|
|
ВСУ нанесли удар по мосту через реку Ингулец в Херсонской области
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту через реку Ингулец в Херсонской области, применив американскую РСЗО HIMARS, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Нанесен удар по Дарьевскому мосту (мост через реку Ингулец в селе Дарьевка). В объект попало семь снарядов», – передает ТАСС его слова.
Ранее в Минобороны России предупредили, что неонацисты заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка в Запорожской области, чтобы взорвать их и обвинить российских военных в ударах по гражданской инфраструктуре.
До этого появились сообщения об обстрелах вооруженными силами Украины моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как защитить инфраструктурные объекты, в том числе мосты, от РСЗО HIMARS. Так, у системы ПВО должна быть единая автоматизированная система управления, которая состоит из комплексов разных типов действия: дальнего, среднего и ближнего, то есть так называемая многоэшелонированная система.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны заявило об уничтожении четырех украинских установок РСЗО «Хаймарс»
|
|
Противник несет значительные потери в вооружении, поставляемом Западом. С 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Из них две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще один «Хаймарс» и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка – на восточной окраине Константиновки Донецкой народной республики (ДНР)», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы № 23 города Краматорска ДНР. Ликвидировано до трехсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники.
Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Николаева. Потери противника составили до 30 человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше двух тысяч снарядов для РСЗО «Град», около тысячи снарядов для самоходных гаубиц «Акация», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: шесть пунктов управления, в том числе 92-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки ДНР, а также пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Зайцево ДНР, Вишневое и Успеновка Запорожской области.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30», – перечислил представитель Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка ДНР уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Вернополье, Окнино, Балаклея, Вербовка, Слатино, Долгенькое, Червоный Оскол, Песчаное Харьковской области, Петровское и Златоустовка ДНР.
Кроме того, перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Топольского и Малой Камышевахе Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом ВКС России в Одесской области ликвидировано более 600 боевиков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шойгу сообщил об условиях досмотра судов с украинским зерном
|
|
Досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, будет производиться и на выходе, и на входе в Черное море, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, в соответствии с соглашением, которое подписали Россия, Турция, представители ООН и Украина в Стамбуле, создается совместный четырехсторонний координационный центр, который будет досматривать суда, вывозящие украинскую сельхозпродукцию, передает ТАСС.
«Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море», – сказал Шойгу. Министр отметил, что Россия в контексте подписанных в Стамбуле четырехсторонних соглашений была заинтересована в досмотре судов, идущих в порты Украины, потому что он поможет избежать завоза туда вооружения и военной техники, которые позволили бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) продолжить военные действия.
«Нас интересовало, чтобы была зафиксирована возможность досмотра судов, идущих в украинские порты. Дабы избежать завоза туда вооружения и военной техники, которые позволили бы продолжить те или иные действия со стороны Вооруженных сил Украины», – заявил Шойгу.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Офицер из группировки «Отважные» сравнил российскую и украинскую артиллерию
|
|
Западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской, считают офицеры на позициях гаубичной батареи группировки «Отважные».
«Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве», – передает РИА «Новости» ответ офицера вооруженных сил на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.
Также он рассказал о личных мотивах участия в спецоперации на Украине.
«Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Так вот, я родом из Донецкой области. Ну, соответственно, здесь и пригодился», – заключил артиллерист.
Ранее Минобороны показало боевую работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ.
Названы возможные сроки строительства газопровода в Запорожскую область
|
|
«России важно успеть построить газопровод до начала отопительного сезона. Но из-за опасности обстрелов данного участка, подрядчиком этого проекта могут выступить военные», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя планы построить ветку Бердянск – Мелитополь, которая позволит «запитать» Запорожскую область газом из России.
«Москва попытается проложить трубу в кратчайшие сроки, чтобы никто не мог отключить подачу газа на освобожденных территориях. При этом часть инфраструктуры там уже есть, так что в этом случае получится обойтись без строительства котельных и электростанций», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Сложность заключается в том, что Мелитополь находится под российским контролем, но туда заходит труба со стороны пока еще украинского Днепропетровска. Так что, возможно, наши власти допускают, что не успеют освободить этот город до начала отопительного сезона и построить полноценную артерию в Днепропетровск, а оттуда на юг в Мелитополь», – рассуждает собеседник.
Ветка Бердянск – Мелитополь станет хорошим «запасным вариантом», уверен эксперт. «По большому счету, нам предстоит проложить трубу на 100-110 км. Это не так много, и сделать это можно за несколько месяцев. Другое дело, что у всех есть понимание, сколько времени и сил этот процесс занимает в спокойное время, но нет представления, как строительство будет проходить в условиях боевых действий», – говорит Юшков.
Не исключено, что в некоторых аспектах придется прибегать к нарушению некоторых технических норм, предполагает собеседник. «Проектировать все придется в экстренном режиме. Возможно, труба будет класться прямо по земле, ее могут даже не закапывать. Дело облегчает тот факт, что там не придется строить газокомпрессорную станцию – а это, обычно, самый сложный и длительный процесс», – пояснил эксперт.
«Никто не знает, сколько будет стоить такая работа. Но об этом Россия точно не будет думать. Нам важно сделать так, чтобы люди не замерзли с приходом холодов. Возможно, к работе будут привлечены военные подрядчики, потому что из-за рискованности дела гражданские компании могут отказаться», – заключил Юшков.
Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Россия построит газопровод в Запорожскую область. «Проектные работы и изыскания подходят к завершению. Уже поставлена необходимая техника. После строительства газопровода Запорожская область будет запитана за счет поставок газа из Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Рогова.
Напомним, Украина 8 июля намеренно перекрыла газопровод, от которого была запитана Запорожская область, и более 100 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения остались без газоснабжения. При этом в регионе серьезные излишки электроэнергии, так как здесь работает Запорожская АЭС. Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной.
После этого вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минэнерго оперативно проработать вопрос газификации региона. При этом глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что в области проложат газопровод Бердянск – Мелитополь.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи
|
|
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов, сообщили в Белом доме.
Байден санкционировал оказать содействие Украине в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона, передает РИА «Новости».
Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»), до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost («Финикс гоуст»), а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский назвал ежедневные потери украинских войск
|
|
Ежедневные потери украинских войск составляют порядка 30 человек убитыми и 250 человек ранеными, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете «Уолл-стрит джорнэл».
Как отмечает издание, он утверждает, что потери Украины «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными» в день, в то время как в мае и июне, по его словам, потери украинских войск составляли от 100 до 200 человек убитыми, передает ТАСС.
Напомним, украинская армия несла самые большие потери в мае, когда в день погибали до 100 человек, а 300–400 получали ранения, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
При этом заявления Зеленского противоречат данным Минобороны России. Например, не далее как вчера в Минобороны заявляли, что в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.
А также на текущей неделе Минобороны сообщало, что ударом «Калибрами» в Одесской области уничтожено более 200 морпехов 35-й бригады ВСУ. Также Минобороны сообщало, что российским авиаударом в Донбассе уничтожено до 250 иностранных боевиков ВСУ.
Киев утаивает от Вашингтона реальные цифры потерь своих войск, говорилось еще полтора месяца назад в публикации New York Times. Американские эксперты подозревают, что число выбывших из строя украинских солдат уже тогда достигло астрономической цифры в 200 тысяч человек.
Кроме того, еще в мае Владимир Зеленский впервые проговорился о масштабе украинских потерь – по его тогдашним словам, ВСУ теряют по сто человек ежедневно. Президент Украины ужасался этой цифре, но в реальности потери его страны гораздо выше. Каков реальный масштаб этих потерь и почему они так велики, разбиралась газета ВЗГЛЯД.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Fitch: На Украине начался процесс, похожий на дефолт
|
|
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня «ССС» до «C». Эксперты Fitch пришли к выводу, что на Украине начался процесс, похожий на дефлот.
Свою оценку в Fitch объяснили ходатайством властей Украины о двухлетней отсрочке на выплату внешнего долга. В Fitch ожидают, что на Украине потребуется более широкая реструктуризация коммерческого долга, однако сроки этого процесса остаются неопределенными. Такое положение говорит о серьезном шоке для макрофинансового положения Украины, государственных и внешних финансов из-за затянувшегося конфликта с Россией, передает ТАСС.
В четверг Национальный банк Украины резко девальвировал гривну к доллару.
Напомним, в середине июля Киев вынудил «Нафтогаз» просить об отсрочке выплат по еврооблигациям. Двумя днями Украина потребовала у Запада 9 млрд долларов финансовой помощи ежемесячно. Как заявил советник президента Украины Олег Устенко, без соответствующей поддержки союзников Украине будет «практически невозможно» выжить.
В начале июля ЕК заблокировала предоставление Украине кредита в 1,5 млрд евро из-за угрозы дефолта. По данным Bloomberg, 1 сентября Украине нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, при этом кредиторы не слишком верят в способность Киева найти выход. На этом фоне стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на доступе Киева к финансовому рынку в будущем. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад передумал помогать Украине.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявляла, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко говорил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35-40%.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина подписала «продуктовую сделку» с Турцией и ООН
|
|
Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН, сообщил в пятницу помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания «Страна.ua».
Как сообщил Подоляк, Россия и Украина раздельно подпишут договоры по зерну с Турцией и ООН.
«Относительно стамбульского договора «о вывозе зерна». Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», – передает ТАСС его сообщение в Twitter (запрещен в России).
Подоляк добавил, что соглашение по зерну не подразумевает сопровождения судов российскими кораблями и присутствия России в украинских портах.
«Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия российских представителей в наших портах», – заявил он.
Подоляк уточнил, что проверки судов с зерном в Черном море при необходимости будут проводить совместные группы.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Одесская бригада сформирована в Херсоне из украинских добровольцев
В Херсоне из украинских добровольцев сформирована Одесская бригада, которая в ближайшее время приступит к освобождению города Николаева и города-героя Одессы, рассказал представитель военного подразделения.
«В ближайшее время совместно с союзными силами мы приступим к освобождению города Николаева и города-героя Одессы. Никакой пощады укронацистам, наемникам и всякой бандеровской нечисти от нас не будет. Единственный способ для них сохранить свои жизни – это сложить оружие. В противном случае все они будут уничтожены», – цитирует «Комсомольская правда» представителя Одесской бригады, который, как сообщает издание, предположительно, не просто родом из Одессы, а был там известным политиком.
Он особо подчеркнул, что бригада сформирована исключительно из добровольцев – граждан Украины. В ее составе уроженцы и жители не только самой Одессы, но и Николаева, Херсона, Киева, Измаила, Белгород-Днестровского, других украинских городов. Есть даже один парень из Западной Украины.
Как говорится в статье, экипировка бойцов новой бригады на «пять с плюсом», что, по мнению автора материала, показывает, что этим вопросом занимались в Минобороны РФ.
По сообщениям одного из Telegram-каналов, представителем нового военного подразделения якобы является одессит Игорь Марков, который был лидером украинской партии «Родина», депутатом Украины и владельцем одесского телеканала АТВ.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что освобожденные территории начинают жить лучше остатков Украины, где экономическая ситуация все более осложняется.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Главу теробороны Днепропетровской области не пустили на Украину
При попытке въехать на Украину пограничники изъяли украинский паспорт и отказываются пропустить в страну, заявил глава территориальной обороны Днепропетровской области Геннадий Корбан.
По его словам, он пытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте «Смильница» во Львовской области. «В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по «Дие» (украинский сервис госуслуг – прим. ВЗГЛЯД), никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад [в Польшу]», – цитирует ТАСС Корбана.
Он добавил, что основанием для таких действий пограничники назвали указ президента о лишении его гражданства.
Сообщается, что внутренний и заграничный паспорта Корбана не действительны. Ранее в украинских СМИ появилось видео изъятия паспорта у главы теробороны области. На нем пограничники объявляют Корбану, что его паспорт недействителен. Позже его адвокат потребовал предъявить указ президента о лишении его подзащитного гражданства.
Ранее депутат Верховной рады Сергей Власенко опубликовал фотографию, на которой якобы изображен готовящийся указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства. В данном списке указан Корбан, а также бизнесмен Игорь Коломойский и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шойгу разъяснил суть подписанных в Стамбуле документов по «продуктовой сделке»
|
|
В Стамбуле подписаны два документа, которые направлены на решение проблем поставок продовольствия, в том числе зерна, и удобрений на мировые рынки, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
«Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Хочу подчеркнуть, что данные документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет», – приводит его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что «первый документ – меморандум – предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки».
«Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине», – заключил Шойгу.
Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия отдельно подписала договор.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
Минобороны: СБУ в Сумской области похищает жителей с пророссийскими взглядами
Боевики батальонов территориальной обороны вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) обходят дома в городе Середина-Буда Сумской области для выявления жителей, которые выражают пророссийские взгляды, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, сообщает ТАСС.
По его данным, граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего не известно, добавил генерал-полковник.
Ранее замруководителя Старобельской окружной прокуратуры Владимир Кононов, который перешел на сторону ЛНР, сообщил, что украинские нацбаты похищали людей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Россия на переговорах по зерну подняла вопрос о необходимости снятия санкций
Россия на переговорах по зерновому вопросу поднимала вопрос о необходимости снятия санкций по страховке и обслуживанию судов, сообщил телеканал A Haber со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники.
«Россия также заявила, что санкции, введенные в отношении российских судов в области страхования и обслуживания, должны быть сняты», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
Ранее знакомый с переговорами в Стамбуле источник заявил, что безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море начнет действовать в ближайшие недели.
Накануне член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: Одесса, Южный и Черноморск.
Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
Шойгу прибыл в Стамбул на подпись документов по украинскому зерну
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Также планируется, что состоится двусторонняя встреча министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара, передает ТАСС.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
На Украине предсказали потерю союзника в Европе по борьбе с Россией
Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, сообщило украинское издание «Европейская правда».
Авторы статьи предполагают, что позиция Братиславы по поддержке Украины поменяется в случае смены власти в Словакии на досрочных выборах, так как лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо критикует политику передачи вооружений Киеву, передает РИА «Новости».
«Смена власти в Словакии вероятно приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки», – говорится в статье.
Издание считает, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, которая выступает против введения эмбарго на российский газ.
«Новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции Виктора Орбана. Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта», – пишет издание.
Авторы публикации пришли к выводу, что для предотвращения этой ситуации Киеву следует назначить «нового и мотивированного» украинского посла в Братиславе.
Между тем накануне правительство РФ расширило список недружественных России иностранных государств, включив в него, в том числе, Словакию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД