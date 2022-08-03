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Финские власти рекомендовали магазинам не продавать санкционные товары россиянам
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Финским магазинам следует проверять паспорта покупателей перед продажей и не продавать россиянам санкционные товары, соответствующие рекомендации дал финский МИД.
Речь идет о товарах, которые российские граждане планируют ввозить в Россию, сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE, передают «Известия».
«Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию», – уточнили в МИД страны.
Ранее в Финляндии заявили, что не будут следовать предложению Европейской комиссии «по переходу с русского стандарта железнодорожной колеи на европейский».
Лайма Вайкуле развернула на концерте украинский флаг
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Латвийская певица Лайма Вайкуле на концерте в Паланге вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее политика и позиция ясны.
Выступление зрители снимали на камеру, и один из кадров попал в Сеть, на котором Вайкуле выходит на сцену с украинским флагом. Об этом сообщили в фан-клубе певицы в социальных сетях, пишет «Московский комсомолец».
«А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала. [Планируете еще выступать в России?] Пока нет. Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально», – заявила певица.
До этого певица не раз высказывала свое отношение к гражданам России. Она отметила, что к россиянам она относится так же, как и к латышам. Артистка не понимает, почему «нелюбовь к гражданам РФ так сильно преувеличена». По мнению Вайкуле, отношения между Латвией и России более чем дружеские.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
МИД заявил о хамстве США в ООН
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Соединенные Штаты, по-хамски не выдав визы многим членам делегации России для участия в переговорах по информбезопасности в ООН, показали себя ненадежным партнером, сообщил замглавы МИД Олег Сыромолотов.
«В попытке отсечь нас от переговоров США по-хамски, нагло отказали в визах многим членам российской делегации и ее главе – специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских», – передает РИА «Новости» его слова относительно состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Сыромолотов подчеркнул, что «тем самым Вашингтон вновь показал себя крайне ненадежным партнером в деле выполнения международных обязательств».
Ранее замглавы МИД сообщали, что США вместе с союзниками применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании «IT-армии Украины» для атаки на российские инфраструктуры.
До этого Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны.
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Украинский доброволец рассказал о мясорубке для ВСУ в Песках
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Боец украинской армии Сергей Гнездилов на странице в социальной сети рассказал о своем участии в боях.
Он сообщил, что бои в поселке Пески на территории ДНР идут уже шестой день, происходящее боец назвал «персональным адом в Песках». По его словам, за сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работает два миномета 82 и 120 мм.
«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», – рассказал Гнездилов в посте, опубликованном в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Происходящее он назвал мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты».
«Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один...», – сказал доброволец, добавив, что прямо сейчас Украина теряет Пески, так как все возможности уже исчерпаны.
Он рассказал, что его товарищ, который заявлял, что верит украинскому политику Алексею Арестовичу, уже мертв.
«Знаю, моя страна не любит мысли вслух. Но мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры на кухне шепотом. Понятно же, за эту приписку отдельно прилетит, поскольку как же так, неужели страна лжет своим гражданам?», – заключил боец.
Стоит отметить, что Гнездилов придерживается радикальных антироссийских взглядов и призывал вести войну с русскими на протяжении поколений.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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Трасс оговорилась и пообещала поддержать Путина
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время предвыборного выступления оговорилась, сказав, что будет «бороться за» президента России Владимира Путина, но сразу же исправилась, заявив, что будет «бороться с» российским лидером.
«Я также продолжу бороться за Владимира... с Владимиром Путиным. Сейчас я ввожу в действие самый жесткий санкционный режим в отношении России», – заявила Трасс, выступая в городе Эксетере перед членами Консервативной партии, передает РИА «Новости».
Напомним, Трасс является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Сунак назвал себя аутсайдером во время запуска предвыборной кампании.
В последнем туре победителя из двух «финалистов» выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тыс. человек. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
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Финляндия решила не отказываться от русского стандарта колеи железных дорог
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Финляндия не будет следовать предложению Европейской комиссии «по переходу с русского стандарта железнодорожной колеи на европейский», заявил министр транспорта и коммуникаций республики Тимо Харакка.
«Финляндия не приемлет никаких изменений в ширине колеи, они экономически невыгодны и эксплуатационно нецелесообразны. Совершенно очевидно, что наши особые обстоятельства должны быть приняты во внимание», – передает его слова ТАСС.
Международные грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки из Финляндии идут только в Россию. Предложение ЕК к Финляндии связано со стремлением Брюсселя внести изменения в руководящие принципы по развитию Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) «в связи с изменившейся политической ситуацией в мире».
При этом власти Финляндии считают, что новые правила не должны распространяться на страну.
Европейская ширина колеи составляет 1435 мм. Финские железнодорожные линии значительно шире – 1524 мм, что соответствует принятым в России и других странах бывшего СССР стандартам.
Причиной этого является то, что «русский стандарт» был утвержден на территории Российской империи еще в XIX веке, когда Финляндия входила в ее состав в качестве Великого княжества Финляндского.
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Китай привел армию в режим повышенной боеготовности
Минобороны КНР объявило о переводе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в режим повышенной боеготовности, сообщают информационные агентства.
Минобороны страны заявило, что действия тайваньских властей крайне опасны и приведут к тяжелым последствиям, передает ТАСС.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Между тем полиция Тайбэя разогнала митинг граждан, выступающих против визита делегации Пелоси возле отеля Grand Hyatt.
Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
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Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2»
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Stern выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2». Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами «Северный поток» [и «Северный поток – 2»] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для переговоров по энергетике. В Кремле не исключили контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
При этом в Германии поездку Шредера в Россию назвали его личным делом.
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СМИ: Турбина для «Северного потока» до сих пор находится в Германии
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Турбина, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», до сих пор находится в Германии, сообщил телеканал Эн-тэ-фау.
По его информации, в среду, 3 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), где, как ожидается, он осмотрит турбину для «Северного потока», передает ТАСС.
Об этом также сообщило агентство Рейтер.
«Он [Шольц] вместе с нашим генеральным директором Кристианом Брухом осмотрит турбину, обслуживаемую в Канаде, для газопровода «Северный поток», которая готова к дальнейшей транспортировке в Россию», – приводит Рейтер слова, содержащиеся в приглашении Siemens Energy на мероприятие.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Китайский эксперт назвал последствия визита Пелоси на Тайвань
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Ответ Пекина на приезд спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не обязательно последует сразу вслед за визитом, но ее поездка точно приведет к росту конфронтации между США и Китаем, сообщил китайский эксперт по международным вопросам Цянь Лиянь.
«Если (Пелоси – прим. ВЗГЛЯД) приедет на Тайвань, Китай обязательно даст свой ответ. Это может быть и перехват самолета, и точечные удары по наиболее важным объектам Тайваня. Более того, вовсе не обязательно, что Китай ответит сегодня или завтра», – приводит РИА «Новости» слова Цянь Лияня.
Он добавил, что для Китая с юридической точки зрения освободительная война еще не закончилась, «так что, когда кто-то извне вмешивается в тайваньский вопрос, это автоматически воспринимается Пекином как выбор стороны противника в гражданской войне».
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
По словам эксперта, «цена, которую США будут вынуждены заплатить за сохранение своего доминирования после (визита Пелоси – прим.ВЗГЛЯД), зависит от того, какую позицию в этой «игре крупных держав» выберет Китай – позицию конфронтации или позицию ограничения сотрудничества».
Аналитик считает, что в будущем между Китаем и США будет расти дефицит доверия, возможностей для сотрудничества будет все меньше, да и желание искать это сотрудничество тоже будет уменьшаться.
Также Цянь Лиянь подчеркнул, если Пелоси все же не прилетит на Тайвань, то с точки зрения правительства КНР, это будет означать, что США более-менее строго следуют своим обещаниям следовать политике «одного Китая», взаимодоверие и взаимопонимание между странами в будущем может укрепиться. «Тогда, по крайней мере, США не усугубят свою и без того сложную экономическую ситуацию», – заключил он.
Ранее стало известно, что самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань.
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.
Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.
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США ввели новые санкции против России
Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 физических лиц и свыше 30 юридических лиц из России, а также фонд «Сколково» сообщили в американском Минфине.
Санкции против «Сколково» предполагают, что сделки с ним должны быть завершены до 1 сентября 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского ведомства.
Кроме того, в список включен руководитель российского химического холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев и олимпийская чемпионка Алина Кабаева.
Ранее США исключили из санкций против России сферы агропрома, медицины и энергетики.
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Siemens Energy: Турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию
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В Siemens Energy заявили, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию, сообщил гендиректор компании Кристиан Брух во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в город Мюльхайм-на-Руре.
«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы... готовы, но нам нужно участие клиента, то есть Газпрома. Этого пока нет. Поэтому мы не можем поставить эту турбину, которая находится здесь уже более недели», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
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Пелоси предположила причину «шумихи» вокруг ее визита на Тайвань
Находящаяся с визитом на Тайвани спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что общественный резонанс вокруг ее визита был создан из-за занимаемой ею должности – третий по значимости пост в государственной иерархии США.
«Я думаю, важно отметить, что члены Конгресса США [бывали на Тайване в прошлом], некоторые из них совершали поездки ранее в этом году <...>. Полагаю, они (власти КНР – прим. ВЗГЛЯД) подняли большую шумиху, потому что я спикер», – заявила она в среду на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь, передает ТАСС.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
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Ракетным ударом во Львовской области уничтожены поступившие из Польши вооружения и боеприпасы ВСУ
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Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства.
В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования, переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
«За сутки поражено: три пункта управления, в том числе батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Веселая ДНР и 65-й механизированной бригады в районе Юльевки Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах.
Уничтожено: четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Варваровка Николаевской области, Артемовск, Водяное, Очеретино ДНР, а также хранилище топлива для военной техники в районе Галициново Николаевской области», – отметил Конашенков.
«В ходе контрбатарейной борьбы подавлено два взвода реактивных систем залпового огня «Град», три артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», три взвода орудий «Гвоздика» и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Тоненькое, Ласточкино, Зайцево, Авдеевка, Новгородское, Орловка, Шахтерское, Новоселовка Первая ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Диброва ДНР, Балаклея, Капитоловка и Дмитровка Харьковской области.
Кроме того, перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» в районе Чернобаевки Херсонской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1669 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4231 танк и другие боевые бронированные машины, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3242 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 4676 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ракетным ударом в Николаеве уничтожено до 250 наемников «Иностранного легиона» ВСУ.
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Погибла одна из основателей народной милиции ДНР Ольга Качура
Одна из основателей народной милиции Донецкой народной республики, командир артиллерийского реактивного дивизиона, полковник гвардии Ольга Качура (позывной «Корса») трагически погибла, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой народной республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» – написал мэр в Telegram.
Приходько выразил соболезнования от лица всех горловчан. «Это невосполнимая утрата для всех нас», – подчеркнул он.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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В ДНР объяснили жалобы Киева на «ад и мясорубку» под Донецком
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«ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие. И там все перемалывается в хлам. Отсюда и реакция украинских СМИ, блогеров и политиков, которые сообщают про «мясорубку» и «ад», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат ДНР Владислав Бердичевский, комментируя рассказ украинского добровольца о «мясорубке» для ВСУ в боях близ Донецка.
«Можно откровенно сказать, что в районе Песок перемолото все. Буквально все. Это была настоящая мясорубка. Насколько я знаю, наши войска заходили на окраину. В течение нескольких дней с противником в поселке будет покончено», – рассказал депутат Народного собрания ДНР Владислав Бердичевский.
«Дело в том, что стоявшие там боевики из нацбатальонов просто уехали с территорий. Им на смену прислали молодых резервистов, которые недавно взяли в руки оружие. В итоге они пытались как можно дольше продолжать боевые действия, но нашими силами там все перемалывается. И это сопряжено с огромными, абсолютно бессмысленными потерями с украинской стороны», – уточнил собеседник.
Бердичевский также указал на то, что активные боевые действия ведутся и в самой Авдеевке. «С раннего утра идет артиллеристская подготовка. Наши пытаются максимально сравнять с землей укрепления противника. В лоб идти никто не собирается, будем зачищать все постепенно», – пояснил он.
«Первую линию ВСУ в Авдеевке мы уже зачистили. И сейчас военные работают по укрепрайону, который сформировался на территории Авдеевского коксохимического завода», – подчеркнул депутат ДНР.
«И как только эти задачи будут решены, захлопнется котел Краматорск – Славянск. Уже сейчас оттуда массово выезжают мирные жители. И это хорошо, поскольку жертв будет значительно меньше, нежели в Мариуполе», – заключил Бердичевский.
Ранее боец украинской армии Сергей Гнездилов рассказал о своем участии в боях. Он сообщил, что бои в поселке Пески на территории ДНР идут уже шестой день, происходящее доброволец назвал «персональным адом в Песках». По его словам, за сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работает два миномета 82 мм и 120 мм.
«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», – рассказал Гнездилов в посте, опубликованном в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Происходящее он назвал мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты». «Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один...» – сказал доброволец, добавив, что прямо сейчас Украина теряет Пески, так как все возможности уже исчерпаны.
Он рассказал, что его товарищ, который заявлял, что верит украинскому политику Алексею Арестовичу, уже мертв. «Знаю, моя страна не любит мысли вслух. Но мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры на кухне шепотом. Понятно же, за эту приписку отдельно прилетит, поскольку как же так, неужели страна лжет своим гражданам?» – заключил боец.
Стоит отметить, что Гнездилов придерживается радикальных антироссийских взглядов и призывал вести войну с русскими на протяжении поколений.
Аналогичное заявление сделал и президент Украины Владимир Зеленский. «Мы не можем переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Там просто ад. Это не описать словами», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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