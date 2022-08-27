Депутаты новой волны поздравили кинематографистов с Днем российского кино

День российского кино отмечается в России ежегодно 27 августа. Отечественный кинематограф остается неотъемлемой частью нашей культуры. В социальных сетях к поздравлениям присоединились депутаты новой волны от «Единой России», отметив особое значение праздника в нынешних условиях, а также порекомендовали подписчикам посмотреть отечественные фильмы.

Как говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич отметил уникальность российского кино: «Лучшие режиссеры, операторы и актеры – в нашей стране! Так было и так будет! Я поздравляю всех причастных к российскому кино с профессиональным праздником». Он также поздравил операторов и корреспондентов, которые освещают специальную военную операцию: «Глядя на них, вспоминаются операторы, которые работали на фронтах Великой Отечественной войны. Снимали документальные фильмы, которые потом стали доказательством преступлений фашистов». Депутат порекомендовал посмотреть российский фильм «Последний Оскар», где рассказывается о работе операторов на фронте.

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова поздравила россиян с Днем российского кино. «Это отличный повод, чтобы вспомнить классику нашего кинематографа. Посмеяться от души над приключениями Шурика или начать создавать новогоднее настроение уже сегодня с «Елки», – подчеркнула она.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы Федерального Собрания России по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова ко Дню российского кино порекомендовала подписчикам посмотреть отечественные фильмы вместе с детьми. Она привела подборку фильмов, таких как «Вам и не снилось», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего».

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов рассказал о советских фильмах, на которых выросло не одно поколение. «Прошло более ста лет с момента показа первого фильма российского производства. Позднее, во времена СССР, снимали культовые картины: «Москва слезам не верит», «Иван Васильевич меняет профессию», «А зори здесь тихие», «Девчата» и другие», – сказал он. Депутат также отметил, что «в нынешней России наши режиссеры сняли не менее культовые ленты: «Брат», «В августе 44-го», «Война», «Сестренка», «Утомленные солнцем» и другие. Эти фильмы подтверждают одно – мы умеем снимать кино, передавать эмоции и атмосферу через великолепную игру актеров, операторскую и режиссерскую работу», – отметил депутат.