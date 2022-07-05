Победитель конкурса «Лидеры России» рассказал о развитии нового молодежного движения

«Мне видится правильной идея разделения движения детей и молодежи на разные этапы. Таким образом у активистов появится система внутренних поощрений с новыми видами мотивации», – сказал газете ВЗГЛЯД победитель «Лидеров России», преподаватель Роман Богатырев. Ранее стало известно, что новое движение, которое первоначально называлось «Большая перемена», разделят по примеру октябрят, пионеров и комсомольцев в СССР.

«К сожалению, в силу возраста сам я не успел принять участие в мероприятиях по запуску проекта, который сперва назывался «Большая перемена». Но считаю, что инициатива просто отличная. Поддержка активных и талантливых школьников, выявление, начиная со средней школы, будущих лидеров мнений – это правильное решение. В Орловской области, где я работаю, это движение активно развивается, многие ребята уже становились победителями конкурса в рамках проекта и даже получили деньги на свое образование», – рассказал редактор российского общества «Знание», преподаватель Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС при президенте РФ, победитель четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Роман Богатырев.

Создание нового движения он считает частью общего усиления молодежной политики в России. «Сейчас во многих школах уже существуют системы студенческого самоуправления, школьники активно вовлекаются в политический процесс. Иногда, избрание президента школы или класса сопровождаются настоящими предвыборными кампаниями. Считаю, что это просто прекрасно. А вторая тенденция – к молодежи начинают относиться серьезно, прислушиваются к идеям и советам. Это говорит о развитии нашего общества и о будущем омоложении многих сфер общественной деятельности», – пояснил собеседник.

По словам Богатырева, тенденция на омоложение стала для него заметной и в ходе конкурса «Лидеры России». «Это потрясающее сообщество, в котором чувствуется энергия. Коммуникация, которая сложилась с участниками конкурса и с организаторами, дает мне теперь своеобразную эмоциональную «суперсилу». В любом регионе страны есть кто-то из «Лидеров» и можно обратиться за помощью в любое время. Своеобразный механизм взаимовыручки», – пояснил он.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект «О российском движении детей и молодежи». Как отмечается в документе, целями движения являются содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.

Новое движение разделят на этапы по примеру октябрят, пионеров и комсомола – сейчас прорабатываются возрастные границы внутри организации, сообщил во вторник РБК замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов. Деление возможно на 1-4-й классы, среднюю школу и 9-11-й классы. Участниками смогут быть школьники от шести лет, а также несовершеннолетние лица, получающие высшее образование.

Законопроект о всероссийском детском движении «Большая перемена» был внесен в Госдуму 19 мая, в день 100-летия пионерской организации. В первом чтении законопроект был принят 7 июня. В первоначальной редакции документа движение носило название «Большая перемена». Во втором чтении Дума приняла ряд поправок, одна из которых исключает название организации, – чтобы сами участники движения могли выбрать его на съезде в декабре.

Согласно другим поправкам создаваемое движение детей и молодежи сможет получать субсидирование из федерального бюджета. Субъекты РФ смогут передавать создаваемому движению детей и молодежи движимое и недвижимое имущество. Нижняя палата парламента также одобрила поправку о формировании координационных совещательных органов по взаимодействию с будущим движением при руководителях субъектов РФ.

Как уточняет ТАСС, президенту РФ будет предложено возглавить наблюдательный совет нового движения. Напомним: в конце апреля Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании движения, объединяющего детей со всех регионов.