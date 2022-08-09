Путин призвал бороться с проблемами бедности и алкоголизма в моногородах

В моногородах существуют проблемы бедности и алкоголизма, власти не должны их «лакировать», заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым.

Он призвал уделить особое внимание ситуации в моногородах. Таких населенных пунктов в Кировской области всего 11, и четыре из них находятся в ситуации, которая требует постоянного контроля.

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема – это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

Также в ходе встречи Путин призвал Соколова активнее заниматься газификацией. «Нужно вписаться обязательно в то, что делается у нас на уровне федерации и по линии Газпрома, – сказал президент.

Напомним, Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России.