Токаев не увидел оснований для пессимизма в российско-казахстанских отношениях

Оснований для высказывания пессимистических прогнозов по поводу сотрудничества Казахстана и России нет, сообщил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Вообще, в целом, есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается наше сотрудничество. Я в этом плане с вами согласен, нас объединяет общая граница – самая протяженная в мире сухопутная граница. Кстати, делимитированная полностью граница. Поэтому каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет», – приводит его слова РИА «Новости».

Токаев отметил, что специфика геополитической ситуации «подсказывает нам необходимость сверки часов с тем, чтобы, возможно, дать дополнительные поручения правительствам». Они успешно работают, взаимодействуют друг с другом, отметил он. Тем не менее, считает глава государства, «жизнь подсказывает новые задачи, которые, конечно же, нужно решать».

«Я лично, как президент Республики Казахстан, настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему двустороннему сотрудничеству во всех сферах», – подчеркнул Токаев.

Президент Казахстана прибыл в Сочи несколько часов назад, через некоторое время стартовали переговоры лидеров двух стран. В ходе встречи планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства. Путин заявил, что развитие российско-казахстанских отношений проходит в позитивном ключе.