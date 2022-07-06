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Стало известно о проблемах Украины с поставками ЗРК Patriot
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Запад не станет поставлять Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, чтобы не провоцировать Россию, сообщила испанская газета «Вангуардиа».
По ее версии, западные страны полны решимости помогать украинской стороне, однако не до такой степени, чтобы предстать в глазах Москвы в качестве участника конфликта и спровоцировать эскалацию ситуации, передает ТАСС. Как пишет издание, есть оружие, которое члены НАТО и партнеры альянса никогда не смогут передать Киеву.
В частности, отмечает газета, Patriot никогда не будут размещены на Украине. Одна причина заключается в том, что ЗРК требуют высококвалифицированных специалистов, а в нынешних обстоятельствах это привело бы к развертыванию американского персонала на территории Украины, что является нереализуемым. Кроме того, гипотетическое размещение там Patriot было бы воспринято Москвой как прямое участие США в конфликте.
Как указывает издание, президент Украины Владимир Зеленский также безуспешно просил Израиль предоставить Киеву систему ПРО. Израильская позиция на данный момент состоит в том, чтобы увеличить гуманитарную помощь Украине, но не вмешиваться в конфликт. Газета считает, что Запад вынужден постоянно искать баланс между необходимостью помогать Киеву и не слишком сердить Россию.
«Вангуардиа» полагает, что Украине будет трудно заполучить современные истребители. Киев также не станет обладателем американских беспилотных летательных аппаратов Predator и Global Hawk.
Напомним, представитель Пентагона высокого ранга сообщил, что обсуждения размещения ЗРК Patriot на Украине не ведется. В военном ведомстве заявили, что размещение ЗРК Patriot потребовало бы присутствия в стране американских военных, а США «ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут».
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Россия отказалась признавать решения сессии ПА ОБСЕ
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Российская делегация не будет признавать решения, принятые на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит без участия России, заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель делегации Российской Федерации в ПА ОБСЕ Петр Толстой.
«Мы сегодня встречаемся в момент, когда в Бирмингеме завершает свою работу 29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как вы знаете, британские власти отказали в возможности участия в работе этой сессии делегации России и Белоруссии, нарушив все правила ОБСЕ. По всей видимости, для Британии такой организации не существует и правил тоже не существует», – передает его слова РИА «Новости».
«Российская делегация, не участвуя в Парламентской ассамблее, не признает ее решения, они для нас являются нелегитимными и ничтожными. Соответственно, писать они в своих резолюциях сейчас могут все что угодно», – подчеркнул Толстой.
Он добавил, что на сессии в отсутствие российской делегации обсуждаются вопросы, касающиеся РФ, которые «занимают большую часть дискуссии».
«Среди вынесенных дополнительных пунктов в итоговую декларацию предлагается включить совместный американо-литовско-украинский пункт, который называется «Агрессивная война РФ против Украины и ее народа и обусловленная ею угроза безопасности региона ОБСЕ», – пояснил Толстой.
«На самом деле включение второго пункта предложили поляки – это «Человеческие измерения в контексте текущих угроз безопасности в регионе, обусловленных российской агрессией в отношении Украины», – сказал он.
Предложенные в декларацию пункты, по словам главы российской делегации, являются крайне политизированными, не исключено, что Россия даст должную ответную реакцию.
«Если они войдут в итоговую декларацию, естественно, мы будем соответствующим образом реагировать», – сказал Толстой.
Ежегодная сессия ПА ОБСЕ проходит со 2 по 6 июля в Бирмингеме. В ходе сессии может быть поставлен вопрос об исключении российской делегации из состава ассамблеи.
В июне стало известно, что британские власти отдают приоритет обработке заявлений на визу украинских беженцев, а для всех остальных процесс занимает больше времени. Так в МВД Соединенного Королевства прокомментировали ситуацию с невыдачей виз российской делегации для участия в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ.
Толстой заявил по этому поводу, что отказ в выдаче виз делает решения сессии для России нелегитимными и ничтожными, Москва оставляет «за собой право выхода из организации, которая, идя на поводу у русофобов, фактически блокирует работу России на своей парламентской площадке».
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Историк: Зеленский рискует повторить судьбу Мазепы
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«Зеленский пытается внушить западным кураторам мысль о величии и независимости Украины с помощью документов XVIII века, но выглядит это смешно», – сказал газете ВЗГЛЯД Владимир Скачко. Ранее президент Украины похвастался копией письма Карла XII о Запорожской Сечи.
«Во-первых, шведский король Карл XII ничьей свободы, кроме Швеции, не признавал. Во-вторых, Украины как таковой тогда не было. На этой территории были различные объединения, в том числе – государственные образования. Самая большая часть этой территории входила в состав Российской империи. Таким образом, ни о какой «свободе» этих земель в письме Карла XII речи идти не могло, а лишь об их переподчинении. Так что ажиотаж Зеленского непонятен», – пояснил киевский историк, политолог Владимир Скачко.
Собеседник напомнил: именно о переподчинении территорий вел переговоры с Карлом XII и с польским королем гетман Мазепа, предавший Петра I и намеревавшийся передать земли тому, кто победит: либо Польше, либо Швеции.
«Для себя же Мазепа требовал именной майорат в Витебском и Полоцком воеводствах. Если бы не Полтавская битва и упорство Петра I, то Карл XII действительно взял бы эти территории, и тогда Мазепа мог бы рассчитывать на майорат. Но главное тут вот что: любые параллели и проецирование международных отношений XVIII века на нынешние реалии чреваты горькими разочарованиями. Именно это и ждет нынешнего украинского лидера», – подчеркнул Скачко.
«Педалирование Зеленским темы с письмом шведского короля Карла XII, в котором содержится наставление послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь», историк назвал попыткой Зеленского поднять свой рейтинг, а также показать западным кураторам величие и глубокие корни «независимости» Украины.
«Я бы сказал, что это все выглядит смешно, если бы по вине Зеленского не гибли люди. Тут, скорее, подходит термин «ужасно». Кроме того, Зеленский зависит от почестей и славы, и любые отсылы – даже натянутые – к великим королям и вообще знатным особам ему невероятно льстят», – заметил эксперт.
Собеседник также напомнил, что по одной из версий сам Мазепа умер от того, что был «заеден вшами». «Думаю, Зеленский может закончить так же. Или же с ним что-то сделает его британская охрана, чтобы потом во всем обвинить Россию», – добавил он.
Ранее пресс-служба главы украинского государства сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал представителям СМИ копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь.
Копию письма 1711 года, хранящегося в Государственном архиве Швеции, Зеленскому передала посетившая Украину премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Зеленский зачитал фрагмент о свободе Украины и всех казаков, назвав его актуальным сегодня, передает ТАСС.
После того как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по России с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.
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Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые применили на Украине
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Российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) впервые применили в ходе военной спецоперации на Украине, сообщил источник в силовых структурах.
«Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», – сообщил источник ТАСС.
По его словам, аппараты показывают достаточно высокую эффективность применения и удобны в использовании. «С помощью наведения прицела на объект и простым нажатием на кнопку «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место. Необходимость таких переносных антидронов стала очевидна в связи с большим количеством БПЛА и различных небольших коптеров, применяемых ВСУ», – рассказал он.
Собеседник агентства не стал уточнять, где конкретно применяется подобная техника, однако отметил ее успешное использование на западе Донецкой народной республики.
Напомним, в сентябре 2017-го концерн «Калашников» анонсировал начало испытаний ружья против беспилотников.
В марте 2018 года разработчики назвали основные характеристики ружья радиоэлектронной борьбы REX-1; оно способно выводить из строя беспилотники и различную радиоэлектронную аппаратуру, при этом может непрерывно работать без подзарядки три часа.
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На Украине женщин призвали готовиться к отправке в армию
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье» и большую часть женщин.
«Предлагаю всем [украинцам] начинать, если кто-то еще не понял, жить с этим… в армии будут все», – заявил Братчук в видеообращении. По его словам, «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье» и большую часть женщин.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конфликте уехавших и оставшихся в России либералов из-за того, кому из них сытнее и безопаснее живется.
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Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после его заявления о Лисичанске
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому бежать после его заявления о скором возвращении Лисичанска под контроль Украины.
«Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет – бегите! Это у вас хорошо получается», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска. В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
Мединский обвинил Зеленского в незнании истории Украины
Помощник президента РФ Владимир Мединский обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский, выражая благодарность премьеру Швеции Магдалене Андерссон за копию письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь, демонстрирует незнание истории.
«Вот что бывает с двоечниками по истории», – написал Мединский в своем Telegram-канале.
Помощник президента России, возглавлявший делегацию РФ на российско-украинских переговорах, обратил внимание на то, что Карл XII считал Запорожскую Сечь колонией Польши, которую в свою очередь считал колонией Швеции. «То есть вассалом вассала. Это к сказкам об обещанной независимости Малороссии», – пояснил он.
Мединский также указал на то, что адресатом этого письма был Филипп Орлик, «гетман Малороссии в изгнании». «Этот Орлик в итоге не дождется ни прощения от Петра I, ни поддержки от евросоюзников и – цитирую презренную Википедию – «переживая от своего бессилия и позора», так и умрет на чужбине. Если это троллинг Зеленского от шведов, то это очень жестко», – добавил помощник президента России.
Ранее Зеленский похвастался копией письма шведского короля Карла XII с наставлением послу в Константинополе признать Запорожскую Сечь. Копию письма Зеленскому передала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Историк в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский рискует повторить судьбу Мазепы.
После того, как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по России с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.
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Источник в российской спецслужбе подтвердил подлинность выложенных хакерами RaHDIt данных
Источник в одной из российских спецслужб подтвердил подлинность выложенных хакерами группы RaHDIt данных сотрудников украинской военной разведки.
«Материалы, судя по моей информации, не вызывают сомнений», – сообщил источник РИА «Новости».
RaHDit в среду опубликовала в открытом доступе данные 1 тыс. сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. В числе раскрытых разведчиков – представители посольских резедентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Также в списке – данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.
По словам хакеров, сформировать базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей. В RaHDit отметили, что это первый материал в серии публикаций. С момента начала российской спецоперации на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки.
RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил один из сотрудников российских спецслужб. Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения украинских спецслужбистов, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
Напомним, в марте на Украине хакеры, предположительно, российской хакерской группы RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
Пушилин: Силы ДНР и ЛНР перебрасываются на донецкое направление
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Корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР перемещаются на донецкое направление, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы можем уже говорить, что и наш корпус, первый корпус, который принимал участие и помогал нашим братьям [в освобождении ЛНР], перемещается уже на донецкое направление. Также и второй корпус, луганский. Мы как зарождались с Луганском вместе, так и освобождаем территории вместе, конечно, при поддержке России, без которой это было бы невозможно», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в ЛНР сообщили, что силы Народной милиции ЛНР работают в районе Северска в Донецкой народной республике.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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В ЛНР рассказали о бегстве сотрудников офиса Зеленского из Лисичанска
Вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Лисичанска бежали сотрудники офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Они точно так же убежали из города, как и сами украинские войска <…>. Не исключено, что они убежали со своими войсками в Северск, Краматорск (города в ДНР, находящиеся под контролем ВСУ)», – приводит слова Киселева ТАСС.
Помощник министра внутренних дел ЛНР подчеркнул, что главком ВСУ Валерий Залужный требовал от Зеленского вывода войск из Лисичанска, тот противился, считая, что город нужно было снабдить военной техникой и удержать, и отправил туда своих сотрудников. «Как только наши войска двинулись в сторону Лисичанска, освобождая уже пригород, нам поступила информация о том, что на выручку ВСУ идут дополнительные подразделения и в Лисичанск должны быть направлены представители офиса Зеленского ввиду того что, что лисичанский гарнизон должен был пасть, – сказал Киселев. – Морально войска были подавлены. Для этого он должен был отправить некоторое количество офисных работников».
В конце июня в Народной милиции ЛНР сообщили о том, что несколько высокопоставленных сотрудников офиса Зеленского находятся в Лисичанске.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Зеленскому бежать после его обещания «отвоевать» Лисичанск, вернув город под контроль Украины.
В минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками. Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и народную милицию ЛНР с освобождением республики.
Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.
Напомним, в начале июня стало известно о конфликте между офисом Зеленского и командованием ВСУ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конфликте Зеленского с военными.
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Зеленский запретил Генштабу ВСУ принимать решения без санкции президента
Владимир Зеленский поручил министру обороны Украины, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ доложить о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения и попросил «больше не принимать таких решений» без санкции со стороны президента Украины.
«В обществе возникло много споров по поводу решения Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) по получению определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали, касающиеся решения об утверждении порядка получения разрешений», – приводит слова Зеленского ТАСС.
«Я обещаю народу разобраться с этим и прошу Генштаб больше без меня не принимать таких решений», – сказал Зеленский, добавив, что видит разные оценки такого решения Генштаба. «Есть непонимание и даже возмущение в обществе», – указал он, пообещав, что заслушает все детали от силовых ведомств в среду на очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего.
Во вторник депутаты Рады выразили недовольство решением Генштаба, но уже вечером трое депутатов от правящий партии «Слуга народа» внесли в парламент законопроект, предусматривающий внесение изменений в законы Украины об уточнении порядка выезда призывников, военнообязанных и резервистов с места проживания в пределах Украины.
Во вторник Генштаб ВСУ подтвердил разработку правил, ограничивающих в период военного положения право военнообязанных покидать место жительства без разрешения военкоматов. В Генштабе подчеркнули, что нормы закона «О воинской обязанности и военной службе», который действует с 1992 года, предусматривают запрет на выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения военкомата в военное время.
Во вторник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналог военкоматов.
Напомним, в начале июня стало известно о конфликте между офисом Зеленского и командованием ВСУ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о конфликте Зеленского с военными.
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Белорусский националист Марчук ликвидирован под Лисичанском
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Белорусский националист Иван Марчук, воевавший на стороне Киева, ликвидирован под Лисичанском в Донбассе, заявил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Подтверждена информация о том, что в районе Лисичанска ликвидирована большая группа националистов, в том числе белорусский националист Иван Марчук с позывным «Брест», – передает РИА «Новости» слова Марочко.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Экс-спецпредставитель США на Украине рассказал о поставках HIMARS и NASAMS
Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер рассказал, что системы залпового огня HIMARS и зенитно-ракетные комплексы NASAMS еще не прибыли в страну, но уже в пути.
«На самом деле много западного вооружения уже на Украине. Джавелины, Стингеры, гаубицы и так далее. Но сейчас мы говорим о новой системе HIMARS, это тоже система залпового огня с боеприпасами с высокой дальностью стрельбы, также предоставляются NASAMS. Они еще не прибыли, но они в пути», – сказал Волкер в эфире украинского телемарафона, передает РИА «Новости».
Ранее представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов рассказал, что Киев впервые применил в понедельник системы залпового огня HIMARS при обстреле территории республики.
Также в Вашингтоне рассказали, что Украина получит четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тыс. артиллерийских снарядов, 18 автомобилей для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов.
За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 млрд долларов, из которых 6,1 млрд были выделены с 24 февраля.
Ранее сообщалось, что украинских военных в последние недели стали меньше обучать, поэтому им сложно использовать системы вооружений в боях против российских ВС.
Зеленский допустил, что Белоруссия станет стороной конфликта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев верит, что Белоруссия не станет стороной конфликта на Украине, но допускает и обратное, и готовится к этому.
«Мы верим, что Белоруссия не втянется в эту войну, но провокации есть, провокации будут... Белоруссия под угрозой того, что будет втянута. Мы к этому готовимся», – сказал Зеленский во время онлайн-выступления на правительственном круглом столе The Economist «Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире», сообщает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не имеет желания воевать на территории Украины, но готов ответить на возможные удары со стороны Киева по белорусским объектам со своей территории.
СМИ: Бывшие командиры «Азова» содержатся в России
Командиры украинского националистического батальона «Азов» Денис Прокопенко и Святослав Паламар содержатся в России, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Прокопенко и Паламар, сдавшиеся в Мариуполе, сейчас находятся в следственном изоляторе «Лефортово», сказал собеседник RT.
Их доставили на один из спецобъектов.
Ранее в ДНР сообщили, что завершено следствие по делу захваченных в Мариуполе украинских боевиков «Азова» из диверсионной группы «Медведи SS».
До этого сообщалось, что заместитель командира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию России.
Российский Су-35 в воздушном бою сбил два Ми-24 и один Су-25 ВВС Украины
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Российским истребителем Су-35 в ходе воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожено до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники.
В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики (ДНР) высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В районе Широколановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области.
На восточной окраине населенного пункта Соледар авиацией ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, на котором хранилось 1,5 тыс. снарядов различного калибра и более ста противотанковых ракетных комплексов иностранного производства», – заявил Конашенков.
Кроме того, ВКС России за сутки уничтожено: шесть пунктов управления, в том числе оперативной группы войск «Юг», 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Баштанка, Николаев и Соледар; шесть складов с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Звановка, Артемовск ДНР и Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 27 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган», поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинска и Ленинское ДНР, а также взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе населенного пункта Воскресенское Николаевской области.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77 районах. Российским истребителем Су-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенных пунктов Николаевка и Снегиревка Николаевской области сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины», – отметили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Также сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Зеленый Гай Николаевской области, Вернополье, Долгенькое, Малые Проходы, Топольское, Червоная, Грушовка Харьковской области, Чернобаевка, Грозовое, Нововладимировка Херсонской области и Александрополье Луганской народной республики (ЛНР).
Перехвачено девять украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах Чернобаевки Херсонской области, Первомайска ДНР, Хорошего, Славяносербска, Калиново, Троицкого и Стаханова ЛНР и восемь реактивных снарядов систем залпового огня в районах населенных пунктов Долгенькое Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области и Луганска.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 232 самолета, 137 вертолетов, 1462 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3915 танков и других боевых бронированных машин, 720 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3096 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4043 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что авиаударом ВКС России уничтожено до 150 военнослужащих ВСУ в Харькове.
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