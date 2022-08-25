Эксперты назвали ключевые критерии наблюдения за электронным голосованием

Электронное наблюдение за дистанционным голосованием дает более широкие возможности в плане контроля неизменности и достоверности результатов выборов. В настоящее время наблюдение за ДЭГ состоит из трех элементов, об этом рассказали эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Наблюдение за ДЭГ, с одной стороны, является сложной наукоемкой процедурой и требует, чтобы наблюдатели обладали специальными навыками и знаниями. При этом, с другой стороны, электронное наблюдение дает более широкие возможности в плане контроля неизменности и достоверности результатов выборов, отметил заместитель председателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов.

По его словам, наблюдение за ДЭГ состоит из трех элементов – наблюдателей, которые работают непосредственно в ТИК ДЭГ, технической экспертной группы Ситуационного центра Общественной палаты, имеющей доступ к ноде блокчейн по защищенному каналу, и наблюдателей, работающих удаленно. Последние смогут следить за ходом голосования с помощью выгрузки данных, обновляемой раз в 30 минут, говорится в сообщении на сайте НОМ.

При этом ключевым звеном в наблюдении за электронным голосованием является техническая экспертная группа, работающая в Общественной палате РФ – именно она компетентна давать заключения о корректности работы программно-технического комплекса системы ДЭГ (ПТК ДЭГ).

Что касается удаленных наблюдателей – их работа осуществляется через специальный портал для наблюдателей, созданный разработчиками системы ДЭГ. Ключевой процедурой в рамках ДЭГ эксперт назвал сборку и разделение ключей шифрования, призвав наблюдателей уделить особое внимание контролю за этим процессом.

Он также перечислил основные моменты, которые должны быть взяты на контроль, а именно: стабильность и непрерывность работы системы ДЭГ, неизменность результатов голосования и достоверность итогов выборов.

В частности, предметом для беспокойства, по его словам, могут быть пики или провалы в активности избирателей могут говорить о сбое в работе системы в нехарактерное время. Однако, по словам Артамонова, сбои маловероятны – в работе ДЭГ задействовано несколько дата-центров и даже полный выход из строя одного из них не повлияет на ее работу, аварийные ситуации, связанные с отключением питания также «отрабатываются в штатном режиме».

Эксперты также обратили внимание, что если ранее к порталу наблюдения за ДЭГ мог подключиться любой желающий, то в этом году доступ будет предоставляться только лицам, получившим статус наблюдателя. При этом процедура регистрации наблюдателей максимально упрощена. Так, любой самовыдвиженец может, воспользовавшись порталом Госуслуг зарегистрировать от себя троих наблюдателей.

Говоря о безопасности персональных данных избирателя в системе ДЭГ, эксперты подчеркнули, что она полностью гарантирована, поскольку шифрование данных осуществляется на смартфоне или компьютере самого избирателя и данные остаются недоступны до момента сборки ключа шифрования по завершении голосования. До этого момента расшифрованный бюллетень «не видит даже ПТК ДЭГ».

Артамонов также отметил, что доверие избирателей к электронной форме растет – так, в Москве по данным опросам, порядка половины граждан, имеющих право голоса готовы рассмотреть возможность волеизъявления в электронной форме.