Больницы Херсонской области получили 4,5 тыс. упаковок инсулина

Медицинские учреждения в Херсонской области получили около 4,5 тыс. упаковок инсулина, их доставили участники гуманитарной миссии «Единой России», сообщил депутат Госдумы, замглавы фракции, руководитель гуммиссии партии в регионе Игорь Кастюкевич.

«Гуманитарная миссия «Единой России» продолжает работать в Херсонской области. Ежедневно доставляем помощь в разные населенные пункты региона. Ездим как в новые, так и в те села, где уже были. Отрабатываем запросы, поступающие от жителей. Особое внимание уделяем вопросам медицины и взаимодействию с учреждениями здравоохранения области. Так, по просьбе врачей и пациентов доставили в районные больницы Новой Каховки, Скадовска и Алешек около 4500 упаковок инсулина», – приводятся слова Кастюкевича в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Он пояснил, что в ближайшее время участники миссии начнут развозить лекарственные наборы в работающие ФАПы.

По словам врачей, сегодня медучреждения региона испытывают нехватку инсулина. При этом для жителей с сахарным диабетом препарат жизненно необходим.

«У нас есть большой список из жителей района, которые нуждаются в инсулине и лекарствах для терапии щитовидной железы. Благодаря сегодняшней поставке мы сможем перекрыть часть запросов от людей. Спасибо большое. Это реальная помощь», – поделился сотрудник Алешковской центральной районной больницы.

Вместе с лекарствами в Новую Каховку добровольцы «Единой России» доставили 150 дополнительных наборов для первоклассников.

Гуманитарная миссия «Единой России» регулярно оказывает помощь медучреждениям Херсонской области. Добровольцы доставляют не только лекарства, но и медицинское оборудование. Например, в конце августа волонтеры партии привезли 18 тонн препаратов в центральные больницы Скадовского, Чаплинского и Каховского районов. В составе грузов – физраствор, глюкоза и другие лекарства, которые применяются в условиях стационара и необходимы медикам для бесперебойной работы.