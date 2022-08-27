NI: Западную общественность жестоко обманули в вопросе России и Украины

Западные СМИ и государственные деятели жестоко обманывают общественность в своих странах, раздувая исходящую от России «угрозу» и проводя жесткую проукраинскую информационную политику, пишет обозреватель Рамзи Мардини в издании The National Interest.

«В самом начале кризиса на Западе буйствовала предвзятость. Истерический и однобокий взгляд СМИ на конфликт урезал достоверность происходящего на местах. Медиа по умолчанию всецело полагались на данные, предоставляемые только одной из сторон», – передает РИА «Новости» мнение автора.

Обозреватель отметил, что это дало Вашингтону и Киеву почти неограниченный доступ к формированию своей интерпретации событий для аудитории, не подвергаясь при этом особому контролю.

По словам Мардини, как инструмент внешней политики, раздувание угроз подразумевает согласованные и преднамеренные действия по искажению информации и манипулированию общественным восприятием, чтобы вызвать чрезмерный страх и возмущение.

Как добавил автор, это, в свою очередь, оправдывает дорогостоящий и рискованный курс, который в противном случае не получил бы такой политической и общественной поддержки.

Кроме того, по мнению журналиста, с помощью этого приема дезинформации американскую публику обманом вынудили поддержать затратную и рискованную операцию против России.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что западные СМИ начали догадываться о том, что киевские власти постоянно врут своим «союзникам» в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе о масштабе потерь, истинном положении дел на фронте и возможностях ВСУ.



