и не удалось построить демократию в стране.
«Пока что там еще очень далеко до демократии, на Украине запрещены партии, контролируется телевидение, есть олигархи, которые покидают страну с деньгами. Государство, откуда большинство уезжает со своими накоплениями, не может быть ни демократическим, ни развитым», – объяснил эксперт.
Марга также добавил, что пока ситуация не будет решена путем обсуждения с Америкой, Россией, Германией, Украиной и Китаем, мира в Европе не будет.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон продолжит всеми силами затягивать конфликт на территории Украины, несмотря на потери украинской армии и возникающие экономические проблемы Европы,
До этого Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля последней над «историческими владениями» на Украине.
По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.
Михалков раскрыл связанную со спецоперацией на Украине аферу США
Военная помощь США бросит Украину в долговую пропасть, выгода от поставок оружия – только для американского военно-промышленного комплекса, заявил режиссер Никита Михалков.
Михалков напомнил заявление президента США Джо Байдена. Тот гордо заявлял, что страна выделяет крупнейший пакет помощи Украине. Речь идет о 3 млрд долларах.
«Как выделяется? Это три миллиарда долларов американских, которые останутся в Америке и которые лягут тяжелейшим ярмом на Украину, загоняя ее не просто в долговую яму – в долговую пропасть. В результате на три миллиарда изготавливается оружие, за которое потом Украина будет расплачиваться. А это оружие изготавливается, для того чтобы попасть на Украину, для того чтобы убивать нас. Америка в шоколаде. Мечта», – приводит «Царьград» слова Михалкова.
Происходящее Никита Михалков назвал попыткой вести конфликт чужими руками.
«Раньше нас это понял товарищ Сталин. Вот что он сказал. «Я всегда думал, что демократия – это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа». И в этом случае, конечно же, всех устраивает президент-наркоман, который не ведает, что творит», – подытожил режиссер.
Напомним, администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore.
В МИД России предупреждали, что возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
Шри-Ланка признала арест самолета «Аэрофлота» «чудовищной ошибкой»
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Арест самолета российский авиакомпании «Аэрофлот» на Шри-Ланке стал «чудовищной ошибкой», власти страны приносят извинения и обещают, что подобного не повторится, заявил министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.
«К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании «Аэрофлот» – он был арестован по решению суда... Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся», – сказал Гунавардана, передает РИА «Новости».
По его словам, проблема решена. Он добавил, что власти страны не хотят арестовывать никакие самолеты.
Власти Шри-Ланки готовы рассмотреть снижение визового сбора для россиян, который сейчас составляет около 45 долларов США, заявил министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана.
«Шри-Ланка известна своим гостеприимством, и на острове много возможностей хорошо провести время: побережье, внутренние районы страны, возможность изучить культурное наследие страны», – сказал Гунавардана.
Министр добавил, что гостям острова, в том числе россиянам, нравится традиционная медицина Шри-Ланки.
Напомним, в начале июня власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus («Эрбас») A330 компании «Аэрофлот» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией. Российские граждане были вывезены из аэропорта и размещены в гостинице. Предварительно планировалось, что они смогут вылететь в Москву в пятницу вечером.