Треть россиян заявили, что Солнце вращается вокруг Земли

Каждый третий россиянин (35%) убежден, что Солнце вращается вокруг Земли, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

«Несмотря на развитие образования и доступность любых знаний, треть россиян продолжают заблуждаться относительно такого базового положения научного описания мира, как устройство Солнечной системы. Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), за 15 лет показатель вырос на 7 п.п. В то же время только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. – 14%; 2011 г. – 20%)», – говорится в сообщении на официальном сайте ВЦИОМ.

Там отметили, что высказывание о радиации вызвало у сограждан меньше затруднений. С утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились лишь 7%. Это в два раза меньше, чем 15 лет назад (2007 г. – 14%).

В то, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами, верит каждый пятый (21%), в 2007 г. таковых была треть (30%). Довольно высока доля ошибочных ответов на вопросы о ГМО. Полагают, что продукты с ГМО могут вызвать рак, 44% россиян (-23 п.п. к 2014 г.). По мнению 32% опрошенных, генно-модифицированные продукты смогут победить голод на Земле (-6 п.п. к 2014 г.).

Хотя значительная часть россиян продолжает заблуждаться насчет вращения Солнца вокруг Земли, по остальным представленным заблуждениям снизилась доля дающих некорректные ответы, то есть общий уровень научной грамотности населения постепенно растет, отмечает ВЦИОМ.

Научная грамотность – понимание сущности науки и знание ее базовых положений и достижений. По результатам ответов на шесть утверждений были выделены три группы по уровню научной грамотности: 2 и менее правильных ответа – невысокий уровень (21% россиян); 3–4 правильных ответа – средний уровень (44%); 5–6 правильных ответов – высокий уровень (35%). В большей степени на научную грамотность влияют образование, медиапотребление, возраст и размер населенного пункта, что логично и вполне объяснимо.

Россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст (в группе старше 60 лет 33% давали не более двух правильных ответов); активное телесмотрение (43%); проживание на селе (32%); образование на уровне среднего и ниже (31–55%).

Процент россиян со средним уровнем научной грамотности выше среди имеющих среднее специальное образование (46%) и старше 45 лет (48–46%), а также проживающих в небольших населенных пунктах с численностью до 100 тыс. человек (48%).

Группу с высоким уровнем научной грамотности характеризует преобладание молодежи (61% среди 18–24-летних давали 5 и более верных ответов), активное потребление интернета (49%), высшее образование (45%), проживание в Москве и Санкт-Петербурге (51%), а также Северо-Западном федеральном округе (45%).

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.