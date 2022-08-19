ФСБ уличила трех жителей Московского региона в переводах денег украинскому фонду

Трех жителей Московского региона уличили в переводах денег украинскому фонду, помогающему местным войскам беспилотниками и тепловизорами, говорится в сообщении УФСБ по Москве и Подмосковью.

«УФСБ России по городу Москве и Московской области выявлены граждане России, намеревавшиеся совершить преступление, предусмотренное ст. 275 УК России «Государственная измена», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

По данным силовиков, в период специальной военной операции в ДНР, ЛНР и на Украине трое жителей Московского региона перевели деньги на банковский счет украинского благотворительного фонда «Вернись живым».

Подчеркивается, что с 2014 года данный фонд оказывает финансовую помощь украинским войскам в покупке беспилотников, тепловизоров и приборов ночного видения, а также в обучении военнослужащих.

«С учетом того, что действия указанных российских граждан, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности России, создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России, им объявлено официальное предостережение», – добавляется в сообщении.

Ранее в пятницу в Краснодаре был пойман с поличным агент Службы безопасности Украины с позывным Арчи, который сам вышел на Украину с предложением сотрудничества.