В Чехии предрекли Германии «позорный» запуск «Северного потока – 2»

В России объяснили призыв немцев запустить «Северный поток – 2»

«Похоже, Германия сумеет до начала ноября выполнить европейский норматив по заполненности подземных хранилищ. Только это не дает гарантий успешного прохождения отопительного сезона. Отсюда и тревога у немцев», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в Германии призвали правительство запустить «Северный поток – 2», сделав это «назло Владимиру Путину».

«Пока правительство Германии исходит из того, что они не будут запускать в работу «Северный поток – 2», надеясь пополнить запасы газа из других источников», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Берлин активно готовится к началу отопительного сезона, заполняя подземные хранилища. На данный момент ПХГ заполнены на 75%. И до 1 ноября они должны увеличить этот показатель до европейского норматива в 80%. Но этот норматив – сомнительный показатель. Если поставки российского газа останутся на нынешнем уровне, то немецких запасов не хватит для безболезненного прохождения зимы», – заметил он.

«Кроме того, немцам приходится тратить колоссальные деньги для достижения этого результата. На заполнение хранилищ будет потрачено приблизительно 50 млрд долларов. Обычно эти расходы варьировались в районе 5 млрд долларов. Это вызывает рост тарифов на ЖКХ, а также прочих товаров и услуг. В Германии уже ввели специальный дополнительный сбор на электроэнергию», – говорит эксперт.

«Ситуация просто абсурдная. Берлин не запускает газопровод и держит высокие цены на энергию в попытках ударить по России. Но ущерб для Европы гораздо выше», – рассуждает Юшков.

Как заметил собеседник, ситуацию не улучшит и использование СПГ-терминалов. «Немцы планируют ввести в эксплуатацию два СПГ-терминала, но объемы СПГ на мировом рынке не увеличиваются. Германии придется вступить в борьбу с импортерами в Европе и Азии, поэтому с экономической точки зрения все будет очень и очень непросто», – подчеркнул он.

«Газа может хватить только в том случае, если в стране будут отключать промышленных потребителей. Бизнес уже сам потихоньку сокращает объемы потребления, поскольку на фоне высоких цен на топливо себестоимость товаров настолько растет, что это затрудняет реализацию продукции. И в такой ситуации запуск «Северного потока – 2» был бы для Германии разумным шагом, несмотря на политические риски такого решения для Берлина», – заключил Юшков.

Ранее немецкий журналист Николаус Блом в статье для издания Der Spiegel призвал правительство Германии запустить «Северный поток – 2», так как отказ от российского трубопровода не играет на руку Берлину, наоборот – его запуск якобы «расстроит планы» президента России Владимира Путина.

«Наша цель – перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе», – передает РИА «Новости» текст статьи.

По словам автора материала, открытие второго канала поставки газа снизит социальное давление внутри Германии и не допустит зависимости энергетического комплекса страны от одного трубопровода.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что власти Германии исключают возможность запуска трубопровода «Северный поток – 2» для урегулирования ситуации с нехваткой газа.

Накануне Reuters назвало сумму вводимого газового спецсбора для домохозяйств в Германии. «Сбор может быть установлен на уровне 2–3 евроцента за кВт.ч», – передает агентство со ссылкой на источники, передает РИА «Новости». Подсчитано, что для средней семьи из четырех человек сбор в два евроцента составит дополнительные расходы в 400 евро в год, в три евроцента – 600 евро.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью изданию Handelsblatt предупредил, что ожидаемая острая нехватка газа будет иметь ужасные последствия для компаний, рабочих мест, цепочек поставок и целых регионов Германии.

Более того, Германия не смогла договориться с Катаром о поставках СПГ, вместо нее газ будет получать Италия.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД