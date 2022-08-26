Лукашенко заявил о договоренности с Россией о поставках зерна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попросил российского коллегу Владимира Путина зарезервировать для Минска 500 тыс. тонн зерна на всякий случай, но в Москве сообщили о готовности предоставить «по сходным ценам» и 1 млн тонн.

«(Говорю) «На всякий случай 500 тыс. тонн зерна отложи». (Путин) говорит: «Да ты не волнуйся: миллион продадим, и по сходным ценам», – пересказал Лукашенко свой разговор с Путиным. Слова белорусского президента приводит агентство «Белта».

Лукашенко пояснил, что попросил сделать этот резерв на всякий случай, так как Белоруссия в этом году соберет хороший урожай зерна, передает РИА «Новости». Однако, продолжил он, под задачи развития животноводства и птицеводства, увеличения поголовья могут потребоваться дополнительные корма. В свою очередь, добавил белорусский президент, у Белоруссии будет возможность дополнительно при необходимости нарастить поставки молочной и мясной продукции на российский рынок.

«У нас с Россией будет все обеспечено», – констатировал Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире. До этого Путин говорил, что урожай зерновых в 2022 году может достигнуть 130 млн тонн.

Напомним, директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что урожай зерновых в России в 2022 году, по прогнозу, может достигнуть рекордных 145 млн тонн.