Лукашенко заявил о договоренности с Россией о поставках зерна Foreign Affairs переврала слова Путина об украинцах 26 августа 2022, 14:47 Текст: Александра Юдина

В Foreign Affairs опубликована статья двух наиболее авторитетных американских специалистов по России Анжелы Стент и Фионы Хилл, где перевраны цитаты российского лидера Владимира Путина касательно спецоперации на Украине. «В статье есть забавные передергивания. Например, ссылка на выступление Путина перед руководителями фракций Госдумы 7 июля, где он якобы пообещал воевать до последнего украинца, которых при этом считает братьями... На самом деле Путин сказал ровно противоположное: «Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет», – сообщается в Telegram-канале «Россия в глобальной политике». Также говорящей является фраза о том, что «в долгосрочной перспективе США и их союзникам и партнерам следует обсудить, как реструктурировать архитектуру международной и европейской безопасности, чтобы предотвратить нападение России на других соседей, которых она считает входящими в сферу своей деятельности, пока НАТО – единственный институт, который может гарантировать безопасность Европы». Авторы канала подтверждают, что НАТО сегодня незаменима. «Но, согласно авторам, и будущая система европейской безопасности должна быть построена без России, против России, для ее сдерживания. Четкое и ясное намерение», – отмечено в материале. Ранее эксперты музея НАТО рассказали, что за поддержку НАТО Украина рассчитывается разрушенной экономикой, миллиардными кредитами и жизнями простых украинцев.

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России 25 августа 2022, 14:50

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек. «Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 млн 150 тыс. 628 военнослужащих», – цитирует указ президента РИА «Новости». Предыдущий указ о штатной численности ВС России вышел в 2017 году, тогда штатная численность военнослужащих составляла 1 млн 13 тыс. 628 военнослужащих. В Конгрессе США сравнили ситуацию в российских и американских войсках 26 августа 2022, 00:55

Фото: Timothy L. Hale/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пока Москва увеличивает штатную численность Вооруженных сил России, у США наблюдаются проблемы с набором в армию, заявила член Палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт. Боберт отметила, что глава российского государства Владимир Путин «подписывает указ об увеличении численности вооруженных сил на 137 тыс. человек», а у США «в то же время проблемы с набором в армию». По мнению Боберт, ВС США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму, передает РИА «Новости». Напомним, Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек. В августе СМИ сообщали, что вооруженные силы США столкнулись с нехваткой новобранцев. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Путин поручил выплатить родителям школьников в Донбассе по 10 тыс. рублей 24 августа 2022, 16:25 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в республиках Донбасса и на освобожденных территориях. Глава государства поручил российскому правительству единовременно выплатить 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 г., передает РИА «Новости». Выплаты поручено направить не позднее 15 сентября 2022 года. Доклад по этой теме президент ждет от премьер-министра Михаила Мишустина до 1 октября. В начале июля президент подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в России. Путин обсудил с Шуваловым приоритеты деятельности ВЭБ.РФ в условиях санкций 23 августа 2022, 15:15 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов обсудили приоритеты деятельности этого института развития в условиях санкций. «Внешэкономбанк является важнейшим институтом развития у нас. Активы группы – свыше 4 трлн рублей, а кредитный портфель – свыше 1,5 трлн [рублей]. Как в сегодняшних условиях строится работа группы?» – уточнил Путин. Шувалов рассказал главе государства о приоритетных направлениях деятельности в условиях внешнего санкционного давления, отметив, что после февраля пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и клиентами, говорится в сообщении на сайте Кремля. Шувалов, говоря о проектном финансировании, рассказал, что в некоторых сферах, например, в авиационной промышленности, рынок требует производства в таком объеме, что придется расширять возможности существующих предприятий. «И слава Богу!» – отметил Путин. Российский лидер уточнил, получается ли находить такие проекты, которые требуют, с одной стороны, поддержки, но с другой – являются ликвидными. Шувалов заверил, что именно с такими коммерческими проектами на возвратной основе ВЭБ.РФ в основном и работает. Помимо этого, по его словам, ВЭБ.РФ не планирует размещать облигационные займы на огромные суммы, намерена привлекать средства под проекты, которые требуют ликвидности. Так, у ВЭБ были некоторые затруднения с рынком капитала и предполагал, что эти сложности будут достаточно длительными. Однако за последнее время удалось разместить на российском рынке на хороших условиях облигационные займы в объеме 60 млрд рублей, отметил председатель госкорпорации. «Для нас это был хороший тест для того, чтобы посмотреть, насколько мы сможем работать в рублевой зоне. Это мы рассматриваем как успех. Конечно же, аккуратно к этому относимся. Мы не будем сейчас, в это время, размещать облигационные займы на огромные суммы, будем размещаться только под те проекты, которые требуют ликвидности», – заключил Шувалов. Новости СМИ2 Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Терехову 25 августа 2022, 15:17 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме в адрес народной артистки России Маргариты Тереховой отметил ее талант и мастерство. Актриса отмечает в четверг 80-летие. «От души поздравляю Вас с юбилейным Днем рождения. За годы творчества Вы вписали яркие строки в историю отечественного кинематографа, своим блистательным, самобытным талантом и мастерством заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей. И сегодня фильмы с вашим участием по праву пользуются заинтересованным вниманием ценителей искусства», – цитирует телеграмму РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Также он пожелал артистке всего наилучшего. Терехову поздравил и премьер-министр России Михаил Мишустин. «Вы – совершенно особенная актриса, чье уникальное дарование, яркая индивидуальность, обаяние, безупречное чувство стиля воплотились в яркие роли в кино и на сцене знаменитого театра Моссовета. Многие годы миллионы людей восхищаются вашими творческими работами. Зрители всегда с большим удовольствием смотрят фильмы с вашим участием, сопереживают героиням, которых вы делаете неповторимыми и эталонными», – отметил он в поздравительной телеграмме. Маргарита Терехова – народная артистка России (1996). Награждена орденом Почета (2013), Почетной грамотой правительства Москвы (2002). Путин указал на рост доли ненефтегазовых доходов в бюджет 25 августа 2022, 14:12 Текст: Елизавета Булкина

Доля нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета России растет, несмотря на ряд проблем, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым. «Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время», – приводятся его слова на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что это говорит о стабилизации экономических показателей, однако есть и риски. «Все это говорит о стабилизации экономических показателей, во всяком случае, на данный момент времени. Мы понимаем риски, видим их в среднесрочной перспективе, они никуда не исчезли, это все понятно», – отметил глава государства. Напомним, ЕС неуклюже пытается лишить Россию лазеек для продажи нефти на европейском рынке. Еще пару месяцев назад мало кто ожидал, что российская нефтяная отрасль так быстро восстановится после провала весной. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российская нефтянка удивила не только Запад. Новости СМИ2 Путин поручил принять все меры по тушению рязанских пожаров 24 августа 2022, 12:36 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на совещании о ликвидации природных пожаров поручил принять все меры по устранению таковых в Рязанской области и минимизации их последствий. «В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это вызывает особое беспокойство. Прошу принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное, для защиты людей, природы, животного мира», – цитирует Путина РИА «Новости». Между тем глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что кромка лесных пожаров растянулась на 31 километр на севере и северо-востоке региона, на тушении задействованы профессиональные парашютисты-десантники Авиалесоохраны, межрегиональная группировка и пожарные, передает ТАСС. Также в Рязанской области наблюдается протяженная линия тлеющих пожаров – 44 километра. Метеорологи, по словам министра, подтверждают, что смог приходит в Москву именно из Рязанской области. «По данным Росгидромета, дым от нижегородских пожаров не шел и не идет в сторону Москвы. По розе ветров смог от Рязанской области», – добавил глава ведомства. Директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев заявил, что рязанский лесной пожар распространяется в сторону Шатурского района Подмосковья, а не в сторону Владимирской области. Власти Владимирской области уточнили, что расстояние от лесного пожара в Рязанской области до границы региона составляет порядка 23 километров. Малышев пояснил, что прогнозировать распространение пожара сложно, поскольку во Владимирской области остается сухая погода и ежедневно фиксируются очаги лесных пожаров, которые оперативно ликвидируются. В тушении лесных пожаров в регионе задействованы 247 человек и 200 единиц техники. Ранее в среду представитель экстренных служб заявлял, что общая площадь лесных пожаров в Рязанской области за минувшие сутки выросла примерно на четверть, до 11,7 тыс. гектаров. Власти Рязанской области объявили о введении режима ЧС из-за лесных пожаров. Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха 24 августа 2022, 12:13 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе армянской стороны, ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. «Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. При этом отмечена роль российского миротворческого контингента в деле обеспечения стабильности в регионе», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также были затронуты некоторые актуальные темы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Армении. Предыдущий разговор Путина и Пашиняна состоялся 9 августа. Обострение в регионе произошло в начале августа. Власти Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию. Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил надежду, что российский миротворческий контингент сможет восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, который был нарушен в конце марта вторжением азербайджанских войск в село Парух. 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Новости СМИ2 Владимир Путин наградил орденами Николая Дроздова и Родиона Щедрина 25 августа 2022, 14:22 Текст: Александра Юдина

Телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев получили госнаграды, следует из указа российского лидера Владимира Путина. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить... Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Щедрина Родиона Константиновича», – сообщается на официальном сайте правовой информации. Госнаграду получил и телеведущий Николай Дроздов – он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также заместитель художественного руководителя Национального драматического театра (Александринского театра) России Александр Чепуров получил Орден дружбы. Кинорежиссер-постановщик киноконцерна «Мосфильм» Юрий Кара удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Кроме того, писатель, уроженец Херсона Борис Евсеев получил почетное звание заслуженного работника культуры России. Путин также наградил орденом Мужества ассистента телеоператора компании «ТВ Центр» Андрея Алексеева за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении профессионального долга, который получил несколько осколочных ранений при обстреле столицы ДНР со стороны украинских силовиков. «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Алексеева Андрея Дмитриевича – ассистента телеоператора службы главного телеоператора Дирекции информационных программ акционерного общества «ТВ Центр», город Москва», – говорится в указе. Путин потребовал не допустить разбазаривания особо охраняемых природных территорий 24 августа 2022, 14:04 Текст: Елизавета Булкина

При развитии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) необходимо не допустить их коммерческую застройку и разбазаривание, заявил президент Владимир Путин, соответствующее поручение он дал главе Министерства экологии Александру Козлову на совещании о ликвидации природных пожаров на отдельных территориях. «Я вас прошу обратить внимание на то, чтобы мы не создали каких-то правовых лазеек для того, чтобы кто-то мог использовать их (ООПТ) для коммерческой застройки и последующего разбазаривания этих особо охраняемых территорий и распродажи этих территорий. Над этим обязательно надо подумать», – передает его слова ТАСС. Кроме того, президент назвал очень важной темой создание единого центра по борьбе с лесными пожарами. «Что касается единого центра работы по этому направлению, это очень важная тема. Мы обсуждали это не так давно с курирующим вице-премьером и с министром [природных ресурсов]. Этот вопрос будет опять упираться в дополнительное финансирование. Дело не в том, чтобы передать [этому центру] силы и средства или функцию, а дело в том, чтобы они могли эффективно исполнять свои обязанности в случае передачи», – сказал он. «Нужно уже сейчас думать о том, что пожары должны быть не только потушены, но и о том, как помочь людям, которые пострадали в результате этих событий. Я прошу и МЧС, и соответствующие правительственные службы подготовить соответствующие предложения, связанные в том числе с необходимостью выделения каких-то дополнительных средств для ликвидации этих последствий» – приводит слова Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что ресурсы для реагирования на лесные пожары есть. «Предусмотрены все необходимые средства, силы, ресурсы, здесь нет никаких проблем, все заранее предусмотрено, и в наличии все есть. Вопрос только в организации работы», – сказал глава государства. При этом он заметил, что основное внимание участников совещания и в целом всей страны сейчас «сосредоточено на тех событиях, которые происходят по освобождению Донецкой [народной] республики, по стабилизации ситуации в Луганской народной республике и так далее». «Но жизнь идет, возникают и другие вопросы», – заключил Путин. Ранее Путин на совещании о ликвидации природных пожаров поручил принять все меры по устранению таковых в Рязанской области и минимизации их последствий. Новости СМИ2 Путин поручил утвердить стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ 25 августа 2022, 18:07 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября утвердить стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. «Правительству РФ... утвердить стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, доработав ее с учетом состоявшегося в ходе заседания президиума Государственного совета Российской Федерации обсуждения и предложений комиссий Государственного совета Российской Федерации», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Срок исполнения поручения до 15 ноября 2022 года. Также Путин поручил до 1 декабря утвердить программу модернизации коммунальной инфраструктуры до 2027 года, предусмотрев 150 млрд рублей ежегодно. Путин поручил представить предложения о продлении сроков реализации нацпроектов 25 августа 2022, 18:16 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить предложения о целесообразности продления до 2030 года сроков реализации нацпроектов, соответствующие поручения огласила пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации... представить предложения о целесообразности продления до 2030 года сроков реализации национальных проектов, в том числе национального проекта «Жилье и городская среда», и взаимоувязки мер, осуществляемых в рамках их реализации», – приводится сообщение на сайте Кремля. Срок исполнения поручения – 1 октября 2022 года. Напомним, Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России. Новости СМИ2 Путин заявил о трудностях в тушении пожаров из-за аномальной жары 24 августа 2022, 12:32 Текст: Елизавета Булкина

В России и Европе стоит аномальная жара, бороться с природными пожарами практически по всему континенту тяжело, заявил президент Владимир Путин на совещании по борьбе с лесными пожарами в регионах страны. «Известно, и у нас в стране, и в Европе стоит аномально жаркая погода, во многих странах это привело к крупнейшим природным пожарам. Борьба с ними, учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек, другие факторы, практически по всему континенту идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов», – передает его слова ТАСС. По данным Рослесхоза, на сегодня в 18 регионах тушат 104 лесных пожара на площади более 107 тыс. га. Наиболее сложная ситуация с пожарами в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии. Напомним, общая площадь лесных пожаров в Рязанской области за минувшие сутки выросла примерно на четверть – до 11,7 тыс. гектаров, рассказал представитель экстренных служб. Лукашенко заявил о договоренности с Россией о поставках зерна 26 августа 2022, 14:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил российского коллегу Владимира Путина зарезервировать для Минска 500 тыс. тонн зерна на всякий случай, но в Москве сообщили о готовности предоставить «по сходным ценам» и 1 млн тонн. «(Говорю) «На всякий случай 500 тыс. тонн зерна отложи». (Путин) говорит: «Да ты не волнуйся: миллион продадим, и по сходным ценам», – пересказал Лукашенко свой разговор с Путиным. Слова белорусского президента приводит агентство «Белта». Лукашенко пояснил, что попросил сделать этот резерв на всякий случай, так как Белоруссия в этом году соберет хороший урожай зерна, передает РИА «Новости». Однако, продолжил он, под задачи развития животноводства и птицеводства, увеличения поголовья могут потребоваться дополнительные корма. В свою очередь, добавил белорусский президент, у Белоруссии будет возможность дополнительно при необходимости нарастить поставки молочной и мясной продукции на российский рынок. «У нас с Россией будет все обеспечено», – констатировал Лукашенко. Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире. До этого Путин говорил, что урожай зерновых в 2022 году может достигнуть 130 млн тонн. Напомним, директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что урожай зерновых в России в 2022 году, по прогнозу, может достигнуть рекордных 145 млн тонн. Новости СМИ2 Путин заявил о поддержке всех авиаперевозчиков со стороны властей 26 августа 2022, 14:26 Текст: Александра Юдина

Государство старается поддержать всех авиаперевозчиков, в том числе на поддержку группы «Аэрофлот» власти России предусмотрели 50 млрд рублей, заявил российский лидер Владимир Путин на рабочей встрече с гендиректором корпорации Сергеем Александровским. «Государство старается поддержать всех перевозчиков, в том числе «Аэрофлот». «Аэрофлот», прежде всего, как нашего чемпиона по перевозкам. Правительство выделило, по-моему, 50 млрд рублей», – передает ТАСС его слова. Отмечается, что это первая публичная встреча после назначения Александровского. Внимание уделено текущей работе компании в сфере пассажирских перевозок, передает РИА «Новости». На встрече Путин заявил о необходимости наладить обслуживание самолета Sukhoi Superjet. «Нужно наладить обслуживание, запчасти, чтобы все это было», – отметил глава государства. Александровский в свою очередь отметил, что это ключевой вопрос. «Самолет не только нужно произвести, но и чтобы он эффективно эксплуатировался компанией и летал качественно», – согласился глава «Аэрофлота». Авиакомпания планирует актуализировать стратегию цифровой трансформации группы, утвержденной в декабре 2021 года, «с учетом изменившейся геополитической ситуации».