Власти Москвы рассказали о решении проблем с логистикой из-за санкций

Власти Москвы быстро решили все проблемы с логистикой на промышленных предприятиях города, которые возникли в марте и апреле этого года из-за санкций, введенными другими странами, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Действительно на старте, когда ряд недружественных нам стран прекратили поставки сырья, были проблемы с логистикой. Но эти проблемы достаточно быстро были решены как за счет внутренних ресурсов и поставок на территории России, так и за счет поставок с территорий дружественных нам стран. Кроме того, Минпромторгом был запущен механизм параллельного импорта, который также помог восполнить те проблемные ниши, которые образовались вот в этот кризисный период. Сейчас ситуация в экономике нормализована, и мы можем это увидеть по ключевой ставке Центробанка. Проблем с логистикой, которые наблюдались в марте и апреле, сейчас нет. Все производители работают в штатном режиме», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, также недавно были получены результаты по обрабатывающей промышленности в целом. За первое полугодие рост в этой сфере составил 11% по сравнению с предыдущим годом. «Это говорит о том, что обрабатывающая промышленность работает не просто, поддерживая текущий уровень загрузки, а развивается и увеличивает объемы производства», – сказал Овчинский.

Как добавил руководитель департамента, специалисты сейчас открыли программы, которые нацелены на поддержку развития промышленных производств. Власти поддерживают развитие предприятий, открытие новых производств, копирования производств на новых площадках, а также кооперацию с регионами.

«Портал «Площадка товарной кооперации» сейчас хорошо применяется производителями. Важно, что на ней работают регионы. Мы очень часто встречались с тем, что производители не знали о том, что какая-то продукция производится в стране. Особенно, если это касается того, что производится и выпускается стартапами и малым и средним бизнесом, у которых нет достаточных ресурсов на продвижение и рекламу своей продукции. Площадка позволяет найти и увидеть таких производителей. Московские товаропроизводители сами активно пользуются площадкой и публикуют данные о своей продукции, что тоже позволяет нам открывать дополнительные рынки сбыта», – пояснил Овчинский.

Сервис работает на бесплатной основе. Служба поддержки круглосуточно помогает оперативно решать технические вопросы и консультирует пользователей.

По словам Овчинского, власти Москвы очень активно работают с азиатским регионом, латиноамериканским, а также со всеми теми странами, которые вне каких-то политических причин продолжили взаимодействие с российской экономикой.

«Мы, несмотря ни на что, стараемся развивать у себя промышленный сектор. В том числе и в тех нишах, которые поставляется из дружественных стран. Потому что мы понимаем, что многое зависит от геополитической ситуации, и страны могут по-разному себя вести в том числе и под давлением недружественных нам. Проблем со взаимодействием, экспортно-импортным операциям нет вообще. Наоборот, товаропотоки увеличился», – добавил он.

Сегодня московским предприятиям доступно более 20 мер системной поддержки, в том числе льготные займы, субсидии, специальные статусы, которые дают возможность сэкономить на налогах и воспользоваться другими преференциями.

Кроме того, весной 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил набор дополнительных антикризисных мер, призванных поддержать бизнес в нынешних условиях. Например, предприятия могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств, реализацию инвестпрограмм и проектов нежилого строительства. На эти программы в марте фонду поддержки промышленности и предпринимательства Москвы было выделено 20 млрд рублей.