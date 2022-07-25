Российское пиво начало завоевывать рынки Китая и Монголии

Российское пиво заметно набирает популярность в Китае и Монголии, и в среднесрочной перспективе эти страны могут войти в тройку ведущих импортеров этого напитка, сообщили эксперты.

Согласно материалам, предоставленным пресс-службой Россельхозбанка, с 2015 года по 2021 год поставки российского пива в Китай выросли на 70%, до 32,6 миллиона литров, а в Монголию – на 75%, до 8,2 миллиона литров, передает РИА «Новости». В частности, только в 2021 году по сравнению с 2020 годом экспорт в Китай вырос на 20%, а в Монголию – почти в 2,5 раза (на 148%).

«Приграничное положение, а в случае Китая и открытие первого моста для грузовых автомобилей через Амур позволяют предположить, что эти страны в среднесрочной перспективе могут войти в топ-3 по импорту российского пива», – привели в пресс-службе слова руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрея Дальнова.

Фактором спроса, по его мнению, выступает в целом интерес к российскому продовольствию, которое выигрывает у конкурентов из других стран по соотношению цены и качества. Также интерес к пиву из России может быть частично простимулирован и популярностью российских мороженого и сладостей, добавляет эксперт.

Стабильно высокий в последние годы уровень экспорта российского пива в Китай и Монголию констатируют и в пресс-службе Ассоциации производителей пива (АПП), замечая, что выбор населения КНР в пользу такого импорта, помимо хорошего сочетания ценовых и качественных характеристик, связан также с тем, что «обеспечить стабильный вкус и качество местные пивоварни оказываются в состоянии не всегда».

«Для Монголии же Россия является крупнейшим экспортером агропромышленных товаров и продовольствия с долей в 40% (данные ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе), а собственное производство пива там практически отсутствует», – добавили в пресс-службе АПП.

Ранее голландский пивоваренный концерн Heineken предупредил, что приостанавливает экспорт пива в Россию, а также его реализацию под брендом. Тем не менее заводы в стране продолжили работать.