В Минобороны заявили о планах Киева провести карательную операцию в Харькове

Власти Украины планируют провести в Харькове карательную операцию, чтобы выявить лояльных к России граждан, которых планируют пытать, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Достоверно известно, что в ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России», – сказал Мизинцев, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

Основанием для задержания могут стать обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти.

«Задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и в ряде других населенных пунктов», – добавил генерал.

Также генерал сообщил, что в Дружковке на территории частных домовладений (ул. Казацкая) подразделения ВСУ разместили тяжелую технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. Это же сделали в Северске и Пивничном. При этом эвакуация местных жителей не проводилась.

Ранее украинские власти отдали приказ организовать карательные рейды в Николаеве для выявления пророссийски настроенных граждан.

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