ВОЗ призвала принять меры из-за новой волны коронавируса в Европе

За шесть недель число новых случаев COVID-19 в Европейском регионе утроилось, на прошлой неделе зарегистрировано около 3 млн новых случаев, необходимо принять меры, касающиеся вакцинации и ношения масок, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета – только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта «омикрон», в частности BA.2 и BA.5, причем каждая доминирующая сублиния «омикрона» демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами», – приводит РИА «Новости» заявление Клюге.

Он сообщил, что за последние шесть недель число новых случаев COVID-19 в Европейском регионе утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев, что составляет почти половину всех новых заражений в мире. Клюге также выразил опасения в связи с тем, что COVID будет распространяться интенсивнее по мере приближения холодов.

«Поэтому сегодня Европейское региональное бюро ВОЗ публикует осенне-зимнюю стратегию борьбы с COVID–19 и другими респираторными вирусами, чтобы помочь подготовиться к грядущим волнам инфекции. Ждать осени, чтобы действовать, будет слишком поздно», – сообщил директор бюро.

Стратегия, в частности, предусматривает увеличение охвата населения вакцинацией, «стимулирование ношения масок в помещениях и общественном транспорте», усиление вентиляции закрытых помещений.

До этого ВОЗ сообщала, что масочный режим должен стать ключевым инструментом государств в борьбе с распространением коронавируса в случае роста заболеваемости.

Ранее пять заболевших подвидом COVID-19 «Кентавр» выявили в Москве.

Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 1337 человек, на 132,5% больше по сравнению с 18 июля.

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