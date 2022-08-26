В МИД сочли неприемлемым призыв президента Латвии к изоляции «нелояльных русских»

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26 августа, пятница | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава Энергодара заявил о штатном режиме работы ЗАЭС
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На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек.
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У ряда ближайших соседей, привыкших много от России брать и мало отдавать, СВО усиливает опасения, что в случае чего к ним будет применен жесткий подход.
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Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В МИД сочли неприемлемым призыв президента Латвии к изоляции «нелояльных русских»
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Призыв президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных к его государству членов русского сообщества абсолютно неприемлем и нарушает все общепринятые нормы, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Подобного рода высказывания президента страны-члена Евросоюза, декларирующей приверженность демократическим ценностям, абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы. Налицо стремление стимулировать в Латвии шовинистские и ксенофобские настроения и по сути развернуть в отношении проживающей там русской общины «охоту на ведьм», – передает ТАСС ее слова.
Также Захарова назвала абсурдными и дискриминационными планы властей Латвии запретить использование русского языка на рабочем месте.
«Подобные абсурдные, дискриминационные инициативы, затрагивающие интересы почти половины населения Латвии и идущие вразрез с многочисленными рекомендациями профильных международных структур, уже давно стали позорной практикой. Ведь в этой прибалтийской стране языковой геноцид и унижение национальных меньшинств, представителей которых латвийские власти считают людьми второго сорта, возведены в ранг государственной политики», – отметила она.
По словам представителя МИД, «зацикленные на русофобии власти Латвии» готовы использовать любые способы для подавления инакомыслия и нелояльности в обществе.
«Очевидно, что зацикленные на русофобии латвийские власти, крайне предвзято воспринимающие попытки русскоязычного населения отстаивать право на сохранение национальной идентичности и исторической памяти, готовы использовать любые способы для подавления инакомыслия и нелояльности в обществе», – заключила дипломат.
Ранее Левитс призвал «разобраться» с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги, и изолировать их от общества.
До этого полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
Эксперт раскрыл детали высокоточного удара «Искандером» по эшелону ВСУ
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«Наша армия, поразив эшелон ВСУ, в очередной раз продемонстрировала высокую точность используемых ракет и профессионализм наших военнослужащих», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее в Минобороны заявили об уничтожении свыше 200 военнослужащих ВСУ прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону.
«Попадание «Искандером» в железнодорожный эшелон – это, безусловно, подтверждение эффективности наших ракет. Мы никогда не надеемся на удачу и везение, а опираемся на свои силы и высокую эффективность нашего оружия», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Поразить такую маленькую цель для «Искандера» не составляет большой проблемы. Кроме того, этим оружием управляют люди. А раз есть такие успешные результаты, значит и военные у нас обученные, профессиональные. Поэтому здесь все вместе – и профессионализм военных и точность самого оружия», – пояснил собеседник.
Объясняя выбор именно этой ракеты для поражения цели, военный эксперт отметил, что у «Искандера» есть ряд преимуществ, подходящих именно для выполнения таких задач. «Ракетный комплекс бьет на небольшое расстояние, заточен не на уничтожение крупных объектов, а как раз на поражение небольших целей с максимальной точностью», – зазключил он.
В четверг стало известно о том, что в результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, «высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены». «Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что если оценивать HIMARS как носитель тактической ракеты, то ее нет смысла даже сравнивать с российским «Искандером», так как ATACMS хуже по всем показателям: выше круговое вероятное отклонение (100–120 м), короче дальность полета, нет возможности преодолевать систему ПРО противника. В целом ATACMS, разработанная в 1980-х годах, сегодня устарела.
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СМИ: Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились
Актер Павел Прилучный и актриса Зепюр Брутян стали мужем и женой, фото с их свадьбы появились в соцсетях.
«Многие считали их отношения пиар-ходом, однако сегодня, 25 августа, звезды отмечают свадьбу. В Сети друзья Прилучного и Брутян публикуют кадры с торжественного события. На свадьбе появился Стас Михайлов, спортсмен Адам Яндиев и детектив Максим Заболотный. Судя по кадрам, гостей приехало не так много», – сообщает mk.ru.
Брутян появилась в белом платье с пышной юбкой, Прилучный надел строгий костюм и белую рубашку.
Напомним, что ранее Прилучный был женат на актрисе Агате Муцениеце. StarHit сообщал, что причиной расставания стало «неадекватное поведение» Прилучного. Актриса обвиняла супруга в избиении и грубом обращении с детьми. Муцениеце сообщала, что ей пришлось съехать из загородного дома, где они жили вместе, и поселиться в съемной квартире.
МИД дал рекомендации Госдепу после появления видео с пьяным сотрудником посольства США
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МИД РФ рекомендовал Госдепу доплачивать сотрудникам посольства США в Москве за «невыносимые условия работы». Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали появившееся в Сети видео с нетрезвым мужчиной, который, как утверждается, служит в американском диппредставительстве.
Российский МИД в своем Telegram-канале иронически призвал Госдепартамент США доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за «невыносимые условия работы». «Борьба с нами – дело изматывающее», – отметили там.
Кадры сняты еще в июле 2022 года, по предварительным данным, на них якобы запечатлен сотрудник посольства Наварро Николас Сторми, передает RT.
Дипломатический сотрудник, добираясь до здания, успел несколько раз упасть и чуть не попал под машину. На данный момент в американском посольстве ситуацию не комментировали.
В соцсетях приводят некоторые данные из биографии Наварро. Родился в Калифорнии 3 ноября 1995 года, кадровый морпех, прошедший спецподготовку в Квантико (Вирджиния). С 2021 года – сотрудник охраны посольства США (охрана внешнего периметра посольства).
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Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
Президент Владимир Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек.
«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 млн 150 тыс. 628 военнослужащих», – цитирует указ президента РИА «Новости».
Предыдущий указ о штатной численности ВС России вышел в 2017 году, тогда штатная численность военнослужащих составляла 1 млн 13 тыс. 628 военнослужащих.
Напротив Крымского моста заметили самолет-разведчик НАТО
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В акватории Черного моря зафиксировали пролет британского стратегического разведчика RC-135W, это показал соответствующий мониторинговый ресурс Flightradar.
Boeing RC-135W пролетел над Черным морем в зоне напротив Крымского моста в среду, 24 августа, передает «Лента.ру» со ссылкой на данные Flightradar.
Борт развернулся, пролетел в обратном направлении, достиг Румынии, после чего, вероятно, отключил транспондер – его точное место взлета и посадки не прослеживалось.
Позднее, около 17.30 мск, тот же самолет НАТО провел еще один вылет в сторону Керченского пролива. Воздушное судно было там примерно до 22.00, после чего полетело в сторону британской базы ВВС Уоддингтон у Лондона.
В середине августа Минобороны России заявило, что самолет-разведчик Британии нарушил воздушную границу России. На перехват отправили истребитель МиГ-31, он определил его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Британии.
Временный поверенный России в Британии Александр Гусаров заявил, что Москва в связи с пролетом британского самолета-разведчика над акваторией Баренцева моря призывает Лондон не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике.
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Экс-сенатор: Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия
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Соединенные Штаты не позволят Украине начать мирные переговоры до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года, заявил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.
«США определенно не допустят никаких переговоров до промежуточных выборов», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Блэка, освещение событий на Украине в американских СМИ не позволяет сформировать в обществе объективную картину текущей ситуации.
«Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия. Существует довольно малая группа людей, которые понимают реальную ситуацию», – отметил политик.
«НАТО хочет, чтобы вы верили, будто военные действия начались в феврале этого года. Но они не начинались тогда, а были спланированы еще до 2014 года. Это следствие безрассудных действий (Барака) Обамы. Президент Обама требовал от США более агрессивных действий в Украине», – заявил Блэк.
По его оценке, после государственного переворота в 2014 году на Украине, ЦРУ и госдепартамент «решали», кто будет министрами в новом правительстве, а нынешний уровень «бессмысленного кровопролития и разрушений» стал следствием агрессивного подхода НАТО к Украине.
«В результате, естественно, было создано марионеточное правительство, настроенное против России и русскоязычного населения на Украине», – считает политик.
В то же время Блэк отмечает, что американское общество «в немалой степени» потеряло интерес к военным действиям в Европе.
Минобороны заявило о подавлении обстреливающей ЗАЭС украинской артиллерии
Украинские войска продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодара, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС. Обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. Ответным огнем артиллерии российских Вооруженных сил огневые средства противника подавлены», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Напомним, накануне Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ
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В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточным ударом ВКС России в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники.
Продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих ремонт вооружения и военной техники для украинских войск. В населенном пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. В городе Запорожье поражены производственные цеха завода «Искра», в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт», в котором проводилось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артемовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой народной республики (ДНР) и Полтавка Запорожской области, а также живая сила и украинская военная техника в 149 районах. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области, Красная Гора ДНР, Змиев Харьковской области, Жовтневое Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Голициново Николаевской области.
В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артемовское и Сухая Балка, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах Новгородское, Веселое, Евгеновка ДНР», – отчитались в Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай ДНР и Камыш Заря Запорожской области. Кроме того, перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня «Химарс» в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что при попытке скрытного вторжения в Херсонскую область уничтожены более 80 морпехов ВСУ.
МИД Украины вызвал представителя папы Римского из-за слов понтифика о Дугиной
Апостольского нунция на Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса вызвали в украинский МИД, чтобы выразить разочарование словами папы Римского Франциска об убийстве Дарьи Дугиной, сообщило украинское ведомство.
«Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами», – приводит Life со ссылкой на украинские СМИ слова руководителя МИДа Дмитрия Кулебы.
Как заявил Кулеба, такое приглашение является беспрецедентным и «говорит само за себя». «Во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо», – заявил глава МИД Украины.
В сообщении на сайте МИДа говорится, что на Украине «глубоко разочарованы словами понтифика». По мнению Киева, тот «несправедливо приравнивает агрессора к жертве». Украина также «не понимает», почему папа Римский «в контексте российско-украинской войны» упомянул «смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения». Папу Римского упрекнули в том, что он «ни разу не уделил особого внимания конкретным жертвам войны». Киев призвал понтифика «избегать несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе».
Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с папой Римским, считает, что понтифик не поддается попыткам президента Украины Владимира Зеленского и «коллективного Запада» манипулировать им, передает РИА «Новости».
«Зеленский пытается манипулировать папой, но папа в данном случае показывает свою жесткость, что он проповедует Евангелие. И в этом его ценность, что он не встает ни на чью сторону и дает возможность для объединяющего диалога», – сказал он, отметив, что «папа мог бы стать третейским судьей и модератором диалога».
Напомним, папа Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», – сказал он. В ответ посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствие Дугиной. Он также назвал отца погибшей Александра Дугина «первым из идеологов российского империализма».
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Эксперт объяснил отказ папы римского поддержать Запад в борьбе с Россией
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«Позиция, которую заняли представители украинской власти, открыли глаза окружению понтифика, и теперь в Ватикане поняли, куда Европу может привести украинский национализм», – заявил газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее итальянские СМИ сообщили, что папа Франциск недоволен давлением украинского президента Владимира Зеленского в вопросе поддержки Киева.
«Совершенно очевидно, что представители Украины – офис президента и посол в Ватикане Андрей Юраш – чрезмерно надавили на папский престол своими требованиями. И хотя госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин повторял риторику западных лидеров, очень критично высказываясь в отношении Русской православной церкви, сам понтифик много раз заявлял о мире и верховенстве христианских ценностей», – рассказал руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
«Кроме того, посол Украины в Ватикане, вероятно, наобещал Зеленскому визит понтифика в Киев и анонсировал возможность склонить его к унижению РПЦ. Но его обещаниям не суждено сбыться», – отметил собеседник.
«Еще накануне Пасхи посол Украины выразил крайне антихристианскую позицию, когда высказался против того, чтобы во время крестного хода вместе с украинкой крест несла русская женщина. Причем русская женщина проживала в Италии и не имела никакого отношения к происходящему в Донбассе или на Украине. Это очень сильно не понравилось Ватикану, поскольку это никак не сходится с христианскими представлениями о том, что для Христа нет ни эллина, ни иудея, ни украинца, ни русского», – полагает эксперт.
«Вместе с тем на позицию Ватикана могло повлиять и убийство Дарьи Дугиной. Понтифик высказался в духе христианской любви и милосердия, назвал ее жертвой конфликта. Юраш публично возмутился этими словами. Ватикану явно не нравится то, что представители украинской власти разделяют людей по национальному признаку и используют расистские формулировки. Причем реакция на эти слова последовала даже более жесткая, чем после инцидента накануне Пасхи», – продолжил он.
«За гранью понимания Ватикана находится и реакция украинских иммигрантов, в частности, Кирилла Говоруна, который сказал, что украинцы на Западе разочарованы словами понтифика о сожалении по поводу гибели Дугиной», – добавил Лункин.
«Неудивительно, что ватиканские источники уже распространяют информацию о том, что лидер католиков не поедет в Киев. Вероятно, он не хочет ассоциироваться с риторикой и языком вражды, которые исходят от Киева, а также не желает сеять вражду между народами и между крупнейшими христианскими конфессиями», – полагает собеседник.
«Папа изначально придерживался сдержанной и умеренной позиции. Мы не слышали его резких высказываний, осуждающих русских, Россию или Русскую православную церковь. Да, он призывал к миру, но при этом старался сохранить отношения с патриархом Кириллом и РПЦ. Это подтверждает онлайн-встреча понтифика с представителями РПЦ, прошедшая в марте этого года», – рассказал религиовед.
«И несмотря на то, что госсекретарь Ватикана говорил много всего осуждающего в адрес России, понтифик по-прежнему заинтересован в диалоге», – добавил он.
«Вполне очевидно, что Франциск очень надеялся на поездку в Москву, а также на встречу с патриархом в Казахстане. Но уже ясно, что этого в ближайшее время не произойдет», – отметил эксперт.
«Кроме того, можно с уверенностью говорить, что позиция, которую заняли Зеленский и Юраш, открыли глаза окружению папы. В Ватикане поняли, куда может Европу привести украинский национализм», – заключил Лункин.
Накануне стало известно о том, что давление украинского президента Владимира Зеленского на Папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика. Об этом сообщил специалист по Ватикану Марко Полити изданию IL Fatto Quotidiano.
Издание напоминает, что не так давно Зеленский запросил помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.
«Этот твит прекрасно показывает, что Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами», – отмечает Марко Полити.
Журналист указал, что президент Украины продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев, но понтифик не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве.
Религиозный лидер также не разделяет политической линии Зеленского и не готов быть «прислужником Запада», полностью поддержав евроатлантическую позицию по ситуации на Украине. Как утверждает эксперт, в Ватикане сложилось мнение, что «Зеленский хочет втянуть понтифика в нарратив», согласно которому Киев выставляют невинной жертвой, а образ России демонизируют.
Специалист пояснил, что Франциск не разделяет эту позицию, потому что она не учитывает предшествующие события, которые привели к нынешней ситуации на территории бывшей советской республики. Так, НАТО и ЕС не хотят анализировать последствия расширения НАТО на Восток и здраво оценивать риски возможной ядерной войны, подчеркнул эксперт.
Отметим, что Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», – сказал он.
В ответ посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствие Дугиной. Он также назвал отца погибшей Александра Дугина «первым из идеологов российского империализма».
Напомним, Франциск выразил надежду посетить Москву и Киев. В Кремле заявили об отсутствии предметных контактов по визиту понтифика в Москву. Позднее появилась информация, что визит может состояться в августе.
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Гаага попросила освободить ее от санкций против России
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Нидерландский город Гаага просит временно освободить его от исполнения санкций ЕС в отношении России, так как не может найти замену российскому газу, следует из письма члена городского совета Саскии Брейнес.
В соответствии с санкциями правительства и государственные органы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября. Однако Гаага пока не может найти замену поставкам Газпрома, передает РИА «Новости».
В письме, направленном в муниципалитет Гааги, в которой размещаются правительство и парламент Нидерландов, содержится просьба «сделать исключение для текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры». Брейнес полагает, что Гаага получит отсрочку, так как провела тендер, хоть и не добилась успеха. Брейнес отметила, что новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешнее соглашение города с Газпромом.
Напомним, цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта. СМИ сообщали, что высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов.
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Херсон и Мелитополь обесточены
Херсон и некоторые населенные пункты области оказались обесточенными, причины выясняются, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Электричества нет. В Херсоне и некоторых населенных пунктах. Причины выясняем», – передает РИА «Новости» его слова.
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов также рассказал, что Мелитополь в Запорожской области остался без электроснабжения. «Весь Мелитополь без электричества», – написал он в своем Telegram-канале, не уточнив причины произошедшего.
Ранее стало известно, что украинские войска предприняли новую попытку ракетной атаки на Антоновский мост через Днепр под Херсоном.
Эстония признала провал международной изоляции России
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Россию пытаются изолировать в международных организациях, но удается это не всегда, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу заявил, что Эстония оказывает активную поддержку шагам по изоляции России, а зачастую выступает их инициатором, но «есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях». Он не уточнил о каких конкретно организациях говорит.
При этом, по версии Эстонии, успехи также достигнуты. В частности, речь идет об исключении России из Совета Европы, приостановке ее членства в Совете по правам человека ООН, а также о решении прекратить рассмотрение членства России в ОЭСР, передает РИА «Новости».
Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
Тем временем антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.
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В ДНР сообщили о продвижении в сторону Авдеевки и Угледара
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Союзные войска продолжили движение в районах Угледара, Марьинки и Авдеевки, сообщил первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
«Есть продвижение на некоторых направлениях, это в том числе в районе Угледара, там очень серьезная работа идет. Авиация сегодня очень серьезно там отрабатывала. Также есть продвижение в районе населенного пункта Марьинка, и в целом в районе Авдеевки есть продвижение, то есть у нас ежедневно вот есть успехи», – сказал Безсонов в эфире «России 1», передает ТАСС.
По словам замминистра, донецкое направление стало «самым горячим», кроме того, украинские военные продолжают обстреливать столицу республики Донецк.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих.
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Трасс отказалась называть Макрона другом Британии
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, заявила, что пока не знает, считать президента Франции Эммануэля Макрона другом или врагом ее страны.
На вопрос о том, является Макрон «другом или врагом», Трасс ответила: «Пока неясно». Она заявила, что в случае, если займет пост главы правительства, будет судить о Макроне «по поступкам, а не по словам». Ее соперник в борьбе за пост премьера Риши Сунак сказал, что считает Макрона другом Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Напомним, после Brexit у Великобритании и ЕС возникли конфликты по ряду вопросов. В частности, произошла «рыбная война». Когда закончило свое действие соглашение, которое регламентировало права европейских рыболовецких судов работать возле британских берегов, Лондон выдал Франции гораздо меньше новых лицензий, чем требовала французская сторона.
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