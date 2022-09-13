Музей НАТО раскрыл детали переворота в Чили

Специалисты Музея НАТО рассказали, как в Чили при участии Соединенных Штатов произошел военный переворот – после того, как в стране пришел неугодный Вашингтону президент-социалист.

«После терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года эта дата прочно ассоциируется в общественном сознании с национальной трагедией Америки. Однако почти 50 лет назад, в этот же день, Вашингтон организовал катастрофу в Чили – военный переворот, в ходе которого погиб демократически избранный президент страны, сотни его сторонников и даже журналистов», – говорится в пресс-релизе музея, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В 1960-е США вложили десятки миллионов в президентскую избирательную кампанию в Чили, чтобы привести к власти нужного кандидата – Эдуардо Фрея Монтальву, указывают эксперты музея. При этом на следующих выборах в 1970 году победу одержал социалист Сальвадор Альенде.

«ЦРУ экстренно организовало убийство чилийского генерала, начальника штаба вооруженных сил Рене Шнейдера, которое должно была спровоцировать нестабильность и государственный переворот, но операция вызвала обратный эффект – общество сплотилось вокруг демократически избранной власти, Конгресс избрал Альенде президентом страны», – указали историки.

Альенде установил дипотношения с Кубой и Северной Кореей, чем навлек гнев США, также он национализировал предприятия в ключевых отраслях экономики, что ударило по интересам американского бизнеса.

«В течение следующих трех лет США сделали все для дестабилизации обстановки в Чили и отстранения Альенде. ЦРУ запустило в стране свыше 30 различных «проектов», нацеленных на свержение президента и действующего правительства, дополнив секретные операции жесткими санкциями и откровенными экономическими диверсиями», – отмечается в материале.

За этим последовали народные волнения и внутриполитические разногласия. 11 сентября 1973 года главнокомандующий чилийских вооруженных сил, генерал Аугусто Пиночет захватил власть в стране при деятельной поддержке США. Альенде отказался скрытно покинуть страну и погиб при штурме президентского дворца.

«Пиночет позже рассказал, что он еще в апреле 1972 года был поставлен ЦРУ в известность о плане «создания непреодолимых экономических трудностей» для правительства Альенде и что затем он сам участвовал в разработке планов мятежа 28 мая 1973 года Пиночет и его сторонники впоследствии всегда объясняли свержение Альенде стремлением «спасти страну» и не допустить гражданской войны», – указали эксперты.

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