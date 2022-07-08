Музей НАТО рассказал о хунте «черных полковников» в Греции

В 1967 году в Греции при поддержке Соединенных Штатов пришла к власти военная хунта, семь лет диктаторского режима явили собой пример расправ с политическими оппонентами и государственного террора, заявили специалисты Музея НАТО.

Американская сторона поддерживала «полковников» оружием и деньгами до самого падения режима, поскольку хунта демонстрировала главное для США – «беспримерный антикоммунизм», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По мнению специалистов музея, США держали Грецию «на коротком поводке» с 1947 года, во время политического кризиса 1960-х годов они поддержали заговор военных, которые организовали переворот за месяц до выборов в парламент, где победа, вероятнее всего, осталась бы за либеральной оппозицией. В путче вместе с военными участвовали как афинская резидентура ЦРУ, так и греческая ветвь «Гладио».

Военные стремились установить контроль над всей жизнью страны. Представители хунты были направлены во все государственные, общественные и культурные учреждения, в университеты, молодежные и спортивные организации.

Офицеры становились префектами и губернаторами провинций, на них возлагался контроль над печатью, кино и театром. На протяжении семи лет правления военных не функционировал ни один демократический институт: все политические партии были запрещены, проведены массовые аресты, оппозиционеры отправлены в концентрационные лагеря, вся пресса находилась под жесточайшей цензурой, и любое проявление инакомыслия подавлялось.

Военные заранее составили список из 10 тыс. имен, среди которых были выдающиеся личности, такие как композитор Микис Теодоракис и другие менее известные художники и ученые. Все они были отправлены в тюрьмы или в концентрационные лагеря, в том числе печально известный лагерь на остров Ярос. Только за два первых года правления «полковников» от пыток погибло порядка 2 тыс. человек.

Прозванный греками «невидимым диктатором», бригадный генерал Димитриос Иоаннидис командовал военной полицией Греции, ЕКА, которая внушала страх и применяла широко распространенные пытки к диссидентам в конце 1960-х и начале 70-х годов. ЕКА арестовывала, пытала и изгоняла из страны тысячи диссидентов.

Один из пострадавших от пыток, офицер греческой армии Спирос Мустаклис во время суда над Пападопулосом даже не мог ответить на вопросы, потому что повреждение мозга, вызванное избиениями, сделало его немым и полупарализованным. Общаясь стонами и жестами, глядя на подсудимых, Мустаклис неуклюже разорвал рубашку, чтобы обнажить шрамы, которые отмечали его тело. Его жена сказала: «У нас есть маленькая дочь, которая никогда не слышала голоса своего отца».

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