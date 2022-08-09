НАК раскрыл число задержанных участников «М.К.У.» с 2021 года

Зрители подрались на концерте Галкина в Литве

Концерт российского юмориста Максима Галкина в Латвии прервался на 20 минут из-за инцидента, в результате которого у одного из зрителей было разбито лицо, сообщили СМИ.

Организаторы выступления заявили, что мужчина мешал другим смотреть шоу. Но есть мнение, что он не сошелся с кем-то во мнении о спецоперации на Украине. Перепалка переросла в потасовку, которую быстро купировали медики и охрана, передает «Московский комсомолец».

При этом композитор Раймонд Паулс заявил, что слышал о случившемся. Однако, по его версии, одному из зрителей стало плохо.

«Перерыв был сделан, чтобы помочь какому-то человеку. А сам концерт вызвал очень большой интерес и прошел на ура», – заявил он.

Однако в Сети появилось видео, по которому можно понять, что конфликт действительно имел место. В конце ролика мужчина с разбитым лицом кричит, что его избили.

Ранее СМИ сообщили, что Максим Галкин получил серьезный ушиб во время одного из концертов в Израиле, когда зритель кинул в него тяжелый фрукт после «шутки» в адрес россиян.

Газета ВЗГЛЯД писала, как спецоперация на Украине перекроит российский шоу-бизнес.