В парламенте Швейцарии признали утрату страной нейтрального статуса

Швейцария не может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине, так как утратила нейтральный статус, присоединившись к санкциям против России, заявила депутат парламента Швейцарии и зампредседателя Швейцарской народной партии Селин Амодрю.

Швейцарская народная партия – член правительственной коалиции, крупнейшая политическая сила в парламенте – выступает против санкций в отношении России, поскольку считает их противоречащими нейтральному статусу, передает ТАСС со ссылкой на Tribune de Geneve.

Амодрю заявила, что из-за санкций ее страна «порвала со своим легендарным нейтралитетом». В результате Швейцария не может предложить свои посреднические услуги в отношении ситуации на Украине, добавила она.

Амодрю напомнила, что в 2021 году Швейцария приняла у себя саммит России и США, но «сегодня это достижение поставлено под вопрос участием в санкциях ЕС против России». Она считает, что «следовало бы разыгрывать карту нейтралитета, чтобы инициировать посредничество ради мира», но Швейцария «оставила поле свободным, чтобы эту роль сыграли другие страны».

По мнению Амодрю, Швейцария не должна «применять санкции ни к одному лагерю, чтобы можно было предложить воюющим свои добрые услуги». Подчеркивается, что «крайне важно быть нейтральным», это позволило бы «усадить стороны за стол переговоров». Однако правительство «выбрало противоположный путь», сказала она.

Напомним, представитель швейцарского МИДа Пьер Ален Эльчингер сообщил, что Швейцария готова представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России, так как 24 февраля Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Москва ответила, что Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Украины.

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