Военное лесничество горит в Ивановской области

Активное горение происходит на 10 га в Гороховецком военном лесничестве в Южском районе Ивановской области, где в субботу лесной пожар локализовали на площади 100 га. Вокруг пожара создана минерализованная полоса около 50 км, угрозы населенным пунктам нет, эвакуация жителей не проводится, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«На территории Гороховецкого военного лесничества площадь активного горения составляет 10 га. <...> Произведена опашка минерализованных полос около 50 километров в границах населенного пункта Талицы и вокруг пожара. Населенному пункту ничего не угрожает, распространение огня в сторону Талиц отсутствует», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе отметили, что эвакуация населения не производится. «В настоящий момент в ликвидации пожара принимают участие 195 человек и 39 единиц техники», – добавили в пресс-службе.

Пожар на площади 100 га был обнаружен на территории Гороховецкого военного лесничества днем 25 августа. По данным ГУ МЧС, опасности перехода огня на расположенные вблизи населенные пункты не было. В субботу пресс-служба регионального управления МЧС сообщила о локализации возгорания на площади 100 га.

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять все меры по устранению лесных пожаров в Рязанской области и минимизации их последствий.

Напомним, Вв Минприроды пояснили, что осложнение ситуации с лесными пожарами в ЦФО связано не только с погодными условиями, но и с поджогами.