Тайные информационные кампании США в соцсетях по продвижению интересов Вашингтона в других регионах мира оказались сорваны из-за удаления аккаунтов компаниями Twitter* и Meta*, следует из отчета аналитической компании Graphika.

В отчете сообщается, что «расследование выявило взаимосвязанную сеть аккаунтов в Twitter*, Facebook*, Instagram* и пяти других социальных сетях». Указанная сеть «использовала вводящую в заблуждение тактику для продвижения прозападных идей на Ближнем Востоке и в Центральной Азии».

В результате Twitter* и Meta* в июле и августе «удалили два дублирующих друг друга набора учетных записей». Twitter заявил, что сеть нарушает политику в отношении спама, Meta* указала на «скоординированное неаутентичное поведение», передает РИА «Новости».

Сообщается, что «аккаунты иногда публиковали новостные статьи из финансируемых правительством США СМИ, таких как «Голос Америки**» и «Радио Свободная Европа**», а также ссылки на веб-сайты, спонсируемые военными США».

Указывается, что «серия тайных кампаний» проводилась пять лет, развивая «изложение фактов, пропагандирующее интересы Соединенных Штатов и их союзников, в то же время выступая против таких стран, как Россия, Китай и Иран». В документе отмечается, что в рамках кампаний в Twitter*, Instagram*, Facebook* и т.д. «резко критиковалась Россия» за действия в ходе специальной военной операции России на Украине.

Напомним, после того, как корпорация Meta Platforms* решила снять запрет для пользователей Facebook* и Instagram* «призывать к насилию против российских граждан и российских военных», ее деятельность была запрещена в России.