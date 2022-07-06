Стало известно о проблемах Украины с поставками ЗРК Patriot

Запад не станет поставлять Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, чтобы не провоцировать Россию, сообщила испанская газета «Вангуардиа».

По ее версии, западные страны полны решимости помогать украинской стороне, однако не до такой степени, чтобы предстать в глазах Москвы в качестве участника конфликта и спровоцировать эскалацию ситуации, передает ТАСС. Как пишет издание, есть оружие, которое члены НАТО и партнеры альянса никогда не смогут передать Киеву.

В частности, отмечает газета, Patriot никогда не будут размещены на Украине. Одна причина заключается в том, что ЗРК требуют высококвалифицированных специалистов, а в нынешних обстоятельствах это привело бы к развертыванию американского персонала на территории Украины, что является нереализуемым. Кроме того, гипотетическое размещение там Patriot было бы воспринято Москвой как прямое участие США в конфликте.

Как указывает издание, президент Украины Владимир Зеленский также безуспешно просил Израиль предоставить Киеву систему ПРО. Израильская позиция на данный момент состоит в том, чтобы увеличить гуманитарную помощь Украине, но не вмешиваться в конфликт. Газета считает, что Запад вынужден постоянно искать баланс между необходимостью помогать Киеву и не слишком сердить Россию.

«Вангуардиа» полагает, что Украине будет трудно заполучить современные истребители. Киев также не станет обладателем американских беспилотных летательных аппаратов Predator и Global Hawk.

Напомним, представитель Пентагона высокого ранга сообщил, что обсуждения размещения ЗРК Patriot на Украине не ведется. В военном ведомстве заявили, что размещение ЗРК Patriot потребовало бы присутствия в стране американских военных, а США «ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут».

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