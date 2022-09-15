Стало известно о здоровье Зеленского после аварии

Авария, в которую в среду попал автомобиль президента Украины Владимира Зеленского, не отразилась на его здоровье и работоспособности, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

«Авария никак не отразилась на состоянии здоровья и работоспособности президента. С ним все хорошо, он с самого утра работает. Все запланированные на сегодня мероприятия происходят по графику», – сказал Никифоров изданию «Страна», уточнив, что президент в результате аварии получил лишь легкие ссадины.

Никифоров также сообщил, что ДТП произошло в Киеве около 23.00, «буквально за несколько минут до начала комендантского часа». Он уточнил, что Зеленский возвращался из Харьковской области, его автомобиль двигался в направлении офиса президента. «Другой автомобиль двигался в перекрестном направлении – и произошло столкновение. Президент в соответствии с протоколами безопасности пересел в автомобиль сопровождения и продолжил движение», – добавил пресс-секретарь.

По его словам, водитель президентского автомобиля остался на месте ДТП, дождался полиции. Также на месте ДТП осталась скорая, которая сопровождала кортеж президента Украины. «Медики предоставили помощь пострадавшему – водителю легкового авто, и передали его в руки городской скорой, – сообщил Никифоров.

На вопрос, была ли авария случайной, он ответил, что «версии и другие подробности происшествия сообщит полиция».

Ранее в пятницу стало известно, что автомобиль президента Украины Владимира Зеленского, а также машины сопровождения попали в ДТП в Киеве.

Накануне Зеленский опубликовал фотографии из города Изюма Харьковской области. На одном из опубликованных Зеленским фото из Изюма запечатлен украинский военнослужащий. Он стоит спиной к Зеленскому, у него на экипировке на спине эмблема дивизии СС «Мертвая голова».