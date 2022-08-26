Медведев: Объемы поставок газа в Европу будут зависеть от запуска «Северного потока – 2»

Россия готова поставлять Европе газ в прописанных в контрактах объемах, но если в ЕС не будут «выкручивать руки» и не будут отказываться поставлять отремонтированные турбины для «Северного потока», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Мы же не отказывались поставлять газ в Европу никогда. Мы построили «Северный поток – 2», мы исполняли все обязательства, но нам сказали, что ваш газ не нужен, более того, платить мы в евро и в долларах не сможем, поскольку теперь мы прикрываем корреспондентские отношения с вашими банками. Мы тогда решили, что в этом случае для нас существует единственная возможность – это использовать рубль в качестве платежного средства. То есть это последствия санкционной войны, которая была развязана Западом. Да, и сейчас мы готовы поставлять газ в тех объемах, которые законтрактованы», – сказал он в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI, передает РИА «Новости».

Однако, по словам Медведева, объемы поставок будут зависеть от позиции западных и европейских стран.

«Если нам будут выкручивать руки, если будут запрещать платежи или если будут отказываться от поставки отремонтированных турбин или от запуска «Северного потока – 2», такого рода поставок, наверное, не будет в тех объемах, в которых западные страны на это рассчитывают», – заявил он.

Ранее Медведев перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается.