В Петербурге из-за ливня затопило вокзал и магазины

Кох перечислил ложь украинских властей о военных действиях

«На дворе август. Это был тот дедлайн, который вы называли как крайний срок для перехода ВСУ в наступление. Нам все еще ждать его или у вас теперь есть новая дата?» – написал в своем блоге бывший вице-премьер России Альфред Кох, говоря о многочисленных противоречащих друг другу заявлениях украинских властей.

«Я уже перестал что-то понимать. Нам так много говорили, что вот-вот начнется украинское наступление на Херсон, что я все никак не могу привыкнуть к тому, что те же говорящие головы, которые нам лили в уши про это наступление, теперь, без всякого перехода, предлагают нам ждать российского наступления от Херсона на Николаев и Кривой Рог», – написал он в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta*).

Кох добавил, что украинцам так долго рассказывали, что «российская артиллерия осталась без снарядов», что «нам опять нужно привыкать» к фактам, что ВСУ находятся под постоянным огнем в Донбассе. «Нам говорили, что у Путина уже нет резервов. Но [...] у него все еще есть силы продолжать наступление на Бахмут и Авдеевку», – отметил бывший политик.

Кох призвал украинские власти «рассказать все как есть», «сказать правду своему народу». По его словам, ложь – религия рабов и хозяев, а правда – бог свободного человека.

«Зачем тотальная эвакуация из Донецкой области? А почему ее не провели раньше, когда русские наступали? И почему ее проводят теперь, когда риска такого наступления нет? Или есть?», – задается вопросами Кох.

«На дворе август. Это был тот дедлайн, который вы называли как крайний срок для перехода ВСУ в наступление. Нам все еще ждать его или у вас теперь есть новая дата? Только не надо заводить старую волынку про то, что Запад плохо помогает. Запад вас в эту войну не загонял, а даже наоборот, пытался помирить вас с Путиным. За что вы Запад презирали и гордились своим молодечеством», – уточнил он.

По его мнению, теперь Запад помогает как может. «Миллиарды кэша почти каждый день сыпятся как из рога изобилия. У вас уже западных РСЗО почти столько же, сколько у британской армии. Европа готовится замерзать зимой, но отступать не намерена. Так что хватит про «плохой» Запад. Давайте уже, наконец, про танцора и что ему мешает в реальности», – резюмировал Кох.

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