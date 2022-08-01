США попросили Китай не «бряцать оружием» из-за Пелоси

Вашингтон считает, что у Китая нет причин «бряцать оружием», заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

По словам Жан-Пьер, США «не видят причин для подобного бряцанья оружием, считают, что в этом нет необходимости». Как отметила Жан-Пьер, глава американского государства Джо Байден «четко дал понять», что позиция США «не претерпела никаких изменений в том, что касается политики «одного Китая». Жан-Пьер заявила, что визит Пелоси на Тайвань, если состоится, не станет «чем-либо новым», а будет вписывается в регулярную практику подобных поездок с участием представителей американских властей, передает РИА «Новости».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Пелоси «имеет право посетить Тайвань, и спикер Палаты представителей ранее уже посещал Тайвань без инцидентов». При этом, по его словам, Пелоси «не подтвердила администрации США планов по визиту на Тайвань».

Вашингтон полагает, что Пекин может предпринять в свете потенциальной поездки Пелоси на Тайвань шаги, которые приведут к кризису, заявил Кирби. «Нет причин для того, чтобы Пекин превратил возможный визит, соответствующий давней политике США, в какой-либо кризис или конфликт или использовал его в качестве повода для наращивания агрессивной военной активности в Тайваньском проливе или вокруг него», – приводит его слова ТАСС.

Кирби отметил, что «в выходные, еще до приезда спикера Пелоси в регион, Китай провел учения с боевыми стрельбами». Он полагает, что «Китай, по всей видимости, готовится к потенциальным дальнейшим шагам в ближайшие дни и, возможно, в более продолжительной перспективе». Вашингтон не исключает, что «в числе этих потенциальных шагов могут быть военные провокации». США продолжат оказывать содействие Тайваню и также будут «стремиться поддерживать каналы связи с Пекином». Американская администрация намерена добиваться обеспечения безопасности спикера Палаты представителей, сказал он.

Напомним, тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.

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