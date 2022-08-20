СМИ: Россия и Китай продемонстрируют неповиновение Западу на G20

Российский лидер Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин в случае их участия в саммите G20 в Индонезии могут воспользоваться случаем и совместно продемонстрировать неповиновение западному господству и подтвердить свою международную значимость, считает издание South China Morning Post со ссылкой на мнение аналитиков.

По мнению аналитиков газеты, напряженность между Москвой и Пекином с одной стороны и Западом с другой, скорее всего, омрачит встречу «Большой двадцатки» и будет иметь последствия для других стран, независимо от их позиции по таким вопросам, как конфликт на Украине или напряженность в отношениях между США и Китаем, передает РИА «Новости».

Издание приводит слова президента Индонезии Джоко Видодо, который отметил, что «соперничество крупных стран действительно вызывает беспокойство», он подчеркнул, что его страна хочет сделать мирным и стабильным этот регион, «чтобы мы могли обеспечить экономический рост, и я думаю, не только Индонезия: азиатские страны хотят того же».

Отмечается, что в случае, если Си Цзиньпин поедет на Бали, это станет его первой поездкой за границу с начала пандемии, за это время он лишь раз выезжал за пределы материкового Китая – в начале июля в Гонконг.

Как заявил основатель издания Oxford Political Review Брайан Вонг, решение Си Цзиньпина призвано отразить позицию силы и открытости для углубления и возобновления общения (с миром в целом) на уровне, существовавшем до пандемии.

При этом решение российского лидера приехать на саммит, по мнению аналитика, «носит еще более символический характер – это попытка со стороны осажденной России продемонстрировать, что она по-прежнему играет ключевую роль и делает ставку на международный порядок».

Также он выразил сомнение, что внешний мир увидит в этом фундаментальный признак готовности Китая открыться или признак возвращения России на мировую арену.

Эксперт в области международных отношений из индонезийского Университета Гаджа Мада Нур Рахмат Юлианторо, в свою очередь, отметил, что «личное присутствие двух лидеров также можно рассматривать как форму их сопротивления доминированию Запада в системе международной политики».

«Си Цзиньпин воспользуется этим событием, чтобы прямо изложить позицию Пекина по различным политическим, экономическим вопросам и вопросам безопасности в современном мире», – заметил он.

По мнению аналитика, в случае если все лидеры «двадцатки» лично примут участие в саммите, это покажет, что внешняя политика Индонезии свободна и активна, не подчиняется какой-то одной стороне и стремится к глобальной безопасности и миру.

Резюмируя, эксперт по международным отношениям Китайского океанологического университета Пан Чжунъин указал, что западные страны требовали от Индонезии не приглашать Россию на саммит G20, но Джакарта не поддалась давлению, «так что это возможность для России».

Ранее Видодо заявил о намерении президента России Владимира Путина посетить саммит G20 на Бали. Накануне Путин поговорил по телефону с Видодо, речь шла о продовольственной безопасности. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии.