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5 августа, пятница | Последнее обновление — 21:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны назвало обстрелявшее Запорожскую АЭС подразделение ВСУ
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«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря.
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Идут парни и девушки, вернувшиеся со спецоперации, и идут они мимо магазина западных товаров, и вход им запрещен потому, что рылом не вышли.
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
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Минобороны: Боевики заминировали подходы к дому культуры в Иверском
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ВСУ оборудовали опорный пункт в школе в Николаеве, а подразделения территориальной обороны заминировали подходы к дому культуры в ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Иверском Донецкой Народной Республики в доме культуры (ул. Центральная) дислоцируются подразделения территориальной обороны и ВСУ, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено», – передает слова Мизинцева Telegram-канал российского военного ведомства.
Рядом со школой размещена бронетехника и артиллерия. Местные жители из близлежащих домов не эвакуированы.
«Фактически используются националистами в качестве живого щита», – добавил генерал.
Ранее сообщалось, что боевики нацбатальонов оборудовали склад боеприпасов в здании медицинского колледжа города Артемовска Донецкой народной республики, заминировав к нему все подходы.
Украина подтвердила бегство ВСУ из района Авдеевки
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Вооруженные силы Украины отступили из района шахты Бутовка и села Семигорье, заняв оборону южнее Авдеевки, заявил начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов.
Громов сообщил, что в результате «массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы» силам России и республик Донбасса «удалось вытеснить украинские войска», пишет «Коммерсант» со ссылкой на Ukrinform TV.
Как сообщил Громов, ВСУ «вынуждены были покинуть Семигорье… по направлению Спартак – Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка». По его словам, ВСУ перешли к обороне на восточных окраинах села Кодема.
В четверг стало известно о бегстве ВСУ из района донецких городов Соледара, Артемовска и Авдеевки. Минобороны России сообщило, что в результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.
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Британия назвала «единственный» вариант завершения конфликта на Украине
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс утверждает, что единственный вариант завершения конфликта на Украине – «когда русские покинут Украину».
На дебатах претендующая на пост главы правительства Трасс подчеркнула важность военной поддержки Украины со стороны Великобритании. Она заявила, что в случае победы в борьбе за пост премьера продолжит ужесточать санкции против России и снижать зависимость от российских энергоносителей, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Трасс спросили, будут ли предприниматься попытки заключить мирное соглашение. Она ответила, что британцы «были вовлечены в переговорную работу с американскими, французскими и германскими коллегами». «Мы оказываем поддержку украинцам в этом», – сказала Трасс.
По ее словам, «в конечном счете, вопрос в том, о чем хотят договориться украинцы». Она не желает, чтобы «на Украину оказывалось какое-либо давление, чтобы она отдала территорию». Трасс не верит в то, что Россия окончательно отвела войска от Киева.
Напомним, Трасс, которая является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, заявляла, что Британия столкнулась с внутренним экономическим кризисом, а также с «агрессией» России и «напористого» Китая, поэтому в случае победы на выборах она собирается сразу же «взяться за дело» и «победить Россию».
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Зеленский отказался «мириться» с докладом Amnesty International
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Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что в докладе правозащитной организации Amnesty International признается нарушение украинской стороной законов войны.
Зеленский утверждает, что Amnesty International «пытается амнистировать» Россию, которую он называет «государством-террористом», и «переложить ответственность с агрессора на жертву». По его словам, «нет и не может быть – даже гипотетически – никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным», пишет «Украинская правда».
Как утверждает Зеленский, «если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться». При этом Зеленский утверждает, что это якобы Россия нанесла удар «по лагерю с военнопленными в Еленовке».
Зеленский считает, что «каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст», что какие-то удары «оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам», а «если такие манипулятивные отчеты, то ответственность за гибель людей разделяете с ними».
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны, – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России».
Украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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Россиянина Винника вывезли из Греции в США на частном самолете
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Россиянин Александр Винник находится в США, из Греции он был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско, сообщили в семье Винника, уточнив, что все произошло с нарушением всех юридических процедур и было обставлено как похищение.
«Из Бостона Александру дали позвонить домой», – передает РИА «Новости» слова одного из членов семьи.
«Все произошло и было обставлено как похищение», – добавили в семье.
«Как только в Афинах приземлился самолет из Франции, его тут же пересадили в частный маленький самолетик, он тут же взлетел и направился в Бостон. Из Бостона его сегодня уже официально на служебном самолете перевозят в Сан-Франциско (где был выписан американский ордер на арест). Из Бостона Александру дали позвонить маме», – сказал собеседник.
По его словам, это произошло с нарушением всех юридических процедур.
«Так боялись, что их схватят за руку, что сразу затолкали в маленький частный самолетик. Все было обставлено как похищение. Они поняли, что в Греции слишком много открытых процедур. У нас два запроса о предоставлении убежища, принятые, но не рассмотренные. У нас масса жалоб подана – и в Ареопаг (Верховный суд), и в Госсовет (Высший административный суд). Слишком много открытых процедур, они предусматривают продолжительные разбирательства. Они (американцы) поняли, что сразу Александра на выдадут, и таким способом его забрали», – сказал собеседник.
Министр юстиции Греции Костас Циарас 19 декабря 2019 года принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию. Защита обжаловала это решение, но суд его подтвердил. Однако процессуальные нормы греческого права не позволяли сразу отправить Винника из Греции в США.
«Они на это закрыли глаза. Греки опять будут говорить, что не знали, забыли, перепутали, что они сожалеют. Как раньше был документ об экстрадиции с поддельной подписью министра юстиции, а потом выяснилось, что он ничего не подписывал», – сказал собеседник агентства.
В полиции афинского аэропорта накануне вечером утверждали, что ничего не знают об экстрадиции Винника и что он доставлен в Афины. Сотрудников консульского отдела посольства России в Греции не пропустили к гражданину России, хотя он просил о встрече.
В то же время в служебной зоне аэропорта вечером в четверг были сотрудники американского посольства. Они уехали примерно в 20 часов. 2 августа состоялась встреча заместителя министра защиты граждан Элефтериоса Иконому и новой временной поверенной в делах американского посольства в Афинах Марии Олсон. Встреча состоялась в министерстве защиты граждан, которое отвечает за работу полиции. По словам источников в юридических кругах, помимо «сотрудничества в вопросах безопасности», обсуждалась и экстрадиция Винника.
«Все было сделано так, чтобы незаметно было, никто не поднял шум. На этой стадии их могли схватить за руку. Греческий прокурор – прокурор апелляционного суда города Салоники – лично отвечает за все перемещения Винника, не только по Греции, но и по миру, за всего его этапирования, потому что его арестовали в регионе Салоник (Халкидики). Он мог забрать Винника, так как остается нерешенным много дел», – сказал представитель семьи.
В четверг Винник был освобожден судом Парижа в рамках дела об экстрадиции в США, но тут же заключен под стражу по делу о запросе Греции, куда он был отправлен под конвоем.
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Бои начались в городской черте Артемовска в ДНР
Военнослужащие русской коалиции освободили от украинской оккупации еще один поселок под Горловкой и приступили к освобождению Артемовска, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 5 августа 2022 года, на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 266 населенных пунктов, включая Гладосово», – передает Донецкое агентство новостей сообщение штаба.
В штабе также отметили, что «идут бои в городской черте Артемовска».
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что разведка Луганской народной республики располагает сведениями о массовом неповиновении украинских военных, находящихся в районе Артемовска.
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Житель Алма-Аты сдал соотечественника полиции из-за наклеенной на машину буквы Z
Гражданин Казахстана обратился в полицию, пожаловавшись на водителя машины с наклеенной буквой Z в Алма-Ате.
«В Казахстанской Алма-Ате русофоб сдал полиции водителя машины с наклеенной буквой Z. К удивлению жалующегося, водитель оказался казахом, искренне поддерживающим российскую спецоперацию на Украине», – сообщается в Telegram-канале Ura.ru.
Ранее в Волгодонске неизвестная девушка исписала несколько автомобилей буквой Z, она проделывала это ночью, но попала на камеры видеонаблюдения.
До этого похожая история случилась в Воронеже – неизвестные нанесли красной краской букву Z на сотни автомобилей. Местные власти назвали произошедшее провокацией.
В конце июля экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис представил предвыборный плакат, на котором запечатлена фраза «Россия права». Затем идет фотография Лафазаниса и буква Z и призыв: «Сбросьте порочный, коррумпированный, олигархический, рабский политический режим!»
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Китай захотел укрепить стратегическое сотрудничество с Россией
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Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.
«Россия неизменно придерживается принципа «одного Китая», выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.
Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.
Как уточнил китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню «свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства», а также о поддержке, которую Китай и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и Россия «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».
До этого директор отдела контроля над вооружениями МИД Китая Динг Тонгбинг заявил, что ядерный арсенал США угрожает региональному и международному миру и безопасности.
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Союзные силы начали применять на Украине винтовку «Опустошитель» калибра НАТО
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Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует высокую точность, сообщил представитель предприятия-производителя оружия Lobaev Arms.
«Снайперская винтовка «Опустошитель» сегодня активно применяется в специальной военной операции на Украине. Оружие показывает себя хорошо – винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали. Пока на фронте винтовки с натовским калибром», – сообщил источник РИА «Новости».
При этом в Lobaev Arms отметили, что новые партии DXL-5, изготавливаемые для российской армии, делаются под российский патрон (12,7 на 108 миллиметров).
Напомним, в июне 2020 года историк и специалист по огнестрельному оружию Семен Федосеев заявил, что новая винтовка DXL-5 компании Lobaev Arms, которая сможет поражать цель на расстоянии семи километров, будет бесполезна в военных условиях.
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Стало известно о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов
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На Украине разгораются политические разногласия между центральными и региональными властями, сообщили СМИ.
Как пишет американское издание The Washington Post, мэры крупных городов, в частности, Днепра, считают, что официальный Киев в лице Владимира Зеленского и его администрации отодвигает регионы на второй план, дабы сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить возможных политических противников, утверждается в статье, передает РИА «Новости».
Кроме того, «растет обеспокоенность тем, что офис Зеленского готов отказаться от обещаний и планов по <...> децентрализации власти», говорится в материале. Региональные политики также недовольны созданием военных администраций, чьи полномочия существенно превосходят права и возможности гражданских органов власти.
Напомним, представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ, рассказал, что в Службе безопасности Украины происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за «чистоту рядов».
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После обстрела ВСУ на Запорожской АЭС начался пожар
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В результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков Запорожской АЭС, сообщили в администрации Энергодара.
«Сегодня, во время пересменки работников ЗАЭС, около 15 часов, с подконтрольной украинскому преступному режиму территории националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС. В результате совершенного террористического акта оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимому для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС. В настоящее время на месте обстрела разгорелся пожар, на тушение которого прибыли сотрудники пожарной специальной части», – приводит ТАСС сообщение администрации Энергодара.
Напомним, до этого в Энергодаре украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию.
Власти Запорожской области уточнили, что атака была произведена тремя дронами-камикадзе, мощность боезарядов, по предварительной информации, достигала нескольких килограммов тротила.
Позже в Минобороны заявили, что атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из них был сбит на подлете к станции.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская сторона, по предварительным данным, планировала нанести удар беспилотниками по системе охлаждения реакторов на Запорожской АЭС в Энергодаре.
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Глава администрации Херсонской области госпитализирован после обследования
Возглавляющий администрацию Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о своей госпитализации, исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев.
Сальдо сообщил в Telegram, что после его совещания с правительством области «подошел министр здравоохранения и, глядя на внешний вид» главы региона, «стал настаивать на немедленном медобследовании». Сальдо «отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации». После обсуждения с Елисеевым и «коллегами» Сальдо согласился. Елисеев будет исполнять обязанности главы администрации «на время отсутствия» Сальдо.
В июле Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах России, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей области, но и среди российских профессионалов и управленцев.
Председателем правительства стал Елисеев, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области – руководителя аппарата правительства региона. При этом свою работу продолжают и сотрудники администрации, главой региона остается Сальдо.
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В Донецке спрогнозировали сроки полного освобождения республики
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«За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения об успехах войск РФ и ДНР на Авдеевском направлении. По его оценкам, освобождение Донбасса завершится ближе к зиме.
«Да, мы наблюдаем, как ВСУ постепенно теряют свои позиции. Им приходится отходить от Донецка. Кроме того, они несут серьезные потери. Но говорить о массовом бегстве, к сожалению, не приходится», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Ситуация развивается таким образом, что прочертить явную линию фронта невозможно – она постоянно меняется из-за продолжающихся боев. Но с уверенностью уже можно говорить, что Пески практически полностью зачищены. Идет продвижение в районе Соледара и городской черты Артемовска», – добавил собеседник.
С наибольшими трудностями сейчас приходится сталкиваться в городе Авдеевке, отметил депутат. «Продвигаться очень сложно. За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города. В этой связи сложно оценить, какова численность группировки ВСУ. Но это около десяти тысяч человек», – предположил он.
«После освобождения городов на этой дуге, когда будут взяты Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Соледар и Артемовск, будет наконец замкнут котел со стороны Харьковского направления. А зачистка Константиновки, Дружковки и Славянска будет означать конец для украинской группировки в Донбассе», – подчеркнул собеседник.
«Что касается прогнозов, то в целом можно говорить, что освобождение нашей республики завершится ближе к началу зимы. Сделать это быстрее сложно за счет именно укрепрайонов. А идти в лоб никто не будет», – заключил Бердичевский.
Расположенный под Донецком поселок Пески находится под контролем союзных войск. Об этом в пятницу заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов, сообщают «Известия». Ранее Емельянов сообщил, что многие подвалы и частные дома в Песках были переоборудованы под узлы обороны.
Также в пятницу начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов подтвердил, что ВСУ отступили из района шахты Бутовка и села Семигорье, заняв оборону южнее Авдеевки. Громов сообщил, что в результате «массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы» силам России «удалось вытеснить украинские войска», пишет «Коммерсант».
ВКС России уничтожили на юге Сирии подготовленных США боевиков
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Российские ВКС в ходе воздушного патрулирования обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», базирующихся в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге Сирии, сообщили в Минобороны.
«4 августа при проведении воздушного патрулирования над территорией Сирийской Арабской Республики экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Уточняется, что террористическая группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США.
«Действуя из пустыни, боевики «Лива Шухада Эль-Карьятейн» совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры Сирии», – уточнили в Минобороны.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о захвате США районов Сирии ради незаконной добычи нефти.
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Глава французского бюро Amnesty International призвал Киев убрать вооружения из жилых зон
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Киевские власти должны незамедлительно вывести свои военные силы и технику из жилых кварталов, чтобы не подвергать опасности население украинских городов, выступил с требованием глава французского бюро правозащитной организации Amnesty International Жан-Клод Самуйе.
«Мы фиксируем нарушения международного гуманитарного права со стороны украинской армии, ставящие под угрозу жизни гражданского населения. Мы требуем от украинских сил, чтобы они ушли из жилых кварталов и не использовали их для развертывания атак», – передает ТАСС его слова.
Как подчеркнул руководитель бюро, «активисты правозащитной организации с апреля по июль проводили проверки, по итогам которых было установлено, что в 19 украинских городах, в том числе в регионах Харькова, Николаева, в Донбассе, украинские силы базировались в центре жилых кварталов, в частности в школах и больницах».
«Мы считаем это нарушением международного гуманитарного права», – отметил глава французского бюро организации.
Напомним, Amnesty International ранее признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны, это знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России».
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился данными доклада и заявил, что Amnesty International «пытается амнистировать» Россию, которую сам он называет «государством-террористом». Более того, Зеленский заявил, что это якобы Россия нанесла удар «по лагерю с военнопленными в Еленовке».
Украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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Ударом ВКС России в Запорожской области уничтожены две гаубицы М777 и до 150 военнослужащих ВСУ
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Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до 1,5 тыс. боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ.
Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наемников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии.
Для пресечения протестов националисты и иностранные наемники открывали стрельбу, в результате которой четыре местных жителя в населенном пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: четыре пункта управления, в том числе 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск, 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики (ДНР), пункт временной дислокации формирования националистов в районе населенного пункта Выводово Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 182 районах.
Уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенных пунктов Константиновка и Артемовск ДНР.
В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка ДНР подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО «Град».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Краснополье ДНР, Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Кроме того, перехвачены: три снаряда реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Минеральное ДНР и Изюм Харьковской области, а также в районе Алешковские Пески Херсонской области сбиты три баллистические ракеты «Точка-У».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны заявило о бегстве трех бригад ВСУ в Донбассе.
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