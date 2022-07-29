Украинские националисты оборудовали склад боеприпасов в здании медколледжа Артемовска в ДНР

Боевики нацбатальонов оборудовали склад боеприпасов в здании медицинского колледжа города Артемовска Донецкой народной республики, заминировав к нему все подходы, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Артемовске Донецкой народной республики боевики националистических батальонов в здании медицинского колледжа (ул. Носакова) оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов. Подходы к учебному учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, по его данным, в Славянске ДНР в зданиях колледжа транспортной инфраструктуры (ул. Гагарина) дислоцируются подразделения ВСУ и территориальной обороны, на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. В помещениях колледжа под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.

Ранее в Минобороны заявили, что Киев использует больницы Харькова и Сум для размещения боевиков теробороны.