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Прямую линию с Путиным решили провести не раньше сентября
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Прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится не раньше осени, сроки могут определиться в сентябре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Время будет определено, будет назначено. В связи с напряженным графиком мы в начале лета не успели провести прямую линию. Сейчас все-таки отпускной период очень у многих людей, поэтому они наверняка не смогут наблюдать за этим в том режиме, в котором бы хотелось. Начало сентября, первая половина сентября – начало сезона: и политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода. А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о сроках мероприятия.
Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, может ли сама прямая линия состояться уже в начале сентября. «Я сказал, что в первой половине сентября как раз идет активизация жизни, возобновление политического сезона, всех событий. А в дальнейшем уже будет назначена дата», – пояснил он.
Ранее Песков сообщил, что Путин намерен провести ежегодную прямую линию, но мероприятие состоится «чуть позже».
Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС
Страны выстроились в очередь, желая вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым.
«Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особенно символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели или партнеры по диалогу», – цитирует Лаврова ТАСС.
По его словам, на предстоящем заседании министров иностранных дел ШОС планируется принять проекты итоговых документов.
Напомним, в четверг Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили на встрече в Ташкенте перспективы развития ШОС, в том числе вопросы модернизации объединения.
Ранее сообщалось, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры.
Захарова: Лавров поговорит с Блинкеном, когда позволит график
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Глава МИД России Сергей Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре с руководителем Госдепа Энтони Блинкеном, «когда позволит время», сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
Захарова пояснила, что сейчас у Лаврова «насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи» – передает ТАСС.
Напомним, глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Блинкен хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна и призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
Прайс сообщил, что «разговор пока не состоялся». В Госдепе «продолжают ожидать, что будет возможность поговорить в ближайшие дни». При этом, по его словам, предложение США по обмену заключенными «не продвинулось в той мере, как хотелось бы» Вашингтону. Прайс заявил: «Мы передавали это субстантивное предложение напрямую и неоднократно российской стороне. Мы делали это в течение нескольких недель. <…> Мы хотели решить эти вопросы. Факт в том, что мы подняли вопрос на уровень госсекретаря». Прайс считает, что нет причин откладывать решение вопроса.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
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На Украине решили переписать историю Второй мировой для победы над «русским миром»
Для победы над «русским миром» нужно переписать историю Второй мировой войны, заявил советник украинского министра внутренних дел Вадим Денисенко.
«Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле, вопреки нашей победе, вопреки всему, бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», – заявил Денисенко в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».
По его словам, действующему украинскому руководству надо создать «новую историю городов и сел Украины», поскольку написанная ранее история уже «морально устарела».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава и Одесса.
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В офисе Зеленского заявили, что Украина должна выдать Коломойского США
Украинского бизнесмена Игоря Коломойского целесообразно выдать США, где против него введены санкции, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над «i», приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а конфискованные деньги будут переданы украинскому народу, как тем, кто пострадал от этого», – сказал Лещенко в одном из интервью, передает ТАСС.
Ранее американская прокуратура обвинила Коломойского в присвоении миллиардов долларов из украинского Приватбанка, совладельцем которого он был, а также в том, что он перевел часть этих денег в США.
В 2021 году международный консорциум журналистских расследований опубликовал выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах мировых политиков. В частности, речь шла о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам 40 млн долларов от структур, связанных с Игорем Коломойским.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский может подписать указ о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского.
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Посол России назвала условие возобновления поставок газа Болгарии
Поставки газа возобновятся в любой момент, если болгарская сторона будет платить за него по схеме, соответствующей требованиям Газпрома, заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала «Россия 24».
«Многие эксперты, конечно, призывают к прагматизму и к тому, чтобы все-таки вернуться к договору с Газпромом, который действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует Газпром, поставки возобновятся», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Болгария заявила о договоренности по поставкам СПГ из США дешевле, чем у Газпрома, договоренность была достигнута на встрече премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Харрис.
Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
На Украине обозначили сроки нанесения удара по Крымскому мосту
Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Данилов заявил, что ситуация находится «под бдительным контролем». По его словам, «все это будет сделано» и в отношении других объектов, передает украинский канал «24» со ссылкой на «Говорит большой Львов».
Как сообщил Данилов, соответствующее решение «примут военные». Он заявил: «Как только будет необходимость, возможность и задание – все будет сделано, и не только в отношении этого объекта», – пишет «Страна.ua» со ссылкой на NTA.
Накануне Данилов пригрозил ударами по территории России. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
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Добровинский дал совет российским владельцам недвижимости в Черногории
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Россияне, недвижимость которых пытаются «заморозить» за рубежом, могут обратиться в суд и с большой вероятностью выиграть это дело, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя действия Черногории против недвижимости граждан России.
СМИ сообщают, что Кадастровая служба Черногории начала оформлять «заморозку» недвижимости граждан России, которые попали в утвержденный санкционный список. Ранее на сайте кабмина Черногории был опубликован соответствующий документ.
«Черногория не входит в Евросоюз, но очень хочет войти. Поэтому этот шаг – такой способ «заглянуть в глаза», «лизнуть», «встать на колени» перед Европейским союзом в надежде, что их пустят к себе быстрее», – говорит Добровинский.
Юрист подчеркивает, что поскольку Черногория не является членом Евросоюза, это решение – их собственное желание, в связи с чем можно обратиться в суд в самой Черногории. Доказать, что решение о заморозке собственности не соответствует законодательству самой Черногории, по мнению адвоката, будет несложно.
«Они не в Евросоюзе, а значит, не обязаны делать то, что там придумали. А если в Эфиопии примут какое-то решение, Черногория тоже будет ему следовать? Ну смешно же. Поэтому, думаю, есть большой шанс выиграть такое дело», – заключил Добровинский.
Напомним, в начале апреля власти Черногории приняли пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Днем ранее страна объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов.
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Медведев рассказал об ответе России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Российская сторона готова ответить на расширение НАТО на севере симметричными мерами в случае вступления Стокгольма и Хельсинки в альянс, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной», – цитирует Медведева ТАСС.
По его словам, есть несколько путей движения Швеции и Финляндии внутри НАТО: умеренный и другой, более радикальный, предполагающий, что эти страны «полностью распахнут калитку» и создадут базы на своей территории и разместят ударные вооружения.
«Это зависит от самих стран. И симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги», – сказал Медведев.
«Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех», – сказал зампред Совбеза.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.
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В Воронеже задержаны осквернявшие могилы подростки-трансгендеры
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту организовать проверку по факту надругательства над могилами подростками.
Видео, на котором молодой человек исполняет на могилах «танцы» и целуется с другим юношей, появилось в четверг в ряде Telegram-каналов.
«Юноши совершают ряд противоправных действий на могилах пожилых людей в Воронеже. Главой СК России дано поручение в рамках проверочных мероприятий выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. Ход и результаты проверки будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится на сайте СК.
Полиция объявила о начале проверки по факту опубликования видеозаписи, прокуратура взяла ход и результаты проверки на контроль.
«Оперативниками уголовного розыска городского управления полиции установлены и задержаны подозреваемые в совершении противоправного деяния на одном из кладбищ Воронежа. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет. Проводится процессуальная проверка», – сообщила представитель ГУМВД по Воронежской области Наталья Куликова в Telegram-канале ведомства.
В интернете позднее появилось видео, где юноша плачет и извиняется за свой поступок, при этом говорит о себе в женском роде.
Telegram-канал Readovka сообщал, что «подросток-трансгендер Федя вместе с другом/подругой станцевал на местном кладбище и помочился на могилы. Все свои действия он(а) выкладывал(а) в интернет. Этот персонаж прибыл из Египта – на лето к бабушке в Россию. Чем закончатся его/ее приключения – остается только гадать».
Боррель не исключил отсутствия у России желания продавать газ Европе
ЕС в будущем прекратит закупать российский газ, сейчас Европа не отказывается от закупок, но Россия может отказаться продавать газ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель сказал, что в ЕС решили «избавится от слишком большой энергетической зависимости» от России. «Сначала уголь, потом <...> нефть, <...> а по газу более длительные сроки», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TVE.
Он пояснил, что в ситуации с поставками газа ЕС нужно «адаптироваться» – страны не могут «перейти с 40% до 0% в одночасье». «И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ», – сказал Боррель.
По его словам, Россия «хочет продавать свой газ, но не обязательно продавать его» Евросоюзу. Он призвал страны ЕС экономить энергию добровольно, чтобы не пришлось делать это на обязательной основе. Боррель отметил, что в ЕС «уже начали экономить российский газ» – когда началась спецоперация России на Украине, «импорт российского газа составлял 40% от общеевропейского, сейчас он приближается к 20%».
Боррель указал, что «снижение средней температуры отопления в Европе на один градус означает экономию около 6% расхода газа». Также он заявил, что страны ЕС «одобрили практически все» санкции, которые «могли бы одобрить». Однако «с газом сейчас обратная ситуация». «Не то что мы не хотим его покупать, а (Россия) может не захотеть продавать нам его», – заявил он.
Напомним, в Брюсселе объявлено, что «страны Евросоюза достигли согласия в вопросе сокращения потребления газа на 15%». При этом в Брюсселе разрешили правительствам всех стран, входящих в ЕС, варьировать исполнение указаний «на свое усмотрение в зависимости от условий».
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Вашингтон пожаловался на «несерьезное» отношение Москвы к предложению по обмену заключенными
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Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби считает, что Москва «демонстрирует недостаток серьезности к предложению, которое выдвинули США», передает ТАСС.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе появившихся сообщений и заявлений по обмену заключенными между Россией и США, но обычно такие информационные вбросы по подобным темам не делаются.
Руководитель Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана. Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре, «когда позволит время».
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Политолог объяснил неспешность России в переговорах с США
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«Сегодня российско-американские переговоры нужны Вашингтону гораздо больше, чем нам. Поэтому Москва не торопится отвечать на их предложения, вырабатывает позицию и ждет более подходящего момента для переговоров», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными.
«В первую очередь задержка переговоров вызвана сложной геополитической ситуацией. Кроме того, поскольку предполагается обсуждать обмен Бута на двух американцев, я думаю, Москва еще определяет свою позицию в этом вопросе», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
«Пока у нас есть представление, что в общем нам не о чем разговаривать с американцами. Пока не завершен украинский кризис, мы еще не поставили США перед очевидным фактом того, что они окончательно проиграли битву за восток Украины», – рассказал собеседник.
«Когда американцы поймут, что они проиграли как минимум в битве за Донбасс, тогда уже можно будет идти с ними на какие-то переговоры и пытаться заставить их услышать нашу точку зрения, в том числе по вопросам безопасности», – уверен политолог.
«Мы видим, что к переговорам стремятся они, а не мы. Поэтому мы можем себе позволить показывать американцам, что не будем сразу бежать на встречу при первом их желании. Конечно, когда-то нам нужно будет начать с ними переговоры, но для этого нужна более удобная позиция», – полагает эксперт.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными. Кирби считает, что Москва «демонстрирует недостаток серьезности к предложению, которое выдвинули США», передает ТАСС.
Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре, «когда позволит время». Захарова пояснила, что сейчас у Лаврова «насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи» – передает ТАСС.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
Напомним, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Блинкен хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
Прайс сообщил, что «разговор пока не состоялся». В Госдепе «продолжают ожидать, что будет возможность поговорить в ближайшие дни». При этом, по его словам, предложение США по обмену заключенными «не продвинулось в той мере, как хотелось бы» Вашингтону.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер.
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Эксперт: Египет воспринимает Украину как исчезающую страну
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«До начала спецоперации Украина продавала свое зерно египтянам. Но в итоге украинские зерновые до Египта так и не доехали. Каир не получил зерна и потерял деньги, ушедшие на авансовые платежи Киеву», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов, комментируя решение Египта разорвать сделку о покупке украинского зерна, заключенную полгода назад.
«Сегодня Украина, может быть, и хочет продать Египту свою пшеницу, а завтра может исчезнуть как страна. Лучше всего это, кстати, понимают сами украинские бизнесмены. Многие из них сейчас пытаются заключать сделки на продажу своих ресурсов, а главное – принимать авансы за еще не поставленные товары. Но сами в глубине души такие торговцы знают, что в итоге никаких поставок уже не будет, авансы будут по факту украдены. Спрашивать за понесенные убытки будет не с кого, потому что на Украине будет новая власть», – говорит эксперт.
В других странах, в том числе и в Египте, об этом догадываются, полагает Колташов. «Поэтому перед Каиром встает вопрос: с кем выстраивать долговременные отношения по поставкам такого нужного там ресурса, как продовольствие. И приходят к выводу: кроме России – больше не с кем. Отсюда и стратегическая важность недавнего визита главы МИДа Сергея Лаврова в Египет. В этой арабской стране знают, что российский АПК в плане внешней торговли никого не подведет, что российское зерно, в случае его покупки, будет в сроки поставлено по назначению и в полном объеме», – указывает экономист.
«Украинский АПК сосредоточен на фирмах, аффилированных с киевским режимом. Эти фирмы будут существовать столько, сколько держится режим Владимира Зеленского. Эти крупные компании скупают зерно по дешевке у мелких сельхозпроизводителей, а потом реализуют – уже по спекулятивным ценам или же делают деньги на мошеннических схемах», – пояснил Колташов. «Завтра, когда режима Зеленского не будет, эти спекулянты исчезнут, с них никакого спроса», – объяснил эксперт.
Кстати, Египет давно воспринимает Украину еще и как страну, ставшую жертвой «цветной революции», добавляет Колташов. «Это вопрос для Каира болезненный. В 2010-2011 годах Вашингтон тоже подогревал в Египте социальное недовольство против законной власти. В результате власть захватили управляемые из США «братья-мусульмане*». Сейчас, после прихода к власти военных, Египет возвращается в здоровое состояние, а у египтян возникла естественная аллергия на управляемые Западом «цветные» перевороты», – подытожил эксперт.
Как сообщил в четверг Bloomberg, Египет аннулировал сделку о покупке на Украине 240 тысяч тонн зерна, заключенную в декабре. Данный товар так и не был отгружен и отправлен в Египет. Отказ от украинского зерна вряд ли связан с визитом в эту страну Лаврова, заявил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В конце прошлой недели глава МИД Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Египет.
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Блинкен захотел обсудить с Лавровым освобожденные Россией в ходе СВО территории
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Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым планы Москвы относительно территорий, которые российские войска освободили в ходе специальной военной операции на Украине, следует из сообщения руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.
Прайс сообщил, что Блинкен собирается «донести крайне недвусмысленное сообщение о сохраняющихся» у США «озабоченностях относительно того, что Россия может попытаться силой аннексировать части суверенной украинской территории». Как заявил Прайс, «в последнее время» звучали «вызывающие беспокойство заявления, в том числе от самого министра иностранных дел Лаврова», передает ТАСС.
Кроме того, по словам Прайса, США «готовы делать все возможное, чтобы способствовать реализации «продуктовой сделки». По мнению Вашингтона, ответственность за итоговый результат реализации соглашения лежит на российской стороне, а условия «продуктовой сделки», прописанные на бумаге, могут отличаться от реальной ситуации, передает РИА «Новости».
При этом как Прайс, так и сам Блинкен заявляли, что переговоры главы Госдепа с Лавровым «не будут переговорами по поводу Украины».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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Власти Калининграда заявили о возможной остановке литовского транзита
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Прекращение работы литовского «Шауляй банка» с Россией приведет к тому, что железнодорожный транзит в Калининградскую область может остановиться, сообщает пресс-служба губернатора региона Антона Алиханова.
«Отказ от работы банка с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что в таком случае литовцы либо будут пропускать бесплатно, либо перестанут пропускать вовсе. По поводу первого сценария глава Калининградской области заявил, что сомневается.
Ранее литовский «Шауляй банк», через который проводились операции с калининградским транзитом, заявил о скором прекращении работы с Россией. Позже Россия передала ноту Литве из-за банковских проблем с калининградским транзитом.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
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