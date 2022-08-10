Металлургическая компания Evraz решила продать свой Североамериканский дивизион

Металлургическая и горнодобывающая компания Еvraz начала процесс сбора заявок для продажи своего Североамериканского дивизиона, сообщила компания.

«Evraz сообщает о запуске процесса сбора заявок на приобретение активов Североамериканского дивизиона компании (Evraz North America, ENA). Реализация этих активов позволит раскрыть стоимость Североамериканского дивизиона в качестве независимой компании», – приводит сообщение РИА «Новости».

Процесс сбора заявок ведется в соответствии с лицензией, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

«Возможная транзакция потребует одобрений на регуляторном и корпоративном уровне, соответствия применимому санкционному законодательству, а также согласования со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI», – добавляется в сообщении.

Evraz – вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в России, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. Крупнейшие бенефициары – Роман Абрамович (28,64%), Александр Абрамов (19,32%) и Александр Фролов (9,65%). В прошлом году Evraz снизил выпуск стали на 0,4%, до 13,57 млн тонн.

Evraz владеет двумя металлургическими предприятиями в США и четырьмя в Канаде, являясь лидером по производству рельсов в Северной Америке, а также крупнейшим производителем труб большого диаметра и ведущим производителем листовой стали. В собственности Evraz North America находятся также 18 перерабатывающих предприятий в Канаде и США.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Роман Абрамович не может продать свою недвижимость в Великобритании из-за введенных против него санкций.