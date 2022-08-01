Блинкен: США применит ядерное оружие при чрезвычайных обстоятельствах

|
1 августа, понедельник | Последнее обновление — 20:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Британия ослабила санкции против России в области страхования в авиаотрасли
Разделы
Ошибка США была в том, что, бомбя Сербию, они показали свою ненависть, а мы увидели и поняли ее правильно, ведь они возненавидели сербов за то, что сербы похожи на нас. Это была лишь частичка великой ненависти Запада к России.
Подробности...
Вряд ли инцидент в Мурманске как-то напрямую связан с направлением норвежской дипломатии. Хамить или не хамить русским – вопрос политический и решаемый наверху. В компетенцию какой-то консульской дуры он не входит.
Подробности...
Стоит ли удивляться, что солдаты России и донецких республик идут в атаку, помолившись перед боем и взяв в руки красный флаг? Просто коммунистическая идеология и православие, если вдуматься, имеют больше схожих черт, чем противоречий, и в нужных условиях очень легко подвергаются синтезу – вот как сейчас.
Подробности...
В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...
Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
Подробности...
Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Блинкен: США применит ядерное оружие при чрезвычайных обстоятельствах
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Американская сторона рассмотрит возможность применения ядерного оружия только при чрезвычайных обстоятельствах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнеров. Соединенные Штаты рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров», – цитирует Блинкена ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан никогда.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американская журналистка удивила словами о Путине и России
|
|
Американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер во время ток-шоу у известного британского телеведущего Пирса Моргана удивила всех словами о российской спецоперации на Украине.
В происходящем она обвинила НАТО, заявив, что Запад должен перестать поддерживать Киев.
«Я не защищаю президента России Путина, но почему американцам и британцам должно быть до этого дело? У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», – передает слова Коултер, сказанные во время трансляции, РИА «Новости».
Она выразила мнение, что США долгое время унижали россиян и лезли не в свои дела. Она напомнила, что президент России Владимир Путин был первым позвонившим, чтобы выразить соболезнования США 11 сентября.
«На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими», – подчеркнула она.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США раскрыли, куда уходят выделенные Украине деньги
|
|
Средства Вашингтона, выделенные в качестве «помощи» Украине, на самом деле возвращаются обратно в США, не достигнув получателя, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Мы не должны забывать о деньгах. Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают у Пентагона в качестве компенсации вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу», – цитирует его РИА «Новости».
Возвращенные обратно деньги оплачивают изготовление новой техники и вооружения на замену отправленного на Украину, объяснил Макгрегор, назвав эту схему «замкнутым кругом» и «жульничеством».
В пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Для High Mobility Artillery Rocket Systems создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, ОТРК). По словам министра обороны США Ллойда Остина, США пока не намерены поставлять Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы более 80 км.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США заявили о последнем шансе для Украины завершить конфликт на переговорах
|
|
Власти Украины сейчас имеют последнюю возможность завершить конфликт на переговорах, потому что дела на фронте складываются не в их пользу, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
«Москва, скорее всего, не ожидает ничего похожего, поскольку Вашингтон и его союзники в Лондоне четко дали понять, что не заинтересованы в таком развитии событий», – передает РИА «Новости» его слова в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Военный добавил, что Запад больше не сможет помогать Киеву, так как в Европе назревает критическая ситуация в экономике и политике. Европейская промышленность может столкнуться с большой нехваткой российского газа и других попавших под санкции товаров, что обернется кадровыми изменениями.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в будущем будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. «ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами.
В Китае объяснили, как Европа разделилась из-за России
Заявления о политической солидарности Европы по вопросу энергетического кризиса являются не более чем пустой болтовней, выразил мнение обозреватель китайского издания Global Times Ся Вэньсинь.
«В ЕС 27 стран, и очевидно, они не представляют собой монолитный блок. Некоторые из членов сильно зависят от российского газа, и каждый будет действовать в соответствии со своими потребностями и интересами. Расхождения во взглядах повлияют на последовательность действий Европы в решении более масштабного энергетического кризиса», – передает РИА «Новости» мнение автора статьи.
При этом Ся Вэньсинь не исключает возможности взаимных уступок между Москвой и Брюсселем, так как дефицит газа, по его мнению, безусловно окажет значительное влияние на европейское общество и экономику в целом.
«ЕС может ослабить экономические ограничения в отношении России из-за жалоб европейцев на экономический кризис и холодную зиму», – добавил он.
По словам публициста, Вашингтон надеется, что Европа все-таки навредит себе санкционной войной против Москвы. «Негативный эффект от санкций еще больше разделит и ослабит Европу», – резюмировал обозреватель.
В статье Financial Times уже предположили, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен рассказал Кулебе подробности разговора с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, о чем он говорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Он заявил, что телефонная беседа глав внешнеполитических ведомств США и Украины состоялась в пятницу. Блинкен сообщил о своем разговоре с министром иностранных дел России Лавровым, а также подчеркнул, что США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, передает ТАСС.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными США и России.
Как сообщали американские СМИ, президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров заявил Блинкену о планах России выполнить все задачи спецоперации на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Россия выполнит цели и задачи спецоперации на Украине, сообщили в российском ведомстве.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены», – сказали в МИД, передает ТАСС.
Ранее в американском ведомстве сообщили, что стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ. Также Блинкен заявил, что в беседе с Лавровым призвал власти России принять предложение США по обмену заключенными, но отказался уточнить реакцию Москвы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты: Морская доктрина России – это ответ на амбиции США в Арктике
|
|
«Россия показывает всему миру, что будет защищать себя всеми доступными способами», – заявил газете ВЗГЛЯД Герой России Илья Козлов, комментируя подписание Владимиром Путиным новой Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ.
«Утвержденная президентом доктрина – правильный и своевременный документ. Она дает единственный сигнал – мы будем защищать свою Родину всеми доступными средствами. Родина у нас большая, омывается практически всеми океанами, поэтому защита наших морских границ – приоритетная задача», – сказал Илья Козлов, Герой Российской Федерации, контр-адмирал, командир 10-й дивизии подводных лодок Краснознаменного Тихоокеанского флота с 1994 по 2000 год.
Особое внимание собеседник обратил на ракеты «Циркон», которые вскоре появятся на фрегате «Адмирал Горшков». «Как сказал президент, для этих ракет нет никаких преград. А поставки начнутся уже в ближайшее время. И не удивительно, что первым их получит именно «Адмирал Горшков». Корабль для этого готов. И он будет направлен в тот регион, где потребуется наибольшая защита нашей страны на фоне исходящих извне угроз», – подчеркнул Козлов.
Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Василий Дандыкин. «Корабельный устав и Морская доктрина ВМФ отвечают велению времени», – рассказал газете ВЗГЛЯД капитан 1-го ранга запаса.
«Если говорить о Морской доктрине, то это наш ответ тем угрозам, которые создают США и НАТО на всех направлениях, включая Артику, Средиземное море, Балтику и Калининградскую область. Здесь также следует учитывать вероятное включение Финляндии и Швеции в НАТО, – перечислил собеседник. – В Морской доктрине утверждается, что при необходимости Россия может создать свои базы в других странах мира, где это целесообразно с точки зрения защиты коммуникаций, гражданских лиц и наших интересов в Африке, Азии и Латинской Америке».
Дандыкин указал, что в Морской доктрине также обозначены зоны национальных интересов, прежде всего – на Курилах и в Арктике. Он напомнил, что Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути только по дипломатическому разрешению. «Таким образом будет поставлена точка в амбициозных попытках США создать нам неприятности на этом направлении», – подчеркнул военный эксперт.
«Что касается Корабельного устава, то это документ служебного пользования, который отвечает новым реалиям. Сейчас строится целый ряд новых кораблей, поступают новые средства вооружения, – добавил Дандыкин. – Как сказал верховный главнокомандующий – это гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые не имеют аналогов в мире. Несмотря на большие усилия, военные США не смогли приблизиться к созданию чего-либо подобного».
Военно-морской флот, несмотря на санкции и давление со стороны Запада, будет получать и новые корабли, и новые средства вооружений. Дандыкин также напомнил, что Корабельный устав принимался в 90-е годы. «Сейчас назрела необходимость уточниться, «осмотреть в отсеках», как говорят моряки», – отметил капитан 1-го ранга запаса.
«Россия не только великая сухопутная держава, что очевидно по границам, но и великая морская держава. Наша страна отличается рекордной в мире площадью морской акватории – 8,6 млн км². Россию омывают три океана – Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый. Западным коллегам следует понять, что наступает эра многополярного мира и в этом мире политика России на морях и океанах будет иной», – резюмировал Дандыкин.
В воскресенье президент Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ. Церемония подписания состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом Главного военно-морского парада.
«В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации», – говорится в указе на сайте Кремля. При этом прошлый документ, который был принят в июне 2015 года, признан утратившим силу.
Указ о Корабельном уставе вносит изменения в уставы внутренней службы и гарнизонной и караульной служб российских вооруженных сил. Оба документа вступают в силу с момента подписания.
Выступая на Главном военно-морском параде, президент отметил: в новой Морской доктрине Россия обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности. «Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России – и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами», – сказал он.
Ключевым фактором глава государства назвал возможности Военно-морского флота. «Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу», – подчеркнул Путин.
В новой Морской доктрине также определены основные угрозы для безопасности Российской Федерации. «Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана», – говорится в документе.
Также к угрозам причислены продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам и активизация натовских учений у морей, прилегающих к России.
В число ключевых рисков морской деятельности включены: существенная зависимость России от морских перевозок и функционирования морских трубопроводных систем; несоответствие состояния и состава научного-исследовательского флота современным требованиям и масштабам задач; международные санкции против судостроительных предприятий промышленного комплекса и нефтегазовых компаний и т. д.
Кроме того, рисками в доктрине называются труднопрогнозируемые пандемии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Западе признали, что санкции сделали Путина сильнее, чем когда-либо
|
|
Развязанная западными странами против России экономическая война дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет британская газета The Guardian.
Как указывает автор статьи Саймон Дженкинс, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории, пишет РИА «Новости».
«Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%», – подчеркивается в материале издания.
Также журналист отметил, что западные страны погрузились в рецессию.
«Реальность экономических ограничений против Москвы заключается в том, что они привели к возмездию. Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина. Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции без единого слова о цели. Тем не менее – намекните на скептицизм по этому поводу, и вас заклеймят», – заключил Дженкинс.
Ранее Дженкинс писал о том, что объявленная России странами Запада экономическая война не приносит ожидаемого результата и наносит значительный ущерб как самим западным государствам, так и другим странам мира. По его мнению, Запад не решается признать неэффективность экономической агрессии, даже столкнувшись с острым дефицитом энергоносителей и угрозой рецессии, по идеологическим соображениям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями
|
|
США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе, говорится в опубликованном заявлении президента США Джо Байдена по случаю открытия конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке.
«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году. <...> Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями», – приводит заявление ТАСС.
Напомним, российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
Инспекционную деятельность по ДСНВ приостановлена по взаимному согласию сторон из-за ограничений по пандемии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова рассказала о концепции США «от сдерживания до уничтожения» России
США придерживаются в отношении России концепции «от сдерживания до уничтожения», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможное внесение России в американский список государств-спонсоров терроризма.
«Концепция (США) ясна – от «сдерживания до уничтожения». Они же сами об этом говорят, это же их история», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1», передает РИА «Новости».
Напомним, Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию «государством-спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список стран – спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В администрации США допустили объявление России «спонсором терроризма»
|
|
Администрация США рассматривает вариант включения России в американский список стран – спонсоров терроризма наряду с возможностью применения ряда других дополнительных санкций в отношении Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Сотрудница администрации Соединенных Штатов напомнила, что вопрос о внесении России в упомянутый перечень решается Госдепартаментом США. Именно американское внешнеполитическое ведомство формирует упомянутый список, передает ТАСС.
«Это требует [вынесения соответствующего] определения Госдепартаментом, учитывающего конкретные критерии и принятое Конгрессом [США] законодательство. Мы рассматриваем это наряду со спектром других предложений, призванных навязать России дальнейшие издержки», – сказала официальный представитель американского президента. Под издержками в данном контексте в США принято понимать санкции и их последствия.
Жан-Пьер не уточнила, какие именно еще ограничительные меры против России изучают США. Она также ушла от ответа на вопрос о том, поддерживает ли исполнительная ветвь власти США такие законотворческие инициативы на Капитолийском холме, которые фактически представляют собой попытку в обход американской администрации закрепить за Россией статус спонсора терроризма. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 27 июля, что американское правительство не усматривает большого практического эффекта от возможного включения России в вашингтонский список стран – спонсоров терроризма.
Ранее в пятницу стало известно, что члены Палаты представителей Конгресса США подготовили закон об объявлении России «спонсором терроризма».
Напомним, в среду Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию «государством-спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список стран – спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Минторга США пообещала усиление влияния санкций на Россию
|
|
Министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо заявила, что введенные администрацией США ограничения с каждой неделей и месяцем якобы будут оказывать все более «разрушительное воздействие» на Россию.
По словам Раймондо, у Соединенных Штатов «есть основания полагать, что с каждой неделей и месяцем [экспортный] контроль оказывает еще более разрушительное воздействие на способность России» продолжать военную спецоперацию на Украине. По версии министра, «продолжают сокращаться запасы, которые [Россия] создала в ходе подготовки» к спецоперации на Украине, передает ТАСС.
Накануне США расширили санкционный список против России. Кроме того, в пятницу в администрации США допустили объявление России «спонсором терроризма». В тот же день стало известно, что члены Палаты представителей Конгресса США подготовили закон об объявлении России «спонсором терроризма».
Напомним, в среду Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию «государством-спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список стран – спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров призвал Блинкена к «тихой дипломатии» при обсуждении обмена заключенными
|
|
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил ему в вопросе обмена заключенными вернуться в режим «тихой дипломатии» – без спекуляций и вбросов.
«Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации. Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление из США о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявила, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными США и России.
Как сообщали американские СМИ, президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Запад заподозрили в боязни ужесточать санкции против нефти из России
Страны Запада не хотят вводить новые санкции против нефти из России, поскольку боятся усугубить энергетический кризис, пишут британские СМИ.
Financial Times пишет, что ЕС в июне запретил своим компаниям страховать суда, перевозящие российскую нефть, но Великобритания не пошла на такой же шаг. Хотя весной ЕС и Великобритания договорились запретить страхование таких танкеров, Лондон ввел запрет лишь на суда, везущие российскую нефть в королевство. Издание связывает такую позицию с тем, что в США опасаются резкого скачка цен на нефть и возникновения дефицита.
При этом Еврокомиссия разрешила в качестве исключения проводить «строго необходимые операции», чтобы не усугублять энергетический и продовольственный кризисы, передает ТАСС.
Минфин Великобритании заявил, что в Лондоне «готовы ввести новые санкции против России» и «сотрудничают с союзниками, чтобы эти меры оказывали максимальное воздействие на российскую экономику». В руководстве США и Великобритании сообщили, что полный запрет на страхование судов может быть введен к концу года, но сначала хотят решить вопрос предельной стоимости сырья.
2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге утвердили шестой пакет санкций против России, ключевым пунктом которого стал запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов морским путем. Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.
СМИ: ФБР «охотится» на граждан за надуманное сотрудничество с россиянами
В пятницу ФБР провело рейды в Доме Ухуру в Санкт-Петербурге, штат Флорида, в частном доме Омали Йешитела и в Центре солидарности Ухуру в Сент-Луисе, штат Миссури, силовики утверждают, что задержанные сотрудничали с «российскими активистами», сообщает портал Fight Back.
Силовики применили светошумовые гранаты. В результате акции были задержаны гражданин Йешитела и его супруга, на которых надели наручники. По утверждению ФБР, рейды связаны с расследованием в отношении гражданина России Александра Ионова, который якобы занимался пророссийской пропагандой в США, сообщает «ФедералПресс».
«Министерство юстиции утверждает, что лица, подвергшиеся обыску, сотрудничали с «российскими активистами» для распространения «российской пропаганды». В то время, когда США ведут империалистическую опосредованную войну с Россией на Украине, эти рейды имеют все признаки охоты на ведьм», – говорится в публикации Fight Back.
Ранее американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер во время ток-шоу у известного британского телеведущего Пирса Моргана удивила всех словами о российской спецоперации на Украине. В происходящем она обвинила НАТО, заявив, что Запад должен перестать поддерживать Киев.
|
|