В Балашихе завершился Международный фестиваль стрит-арта «Культурный код»

В подмосковской Балашихе подвели итоги фестиваля стрит-арта «Культурный код», проект организован Фондом поддержки современного искусства и президентской платформой «Россия – страна возможностей».

Художники из десяти стран создали более 40 муралов в районе Железнодорожный. Уникальные произведения от авторов из России, Израиля, Испании, Италии, Сербии, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Индонезии и Казахстана украсили различные объекты города и жилые дома, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Галереи муралов появились на улицах Луговой, Новой, Колхозной, Пионерской, Пушкина и Московской.

«Фестиваль «Культурный код» помогает поддерживать имидж России как страны, открытой для творческих людей, страны с развитыми креативными индустриями. Что, в свою очередь, позволяет увеличить туристическую привлекательность как всей страны, так и небольших городов, которые ранее не рассматривались как туристические жемчужины», – сообщил первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, несмотря ни на что, в 2022 году фестивалю удалось сохранить статус международного. Заявили на участие приходили от многих стран, в итоге, в Балашиху приехали 60 художников из 10 стран мира, помимо России: Израиля, Испании, Италии, Сербии, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Индонезии и Казахстана.

Участие в фестивале приняли и уже прославившиеся художники: пионеры международного уличного движения Эль Пез (Испания) и Весод (Италия), Фарид Руэда из Мексики, российский иллюстратор Антон Гудим, а также Саша Купалян, Тимур Fork, Shozy, Robe и многие другие.

Президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин рассказал, что мексиканский художник Кока сделал мурал в честь советского историка и лингвиста Юрия Кнорозова, а итальянский художник Йорит создал работу на злобу дня: он написал портрет расследователя Джулиана Ассанджа.

Также Левочкин выразил благодарность жителям Балашихи за гостеприимство и доверие.

«Культурный код» – это международный фестиваль, в рамках которого российские и зарубежные художники, признанные мировым стрит-арт сообществом, создают музеи монументального искусства под открытым небом.