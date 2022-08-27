Парламент Чехии одобрил прием в НАТО Швеции и Финляндии

Депутаты нижней палаты парламента Чехии в субботу проголосовали за одобрение вступление в НАТО Швеции и Финляндии, теперь документ должен подписать президент республики Милош Земан, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

«За прием в состав НАТО Финляндии проголосовали в субботу 134 из 152 присутствовавших депутатов, за прием Швеции – 135 из 151, в обоих случаях по 4 депутата проголосовали против», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Документ о согласии на вступление в НАТО Финляндии и Швеции теперь будет направлен на подпись президенту Земану, который сообщал ранее о своем согласии на вступление в состав альянса обеих стран.

Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.