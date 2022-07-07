Инспекция украинского штаба, работающая в подразделениях вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующихся в Артемовске, отмечает низкий моральный дух в рядах киевских силовиков, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные, полученные от разведки оборонного ведомства республики.

«Проверяется реальное положение дел в украинских подразделениях, которые дислоцируются в населенном пункте Артемовск. Прежде всего, отмечается низкое морально-психологическое состояние у украинских военнослужащих», – цитирует ТАСС Марочко.

По его словам, инспекция также выявила недостачу вооружения и техники, в том числе полученных ВСУ в рамках военной помощи.

«В ходе проверки складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также оружеек, была выявлена недостача стрелкового оружия, гранатометов и боеприпасов к ним, – сказал он. – Также не досчитались автомобильной техники, которая была поставлена западными странами. Все украинские командиры хотели списать [это] на боевые действия, но именно в этих подразделениях данное вооружение и автомобили не участвовали в боях в Лисичанске и Северодонецке и должны были находиться именно в населенном пункте Артемовск».

«Некоторые образцы вооружения и техники исчезли еще до начала проведения специальной военной операции», – добавил офицер Народной милиции ЛНР.

Ранее российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR.

Напомним, по данным болгарского издания Bulgarian Military, российские войска не захватывали французские 155-мм самоходные гаубицы Caesar, украинцы их попросту продали.