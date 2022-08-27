МИД России уличил США в шантаже Японии

Вашингтон занимается банальным шантажом в отношении Японии, товарно-денежные отношения политизируются и идеологизируются с целью максимально разорвать экономические связи Токио и Пекина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания главы дипмиссии США в Японии Ричарда Эмануэля.

«Эмануэль не скрывает, как добивается «серьезного изменения в мышлении» у японских бизнес-лидеров... Американец с гордостью заявляет, что японцы уже «готовы платить больше, чтобы избежать санкций и нестабильности». Фактически речь идет о банальном шантаже – именно так привлекаются сейчас многомиллиардные японские инвестиции в проекты стратегических исследований, технологий и производств в США (аккумуляторов для электромобилей, полупроводников, малых модульных ядерных реакторов и прочего)», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

По ее словам, речь идет о неприкрытой политизации и идеологизации прежде чисто товарно-денежных отношений, целью которых является стремление максимально разорвать экономические связи сателлитов США с Китаем.

«Вот и вся американская «дипломатия» сегодня: инициировать очаги напряженности по всему миру, представлять США гарантом и островом стабильности, выкачивать из сателлитов критически важные ресурсы и технологии, подставлять их под первый ответный удар», – резюмировала Захарова.

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