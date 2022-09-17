Нур-Султан официально переименовали в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию, вводящие однократный семилетний президентский мандат, а также меняющий название столицы на Астану, сообщает пресс-служба главы страны.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Напомним, в начале сентября депутатская группа «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») предложила вернуть столице название Астана. По мнению парламентариев, неправильно при жизни человека называть его именем город. Кроме того, считают депутаты, возвращение прежнего названия отвечает ожиданиям народа, который так и не принял переименования города.

Пресс-секретарь главы Казахстана сообщил, что предложение о возвращении столице республики прежнего названия Астана включено в проект поправок в Конституцию, которые направлены в Конституционный совет.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как новый Казахстан избавляется от старого.