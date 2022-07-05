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5 июля, вторник | Последнее обновление — 17:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия отказалась признавать решения сессии ПА ОБСЕ
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Члены группировки «SS Медведи» сознались в совершенных в ДНР преступлениях
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Участники неонацистской группировки «Медведи SS» в рамках сотрудничества со следствием ДНР рассказали о совершенных преступлениях, следует из материалов дела.
Отмечается, что жертвами обвиняемых стало более 100 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник. Подозреваемые рассказали, где и как убивали пленных и мирных жителей.
«Среди обвиняемых снайпер Владимир Гапич, который признался в 60 убийствах, повар диверсионно-штурмовой группы, как следует из его показаний, застрелил пятерых пленных. На счету других также десятки жертв», – сказал собеседник агентства.
Почти все обвиняемые – уроженцы Львова. Всего в подразделении диверсионной группы на момент сдачи в плен на «Азовстали» было до 20 человек.
«Они работали группой, и у них была взаимозаменяемость: то есть, сегодня он снайпер, а завтра гранатометчик», – уточнили в следственных органах.
Также, как заявило следствие, диверсионная группа принимала участие в расстреле колонны с военнослужащими, применяла дроны, сбрасывающие взрывные устройства, а также совершила нападение на посты ДНР.
Ранее сообщалось, что участников украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов» могут приговорить к смертной казни.
Арестович объяснил бегство ВСУ из Лисичанска «рождением национальной военной школы»
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка «удачной операцией украинских военных».
«Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации – это успешная военная операция. Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта», – написал Арестович в Telegram-канале.
По его словам, «все задачи операции выполнены». Он убежден, что украинские войска смогут вернуть под свой контроль Лисичанск.
«Одно из главных достижений этой операции – это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа (донецкого аэропорта), 32-го блокпоста. А слом стереотипа – это очень дорогого стоит. Это – рождение национальной военной школы... В кои-то веки мы снова сделали их красиво», – написал Арестович.
Ранее Арестович заявил, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк. «Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждал, что украинские войска якобы «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска отвели от Лисичанска.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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Посол ЛНР: Не намерены терпеть токсичный украинский режим
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«Присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших людей и наших территорий. Поэтому войска будут двигаться дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Дипломат посетил Лисичанск, с занятием которого союзными войсками завершилось освобождение всей территории республики, и рассказал о военно-политическом развитии ситуации в регионе.
«Принятие военных решений – это однозначно компетенция военного командования не только в рамках республики, но и в рамках союзных войск, которые освобождали территорию Луганской республики. Они будут двигаться дальше, – отметил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. – Кроме того, присутствие украинских террористических подразделений вдоль границ республики не позволяет нам быть уверенными в безопасности наших людей и наших территорий. А безопасность и есть одна из главных задач специальной военной операции. Она еще не решена».
Задача гражданских властей ЛНР в освобожденном Лисичанске – очень быстро сформировать команду управленцев, которые возьмут на себя ответственность за жизнеобеспечение города, отметил Мирошник. Необходимо подтянуть силы республики к быстрому восстановлению систем функционирования города, подчеркнул собеседник, который в воскресенье побывал в Лисичанске. «Людям нужно питаться, получать воду, тепло и свет, быть в доступе систем коммуникации. Необходимо всё то, что в обычной жизни воспринимается как само собой разумеющееся. Люди в Лисичанске, да и в Северодонецке, были этого лишены несколько месяцев», – отметил собеседник.
На следующем этапе необходимо провести немедленный аудит всего жилья, разделив его на то, которое можно будет подготовить к зиме, обеспечив всеми коммунальными услугами, и на то, которое восстановить не удастся, а нужно будет строить новое, рассказал Мирошник. «И это только первые штрихи проблем, с которыми столкнется руководство города. Дальнейший перечень – гораздо больше», – добавил посол ЛНР в России.
Также не стоит строить иллюзий относительно скорейшего восстановления освобожденных территорий республики, заметил Мирошник. «На восстановление, а точнее на возрождение наших городов, уйдут годы – это первое. И второе – рассчитывать на полноценный перезапуск городов, их экономики и инфраструктуры мы можем только при помощи и поддержке Российской Федерации, – отметил собеседник. – Этот процесс уже начался в целом ряде районов ЛНР и должен быть запущен в освобожденных Лисичанске, Северодонецке, Рубежном – которые сейчас больше всего пострадали во время военных действий».
«Кроме того, стремление быть полноправным членом большой русской семьи – это наше исконное стремление, а война – это то испытание, которое делает нашу веру тверже и цель осознанней», – подчеркнул посол, отвечая на вопрос о том, как освобождение республики повлияет на ранее заявленное намерение ЛНР войти в состав России.
«Мы освободили нашу республику, но до конца еще не сняли вопрос безопасности наших граждан и наших территорий, – заметил Мирошник. – Мы уже проходили тот период, когда от формирований украинского режима нас отделяла линия соприкосновения, и это закончилось агрессией Киева на наши республики 17 февраля. Токсичный украинский режим, находясь рядом и выполняя указания Запада, не даст нам спокойно жить. Они на это не способны. Этот режим живет своей русофобией, стремлением лезть в наши дела и порождать постоянные угрозы. Терпеть такую «роскошь» мы не намерены».
«Но это не останавливает нас в необходимости работать вместе с Российской Федерацией над условиями и подходами, которые должны быть реализованы по итогам референдума, когда для этого созреют все условия», – добавил посол ЛНР в России.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Генштаб украинских войск признал отход украинских подразделений из Лисичанска. Это же признал и Зеленский.
«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего», – сказал Зеленский. По его словам, «если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество», это «означает только одно». «Мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», – сказал он. Как пояснил украинский президент, «в частности это касается и Лисичанска».
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В ЛНР заявили о начале боев за Северск
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску.
«Бои за Северск уже начались», – написал он в своем Telegram-канале.
Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.
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Появилось видео возвращения журналистки Овсянниковой в Москву
В Сети появилось видео с бывшей сотрудницей Первого канала Мариной Овсянниковой, которая появилась в прямом эфире новостной программы с плакатом, в столичном аэропорту.
Отмечается, что Овсянникова прилетела в Россию, чтобы принять участие в судебном процессе, инициированном ее бывшим супругом. Женщина хочет забрать в Европу свою 11-летнюю дочь, однако отец девочки категорически против такого сценария, передает «Ридус».
Ранее Овсянникова попала в базу украинского сайта «Миротворец».
Напомним, 14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. Тогда СК начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой.
Освобожденные из плена на Украине россияне рассказали о фактах насилия
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Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие рассказали о многочисленных фактах насилия над ними, сообщили в пресс-службе СК.
«Следственный комитет проверяет факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Российские военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию Российской Федерации, рассказали сотрудникам Следственного комитета РФ о многочисленных фактах насилия, которым они подвергались», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как отметили в СК, следователи дадут правовую оценку каждому случаю. «По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в ведомстве.
В данный момент российские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. По их словам, истории изобилуют примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания.
Так, один из военнослужащих сообщил, что в ходе 15-часового боя у него закончились боеприпасы, в результате чего он попал в плен. Украинские военные завязали ему глаза и связали руки, доставили в Харьков, где били палками и дубинками по телу, но лицо не трогали, чтобы не было синяков. Известно, что СБУ применяли также удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный ими текст.
«Еще один военнослужащий рассказал, что с ранением бедра попал в плен. Медицинские манипуляции в больнице делали без обезболивающих средств. В плену его били, пытали током. Наряду с тремя другими российскими военнослужащими его спустили в подвал, где облили водой и долго били, после чего оставили там на четверо суток без воды и еды», – рассказал военный в СК.
Отмечается, что так как он нуждался в медицинском уходе, его отвезли в больницу, однако после медицинских манипуляций бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток без воды и еды. Во время перевязки от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием.
Другому военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу. «Посещение перевязочной всегда начиналось одинаково: медицинский работник тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли. Между перевязками его жестоко избивали», – рассказали в СК.
Ранее освобожденный из украинского плена военный заявил, что в течение четырех часов к нему применялись пытки электричеством в одном из подвалов Киева.
Напомним, в Минобороны заявили, что обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.
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Росгвардия уличила наблюдателей ОБСЕ в работе на украинские спецслужбы
Спецназ Росгвардии обнаружил в Херсонской области документы, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», – передает ТАСС сообщение ведомства.
В начале апреля в Донецкой народной республике задержали работавшего в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ местного жителя за несовместимую с мандатом миссии деятельность.
Миссия ОБСЕ начала работу на Украине в марте 2014 года, решение о ее работе поддержали 57 стран-участниц организации.
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Российские военные начали наступление на Северск с двух направлений
Подразделения России ведут наступление на Северск сразу с двух направлений, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев.
«Войска идут сейчас [к Северску] по двум направлениям – это Артемовск (после переименования в 2016 году – город Бахмут), район Артемовска, и уже на полпути к Северску (город в Донецкой области), – передает ТАСС его слова.
Киселев также добавил, что взятие под контроль российскими военными Северска позволит развивать наступление на Краматорск и Славянск.
«Северск – это будет ключ к Краматорску и Славянску, ведь именно Северск для них сегодня является неким последним рубежом в окончании донбасского сценария», – пояснил он.
Накануне Киселев заявил о приближении союзных сил к Северску.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное Знамя Победы.
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Подданному Швеции в ДНР предъявлено обвинение в наемничестве
Сдавшемуся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе подданному Швеции предъявлено обвинение в наемничестве, сообщил источник в силовых структурах ДНР.
Источник ТАСС заявил, что против гражданина Швеции открыто уголовное дело по статье 430 УК ДНР («Наемничество»). Сейчас проводятся «следственные действия». Имя наемника источник раскрывать не стал в интересах следствия. Официально ДНР не подтверждала эту информацию.
Напомним, в июле в ДНР было предъявлено обвинение еще двум британским наемникам Дилану Хилли и Эндрю Хиллу, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам. Хили и Хилл были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области.
Пушилин: Силы ДНР и ЛНР перебрасываются на донецкое направление
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Корпуса Донецкой и Луганской народных республик после освобождения ЛНР перемещаются на донецкое направление, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы можем уже говорить, что и наш корпус, первый корпус, который принимал участие и помогал нашим братьям [в освобождении ЛНР], перемещается уже на донецкое направление. Также и второй корпус, луганский. Мы как зарождались с Луганском вместе, так и освобождаем территории вместе, конечно, при поддержке России, без которой это было бы невозможно», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в ЛНР сообщили, что силы Народной милиции ЛНР работают в районе Северска в Донецкой народной республике.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
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В ДНР подтвердили обжалование британцем Эслином смертного приговора
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Британский наемник Эйден Эслин действительно подавал кассационную жалобу в Верховный суд Донецкой народной республики, сообщили в Верховном суде ДНР.
«Сегодня подана кассационная жалоба в Апелляционную палату Верховного суда адвокатом осужденного Эслина Эйдена с просьбой об изменении меры наказания», – цитирует сообщение ВС ДНР ТАСС.
Ранее адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эйдена обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
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ВСУ обстреляли Славянск для обвинения России в уничтожении мирных граждан
Украинские войска обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянск в Донецкой народной республике, чтобы затем обвинить Вооруженные силы России, сообщил начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Славянске Донецкой народной республики с целью обвинения России в уничтожении мирного населения Украины 30 июня 2022 г. подразделения ВСУ с территории Славянского комбикормового завода (ул. Литературная) осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов, в результате которого погибла женщина и около 10 человек получили ранения», – приводятся слова Мизинцева в Telegram-канале Минобороны.
Генерал отметил, что уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортеры украинских СМИ, которые осуществляли фото- и видеофиксацию последствий якобы неизбирательных ударов российских ВС по гражданскому населению.
«Такое быстрое прибытие украинских журналистов, «случайно» находившихся поблизости, свидетельствует о заранее срежиссированном сценарии этой циничной провокации», – считает Мизинцев.
В Минобороны также сообщили, что в Бахмуте ДНР в зданиях института иностранных языков и отдела ЗАГС дислоцированы боевики националистических батальонов, а на прилегающих территориях размещена бронетехника, позиции минометных расчетов и РСЗО, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;
Кроме того, по словам Мизинцева, в Харькове в техническом лицее № 173 неонацисты украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию, а в Константиновке ДНР в многоквартирных жилых домах военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции, склады вооружения и боеприпасов, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО. Местным жителям запрещено покидать дома.
Ранее в Минобороны предупредили о подготовке ВСУ провокации в Одессе для обвинения Вооруженных сил России в убийстве мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры с использованием запрещенных кассетных боеприпасов.
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На МКС развернули флаги ДНР и ЛНР
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Российские космонавты развернули на МКС флаги Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отметив таким образом освобождение ЛНР, сообщили в Роскосмосе.
«День освобождения Луганской народной республики! Празднуем и на Земле, и в космосе. <...> Роскосмос и наши космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, работающие сегодня на Международной космической станции (МКС), присоединяются к поздравлениям главы ЛНР Леонида Пасечника о «новом Дне Великой Победы», – сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
В госкорпорации выразили уверенность, что 3 июля навсегда войдет в историю ЛНР. «Граждане союзной Донецкой народной республики – ждите», – подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
Знамя Победы водружено на администрации последней освобожденной в ЛНР Белогоровки
Российские военнослужащие водрузили Знамя Победы на администрации населенного пункта Белогоровка, освобождением которого завершилось освобождение ЛНР, сообщили в Минобороны России.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные действия в ходе специальной военной операции. Подразделения Центрального военного округа в результате успешных наступательных действий овладели населенным пунктом Белогоровка и водрузили на здании администрации Знамя Победы», – приводит сообщение РИА «Новости».
Военнослужащий ВС России Андрей рассказывает в распространенном Минобороны России видеоролике, что «группировка «Отважные» Центрального военного округа замкнула очередной котел в населенном пункте Белогоровка, водрузила Знамя Победы на администрации».
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
В ЛНР заявили о продолжении наступления на Северск в ДНР
Силы народной милиции ЛНР работают в районе Северска в Донецкой народной республике, сообщил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Мы будем продолжать вместе с донецкими и российскими братьями освободительную операцию в Донбассе. Крупный населенный пункт, который находится ближе всего к нам, куда еще и отошли из Лисичанска украинские военнослужащие – это Северск, естественно, мы там работаем», – сказал Марочко РИА «Новости».
Он пояснил, что военные ЛНР продолжат вместе с ДНР и ВС России освободительную миссию в Донбассе, отдыхать будем потом.
«Несмотря на все успехи и победы наших войск совместно с Российской Федерацией, подразделения народной милиции ЛНР продолжают выполнять боевые задачи и, естественно, они их уже выполняют на территории Донецкой народной республики. Следует отметить, что мы не можем говорить о полной безопасности наших граждан, пока мы не отодвинем войска от наших границ. Естественно, мы будем продолжать вместе с донецкими и российскими братьями освободительную операцию в Донбассе», – подчеркнул он.
Напомним, в воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
В ДНР заявили о возможном смертном приговоре боевикам группы «Медведи SS»
Участников украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов» могут приговорить к смертной казни, сообщили в генеральной прокуратуре Донецкой народной республики.
«Мера наказания участникам диверсионно-штурмовой группы «SS Медведи» будет установлена судебными органами ДНР. Максимальное наказание по указанным статьям, которое может назначить суд, – смертная казнь», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что обвинение предъявлено по трем статьям УК ДНР. Дело направлено в суд.
По данным следствия, участники «Медведи SS» на территории ДНР, оккупированной Украиной, систематически вели боевые действия против военнослужащих республики, регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия.
Ранее в ДНР вынесли смертный приговор британским наемникам Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
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