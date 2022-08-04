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Российский бизнес получил инструмент заверения публичной нефинансовой отчетности
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Бизнес, а также крупные российские города и регионы могут принять участие в проекте по регулярному общественному заверению публичной нефинансовой отчетности в области ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) и устойчивого развития, сообщила председатель Координационного совета при Общественной палате по вопросам ESG и устойчивого развития Наталья Починок.
«Общественная палата представляет механизм и порядок общественного заверения, целями которого является обеспечение внешней, всеобъемлющей, независимой общественной оценки, которая будет прозрачной и доступной для каждого гражданина, работника, общественника, некоммерческой организации, крупного и среднего бизнеса. Процедура общественного заверения позволит раскрыть новые возможности для реализации гражданских прав и свобод», – передает ее слова РАПСИ.
Как пояснила общественница, ранее для гражданина или небольшого предприятия, которому мешает деятельность того или иного крупного предприятия, например, загрязняющего воздух или недорабатывающего с точки зрения социальной сферы, не было института, куда можно было бы обратиться.
«Есть запрос на честность и открытость в нашем обществе, на доступность информации. Однако небольшое предприятие или гражданин не могли сказать крупной компании или региону о том, что какие-то вещи делаются неудовлетворительно, а что-то наоборот делается хорошо, однако лучшие практики все равно стоит учесть», – отметила она.
Починок сообщила, что объектами исследования при общественном заверении будут крупные компании, которые имеют нефинансовую публичную отчетность и делают это регулярно, а также субъекты РФ и крупные города. «Но мы верим, что через инструмент общественного заверения мы не только будем рассматривать готовые отчеты зрелых компаний, но и содействовать развитию менее крупных компаний и охватывать все регионы страны», – подчеркнула она.
Починок надеется, что в рамках проекта общественного заверения каждый голос гражданина, компании, НКО будет услышан. «Это будет открытый диалог в одной точке. Мы надеемся, что этот инструмент будет важен и в процедурах закупочной деятельности, и в инвестдекларациях финансовых институтов», – добавила член ОП РФ.
Она также сообщила, что в Координационный совет войдут: члены общественных палат, председатели и заместители ключевых комиссий, а также внешние эксперты, которые формируют экосистему устойчивого развития в стране.
«Координационный совет совместно с рейтинговым партнером будет реализовывать функционал общественного заверения. Кроме того, совет будет обеспечивать равные права и доступ к процедуре общественного заверения каждой из заинтересованных сторон и будет открывать, и делать доступной процедуру, чтобы каждый голос был услышан», – сказала общественница.
Починок рассказала, что для прохождения процедуры общественного заверения компания или субъект должны подать заявку в Общественную палату. В итоговом заключении будут отражаться любые возражения, предложения, конструктивные замечания, которые будут высказаны в ходе процедуры общественного заверения.
Американцы предложили выпороть Зеленского за призыв к Китаю
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Читатели New York Post оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России.
«Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie, сообщает РИА «Новости».
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777.
«Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure.
«О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
Сыровар Сирота: Русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке
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Если голландцы чем-то недовольны – пусть подают иск в Истринский районный суд, заявил фермер-сыровар Олег Сирота в ответ на запрет посольства Голландии названия сыров «Гауда», «Маасдам» и «Эдам» на фестивале «Сыр. Пир. Мир».
«Официально заявляю, что русские фермеры вертели мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке, как все их санкции вертели мы на тракторном валу Кировца. Если голландцы чем-то недовольны – пусть подают в Истринский районный суд и пусть самый честный суд в мире нас рассудит», – написал Сирота в своем Telegram-канале.
Так он отреагировал на сообщение о том, что посольство Нидерландов в России запретило участникам фестиваля «Сыр. Пир. Мир» использовать в названии своих сыров наименования «Гауда», «Маасдам» и «Эдам».
«И вообще, русский сыр лучше голландского – это факт, тут мы и доказать можем. Конкурс «Лучший сыр России» уже больше любого голландского сырного турнира. Сыры переименовывать точно не будем», – подчеркнул фермер.
Ранее Сирота выражал поддержку российским военным на Украине. Он выстроил коров в форме латинской буквы Z и запечатлел их на фото.
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Эксперты объяснили отказ Газпрома от турбины для «Северного потока»
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«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщение Газпрома о невозможности поставки двигателя для «Северного потока».
«Сейчас много говорят о том, что британские структуры компании Siemens при желании могут дистанционно отключить использующиеся у нас турбины. Мне кажется, сделать это не так уж и просто. Но сказать однозначно, насколько это реализуемо, сложно. Лично я надеюсь, что наши эксплуатанты предусмотрели все риски и исключили возможность таких действий», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Собеседник отметил, что сама по себе такая вероятность – это повод перейти на российское оборудование как можно скорее. «Нет никаких гарантий, что через полгода-год Европа не перекроет вентиль в одностороннем порядке. Мы никак не заинтересованы в том, чтобы помогать европейцам пережить зиму. В конечном счете, нам объявлена экономическая война. Это и есть один из ее элементов», – пояснил он.
«Вариантов того, что «Северный поток» неожиданно заработает на полную мощь, практически нет. Запад уже запутался в собственных санкциях. Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы не торопиться с наращиваем поставок», – говорит эксперт. «Европе придется и дальше сокращать производство. А непрекращающиеся призывы отказаться от российского сырья могут только подтолкнуть Москву ввести запрет на поставки топлива», – рассуждает Митрахович.
«Загвоздка с турбинами заключается в том, что Газпром сейчас действует строго согласно букве контракта. А вот Германия и Канада говорят, что небольшое отклонение от документов не страшно. Мол, вот вам турбина, мы ее починили, давайте запустим прокачку», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Но время сейчас на нашей стороне. Да, Россия объективно качает мало газа в Европу. Соответственно, они не могут полностью наполнить хранилища и подготовиться к отопительному сезону. Более того, на спотовых рынках сохраняются довольно высокие цены на сырье. В этой ситуации мы можем неплохо заработать, а Запад станет более сговорчивым», – отмечает собеседник.
При этом у России есть все юридические основания для того, чтобы не принимать турбину Siemens обратно, уверяет эксперт. «Конкретно это оборудование до сих пор находится под санкциями. Канада дала генеральную лицензию на вывод из-под рестрикций пяти других турбин. И теперь их до 2024 года можно отремонтировать в Монреале», – пояснил Юшков.
«В контракте Газпрома сказано, что получить оборудование он должен напрямую из Канады. Соответственно, при нарушении этого условия турбина может быть выключена дистанционно. Подобные случаи уже были», – добавил он.
«Северный поток» в теории мог бы заработать в полную силу. Но тогда ЕС, Великобритания и Канада должны полностью отменить введенные ранее санкции в отношении Газпрома. И речь идет обо всех турбинах, причем и на электростанциях тоже. Тогда мы отправим все необходимые устройства на починку, а затем начнем полноценную прокачку», – заключил Юшков.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Теперь концерну, по его словам, чтобы принять отремонтированный двигатель, надо получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от ЕС и Великобритании. Причиной тому является то, что турбина ремонтировалась в цехе английской Industrial Turbine Company Limited, входящей в Siemens, и к ней якобы применимы требования английского законодательства, уточняет «Коммерсант».
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy. До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
Между тем федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в компанию Siemens Energy заявил, что Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости.
В то же время эксперт по энергетике Юрий Мельников указал, что Siemens – поставщик большей части основного оборудования для парогазовых энергоблоков, построенных в России в 2010-х годах. Энергоблоки на основе турбин Siemens есть в Москве, Санкт-Петербурге, многих крупных российских городах, от их надежной работы зависит надежность энергообеспечения миллионов людей.
«Если допустить, что у компании есть техническая возможность и желание отключать дистанционно турбину для «Северного потока» из другой страны, то логично будет готовиться к отключению значительной части российской энергосистемы», – цитирует «Коммерсант» мнение эксперта.
При этом в Siemens Energy заявляли, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию. Об этом сообщил гендиректор компании Кристиан Брух.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Газпрому выгодно держать газовый рынок Европы в напряжении.
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ООН: Россия больше всех приняла украинских беженцев
Организация Объединенных Наций указала, что Россия стала страной, принявшей больше всех беженцев с территории Украины, сообщают СМИ.
Во всех странах Европы насчитывается порядка 6,3 млн граждан Украины, покинувших страну. Россия же приняла почти 1,97 млн человек, пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылками на данные ООН.
Второе место занимает Польша – свыше 1,25 млн украинских беженцев. В Германии же зарегистрировано присутствие 915 тыс. беженцев с Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в Германии зафиксировали рост безработицы из-за украинских беженцев.
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Кремль назвал условие для получения Газпромом турбины для «Северного потока»
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Компания «Газпром» очень хочет получить после ремонта турбину для «Северного потока», но на нее нужны документы, одних слов недостаточно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Газпром очень бы хотел получить эту турбину, но ведь не Газпром вводил санкции, санкции введены в отношении Газпрома, здесь в данном случае для Газпрома важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционированная», – цитирует его РИА «Новости».
Песков заметил, что просто слов в данном случае абсолютно не достаточно.
«ЕС может говорить одно, но есть Великобритания, а сервисное, техническое обслуживание на постоянной основе осуществляет британская дочка компании Siemens по британскому праву, британской юрисдикции. Поэтому, конечно, в данном случае на фоне тех санкций, которые введены в отношении Газпрома, в отношении нашей страны, Газпром просто должен себя застраховать, должен застраховать свою собственность, турбина является собственностью Газпрома, – объяснил представитель Кремля.
Накануне в Газпроме объяснили невозможность поставки в Россию двигателя для «Северного потока». «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», – говорится в сообщении компании.
При этом в конце июля зампред правления Газпрома Виталий Маркелов заявил, турбина была отправлена из Канады не в Россию, а в Германию без согласия российской компании, что не соответствует условиям контракта.
Песков заявил, что Siemens завела ситуацию под британское право и в британскую юрисдикцию. Газпром как собственник этой турбины, по его словам, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, как опасается Москва, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину.
Эксперт указал на политическую провокацию Украины в адрес Китая
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«Желание Зеленского провести разговор с Си Цзиньпином – это общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Николай Вавилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«После свержения Януковича отношение Украины к Китаю стало откровенно провокационным. Это ярко иллюстрирует, например, кейс с национализацией, рейдерством государственного масштаба в отношении предприятия «Мотор Сич», – рассказал советник директора Института Китая и современной Азии РАН, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов.
«Мотор Сич» был куплен китайской корпорацией в соответствии с законодательством Украины, а затем, по указке из Вашингтона, завод был отобран в пользу украинского государства. Кроме этого, руководство Украины регулярно позволяло себе провокационные высказывания в адрес Пекина. Например, на одном из голосований по уйгурскому вопросу в Совете ООН по правам человека Киев встал на защиту западной точки зрения и осудил Пекин. Правда, позже, после консультаций с Китаем, Украина изменила свое решение», – отметил собеседник.
«Офис президента Украины и украинский МИД регулярно заявляют о том, что добиваются прямого диалога с Си Цзиньпином. В свою очередь, председатель КНР ни разу не отреагировал на эту провокацию и регулярно подчеркивал, что вопрос России и Украины – это вопрос, имеющий свою историческую сложность, и Пекин с пониманием относится к действиям России», – сказал он.
«У Китая четкая позиция: действия России являются ответом на агрессию Украины и стран НАТО. Это Си Цзиньпин подтвердил в своем последнем диалоге с американским президентом США Джо Байденом», – добавил эксперт.
«Любые заявления Украины по поводу предстоящих разговоров с Китаем носят сугубо провокационный характер и отражают желание Киева получить сиюминутную политическую выгоду»,
– полагает китаевед. «При этом Киев открыто демонстрирует, что уже практически не ориентируется на стратегические отношения с Китаем. Как мы знаем, последние три года Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. Скорее всего, боевые действия в Причерноморье этот статус изменят. Китайские предприятия и граждане начнут покидать массово Украину, но зафиксировать это мы сможем только по итогам года», – убежден Вавилов.
«Сложившая ситуация вокруг диалога лидеров двух стран – показатель того, что в Китае не считают Украину надежным и способным к переговорам партнером. А на Украине в свою очередь уже не видят никакого будущего у китайско-украинских отношений. Особенно в свете крепнущих связей Украины с Тайванем. Скорее всего, Украина поставила на Китае крест и используют такие заявления только в качестве политических провокаций, не ожидая серьезного ответа с китайской стороны», – считает эксперт.
«Китай пока вынужден с этим мириться, поскольку на Украине остаются китайские дипломатические представительства и граждане, а также продолжают работать предприятия», – отметил собеседник.
«Вместе с тем заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином – это еще и общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заключил Вавилов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
При этом в июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
В то же время читатели New York Post подвергли критике Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России. «Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie.
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777. «Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure. «О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
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Шведский телеканал извинился за сюжет о ставших россиянами херсонцах
Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет о плачущих от радости жителях украинского города Херсона, получивших российские паспорта, сообщает Dagens Media.
Зрители сочли такую подачу информации «пропагандой». Наблюдательный совет по радио и телевидению получил в общей сложности 47 жалоб на телеканал. Телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» сюжет, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в эфире новостей шведского телеканала SVT показали репортаж, в котором жители Херсона, получившие паспорта и российское гражданство, искренне выражали свою радость. После этого на телеканал обрушился шквал обвинений в российской пропаганде.
Первые российские паспорта жители Херсонской области получили 11 июля. Заявки на российское гражданство уже подали тысячи человек, желающих – сотни тысяч.
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Под Берлином после взрыва загорелся склад боеприпасов
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В лесном массиве Груневальд между Берлином и Потсдамом начался пожар после взрывов на складе с боеприпасами, сообщает пожарная охрана немецкой столицы.
«В настоящее время в Грюневальде пожар и происходят взрывы. Прибывшие экстренные службы подтвердили возгорание», – передает РИА «Новости» сообщение пожарной охраны Берлина.
По данным пожарной охраны, первый взрыв произошел в ночь на четверг, вызвав пожар на складе, где хранятся подлежащие утилизации старые боеприпасы. Огонь перекинулся на близлежащий лесной массив.
Согласно последнему сообщению пожарной службы, в настоящий момент горит 15 тыс. квадратных метров леса и продолжаются взрывы на складе, из-за чего пожарная команда не может приблизиться непосредственно к источнику возгорания. Полиция и пожарная служба перекрыли все дороги и подступы к пожару в радиусе одного километра.
На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ, передает Deutsche Welle* (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).
На момент публикации материала сообщений о раненых и погибших не поступало. По данным экстренных служб, жилым домам ничто не угрожает. Ближайшие жилые дома находятся не менее чем в двух километрах от места происшествия.
Движение региональных поездов в западном направлении приостановлено. Пока неизвестно, в какой степени пострадало движение поездов дальнего следования. Участок автобана 115 перекрыт в обоих направлениях.
Власти призвали жителей германской столицы по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд. Предупреждения распространяются в том числе через мобильные приложения. Жильцам прилегающих районов рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а также не включать кондиционеры.
В последние дни в Берлине стоят жаркие и засушливые дни. Это может повлиять на развитие пожара и создать проблемы для экстренных служб, указывает агентство dpa.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера. Шольц заявил, что Киеву были переданы все вооружения, которые были у Германии: «противотанковые комплексы и системы ПВО», «мины, пушки», «тонны боеприпасов» и «нелетальная помощь».
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Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вызвавший напряженность визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания: он заявил, что у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала «агрессивной военной деятельности».
Евросоюз официально в рамках политики «одного Китая» признает власти в Пекине единственным законным правительством Китая, и это распространяется и на Тайвань. Европейские политики преимущественно воздерживаются от комментариев визита Пелоси на Тайвань, который, по заявлениям Пекина, идет вразрез с политикой «одного Китая», сообщает РИА «Новости».
«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», – написал Боррель в Twitter.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
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ДНР: Союзные силы вошли в Марьинку
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Украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка в Донецкой народной республике, сообщил замминистра информации республики Даниил Безсонов.
«На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки», – цитирует Безсонова ТАСС.
По его словам, сейчас союзные силы уничтожают украинские опорные пункты по всему фронту в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска.
«Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки», – заключил он.
Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.
Боец украинской армии Сергей Гнездилов в соцсетях рассказал, что бои в поселке Пески стали мясорубкой.
Депутат ДНР Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, что ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие, потому украинские СМИ и блогеры рассказывают про «мясорубку».
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Зеленский захотел «напрямую» поговорить с Си Цзиньпином
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, который состоялся год назад», – сказал Зеленский китайскому изданию South China Morning Post, сообщает РИА «Новости».
По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
В июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Минобороны заявило о бегстве трех бригад ВСУ в Донбассе
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В результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка ДНР подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харькова уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Константиновка ДНР и формирования националистов в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 194 районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлено три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Андреевка, Дружное Донецкой народной республики, Изюм и Дмитровка Харьковской области. Кроме того, перехвачено пять снарядов реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Дружное ДНР, Солнечное и Музыковка Херсонской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1673 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3251 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 4696 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ракетным ударом во Львовской области уничтожены поступившие из Польши вооружения и боеприпасы ВСУ.
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Журналисту Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года
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Украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину, сообщили СМИ.
Как отмечает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Шустера внесли в так называемый красный список и на три года запретили въезд в страну. В качестве основания для такого шага называют режим военного положения, в настоящее время действующий на Украине, а также наличие у Шустера гражданства второй страны, передает ТАСС.
Официальный представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отказался разглашать информацию о третьих лицах в ответ на соответствующий вопрос издания.
«Страна» напоминает, что ранее Шустер заявлял о наличии у него гражданства Италии. В настоящее время он находится за пределами Украины. Сообщается, что в прошлом журналист резко критиковал президента Украины Владимира Зеленского.
Савик Шустер – журналист и телеведущий, работавший в российских и украинских СМИ. С 2019 года является ведущим ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина».
Под Харьковом уничтожена группа испаноговорящих наемников ВСУ
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Артиллерийский расчет союзных сил России и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая, точных данных об их гражданстве пока нет, рассказал источник в одном из артподразделений союзных сил.
«30 июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным – испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что удар по наемникам нанесли артподразделения союзных сил.
«Изначально средствами глубинной разведки было обнаружено скопление живой силы противника, после оказалось, что это была группа испанцев. Цель к нам пришла и была поражена», – рассказал военнослужащий.
Точных данных о гражданстве иностранных наемников, входящих в данную группу, пока нет.
Ранее воюющий на стороне Киева снайпер из Испании рассказал, как иностранцы участвуют в военной операции за Украину, сколько получают за каждого убитого и как конфликт используют европейские наркоторговцы.
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Аналоги советских магазинов «Березка» решили открыть в России
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Правительство России приняло постановление об открытии в Москве и Петербурге магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей.
Такие товары будут доступны дипломатическим представительствам, консульствам, представительствам государств при международных организациях, а также международным организациям или их представительствам в России. Они также будут продаваться самим дипломатам, консулам и членам их семей, сотрудникам остальных указанных организаций, передает ТАСС.
Товары могут продаваться в таких магазинах за российские рубли, доллары США или евро. Но доступна будет только продукция, подпадающая под таможенную процедуру беспошлинной торговли, – в соответствии с российскими законами и правом Евразийского экономического союза.
При покупке дипломаты должны будут предъявлять документы, подтверждающие их аккредитацию при МИД России. Продавать товары другим людям эти магазины не смогут.
Магазины беспошлинной торговли будут продавать в том числе алкоголь для официальных мероприятий – купить его в необходимом количестве можно будет по специальной заявке. Она должна быть подписана главой представительства, учреждения или организации и скреплена печатью. Сведения о расчете за товар должны содержаться в кассовом чеке или бланке строгой отчетности, соответствующих российским законам и содержащих текст на английском языке «Duty free».
Ранее правительство России одобрило снятие ограничений на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим из России в страны Евразийского экономического союза.
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