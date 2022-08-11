Производство одежды в Москве с начала года выросло в 2,6 раза

Столичные предприятия в январе–июне этого года увеличили выпуск одежды в 2,6 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Текущие условия, когда иностранные компании освобождают существенную долю рынка, позволяют отечественным производителям одежды занимать новые ниши. В результате в январе–июне 2022 года наблюдался стремительный рост отрасли – в 2,6 раза по сравнению с первой половиной 2021 года. Объем поставленных заказчикам товаров за тот же период увеличился почти в 1,5 раза – до 21,3 мдрд рублей», – приводит РИА «Новости» слова Ефимова.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, столичные предприятия выпускают куртки и платья, классические костюмы, спортивную форму и другую одежду. Кроме того, в городе развито производство обуви, в том числе ортопедической, и нетканых материалов.

«За первые шесть месяцев этого года выпуск спецодежды увеличился в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года, мужских и женских костюмов – в 2,2 и 1,2 раза соответственно», – подчеркнул Овчинский.

Отмечается, что в Москве работают 211 предприятий легкой промышленности, в том числе 13 крупных фабрик. Там трудятся 18,7 тыс.человек.

В марте 2022 года правительство Москвы утвердило набор антикризисных мер поддержки бизнеса. В соответствии с ним город предоставляет льготные кредиты промышленным предприятиям и инвесторам, которые создают в столице объекты нежилого назначения. На эти программы московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства было выделено 20 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что объем промышленного производства в Москве за первые пять месяцев 2022 года вырос более чем на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.