Минобороны призвало ООН принять меры для прекращения обстрелов школ Киевом

ООН и международное сообщество должны принять меры для недопущения обстрелов школ и детсадов киевским режимом, заявили в Минобороны России.

Как отмечается в заявлении ведомства, распространенном в среду накануне Дня знаний, намеренные обстрелы социально значимых объектов со стороны Украины, в том числе школ, больниц и детских садов, расположенных на территории республик Донбасса и освобожденных территориях, продолжаются, сообщает ТАСС.

«Требуем от Организации Объединенных Наций, всего международного сообщества принятия эффективных мер для недопущения обстрелов школ киевским режимом и гарантированного исключения данных объектов и прилегающих к ним территорий от поражения огневыми средствами вооруженных сил и других военизированных формирований Украины», – говорится в заявлении Минобороны.

В там указывается, что Минобороны направило в ООН и руководству Украины адреса начинающих работу школ в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Утверждается, что Россия реализует комплекс необходимых мероприятий по защите учебных заведений в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях от любых угроз. Однако, как заявили в МО, что поставленные Западом ударные средства расширили для ВСУ эти возможности.

«Поставленные США и европейскими странами дальнобойные ударные средства значительно расширили возможности киевского режима наносить преступные удары по жилой инфраструктуре и учебным заведениям артиллерийским и ракетным оружием западного производства», – отметили в военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны, такие действия являются военным преступлением и требуют от международного сообщества принятия срочных мер, чтобы не допустить обстрелы Киевом школ и гибели детей.

Ранее сообщалось, что украинские войска четыре раза обстреляли Новую Каховку Херсонской области, всего выпущено около 20 ракет, сработала ПВО, есть попадания в центр города и район ГЭС.