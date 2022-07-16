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В Китае рассказали, как Путин «сломал» Запад
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Призывы Запада объединиться против России не нашли отклика в других частях мира, пишет гонконгское издание South China Morning Post.
По мнению автора статьи Мохамеда Зишана, Владимир Путин ловко смог заручиться поддержкой развивающихся стран и сломать программу Запада по Украине.
«В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Обозреватель добавил, что, несмотря на попытки представителей Запада избегать Сергея Лаврова на встрече G20, главу российского внешнеполитического ведомства застали за «душевным разговором» с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Западные СМИ сравнили, как Саудовская Аравия принимала Путина и Байдена
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Различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает усиливающуюся роль Москвы, заявил в колонке для Welt журналист Даниэль-Дилан Бемер.
Обозреватель напомнил, что во время визита в Эр-Рияд предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа в 2017 году ему оказали роскошный прием в виде танцев с саблями и отдельной гостиницы для американского президента, напоминающей дворец. Однако гостеприимство саудитов при визите Путина было еще большим, передает РИА «Новости».
«Больший шик и почет [во время визита Трампа] трудно было себе представить. Казалось бы. Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из 16 всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика», – написал Бемер.
А вот действующего президента США Байдена Эр-Рияд встречает совсем по-другому, указал он. «Американский президент Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», – отметил Бемер.
Он напомнил, что Вашингтон потерпел неудачу, пытаясь заставить своих ближневосточных союзников выступить против Москвы в вопросе Украины. Они не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную Штатами в Совбезе ООН.
«От своих арабских союзников США получили первый и неожиданный отказ. Не прошла попытка американцев создать после 24 февраля глобальный антироссийский фронт», – указал эксперт.
Напомним, Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников.
Египет, Саудовская Аравия и Турция захотели вступить в БРИКС
Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году, сообщила президент международного форума Пурнима Ананд.
По ее словам, во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который проходил в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия. «Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», – передают «Известия» ее слова.
Как отметил су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, Россия приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов.
Она также добавила, что после украинского кризиса наблюдается реальное проявление силы БРИКС. «И есть шанс, что объединение сможет работать для создания нового мирового порядка: увеличить обмен ресурсами, разработать авиационные, торговые и финансовые маршруты для новых мировых реалий», – уточнила Ананд.
Другие эксперты допустили что Саудовская Аравия, Египет и Турция – потенциально перспективные кандидатуры, однако процесс их присоединения будет небыстрым.
«Россия поддержала стремление Саудовской Аравии присоединиться к организации. Помимо КСА интерес к БРИКС проявили еще Турция и Египет, они изучают возможность присоединиться уже несколько лет. Но на саммите в Пекине вопрос с их вступлением не обсуждался, а вот членство КСА обсуждали серьезно. Участники объединения ищут дипломатическое решение», – отметил осведомленный источник.
Ранее американское издание The Hill заявило, что «Большая семерка» (G7, «Группа семи») может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене.
Напомним, в понедельник Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами для вступления в БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению. В минувший четверг председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли странам БРИКС подвинуть страны G7 на периферию мировой экономики и какие выгоды от участия в этом объединении может получить Россия.
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МИД Китая одной фотографией показал лицемерие Запада
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь отметил различие в понимании фразы «международное сообщество» у всего мира и у западных СМИ.
«Что означает «Международное сообщество?» – передает РИА «Новости» его пуликацию в Twitter (признан в России иноагентом).
На фото Чжао Лицзянь показал разницу в общепринятом понимании международного сообщества и у основных западных СМИ.
Ранее газета ВЗГЛЯД задалась вопросом, почему западное общество, которое так любит рассуждать о гуманности и правах человека, никак не реагирует на чудовищные случаи, когда из-за обстрелов украинской артиллерии в Донбассе продолжают гибнуть дети. Только 6 июня в ДНР были убиты трое детей. А за день до этого в Донецке от украинского снаряда погибла 10-летняя девочка.
Некоторые полагают, что люди в ЕС и США просто недостаточно информированы о происходящем.
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Эксперты объяснили кадровые перестановки в Роскосмосе
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«Назначение Юрия Борисова свидетельствует о том, что сейчас в аэрокосмической отрасли России главным станет реализация военной программы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее президент уволил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назначив на эту должность бывшего вице-премьера Юрия Борисова.
«От реализации военной программы будет зависеть обороноспособность нашей страны в нынешних непростых условиях. Это станет приоритетом на ближайшие годы», – убежден научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник. «Учитывая, что Борисов курировал военно-промышленный комплекс, его назначение в Роскосмос означает приоритет военной программы. Думаю, перед ним будет поставлена задача обеспечить ее реализацию», – полагает Крамник.
Схожее мнение выразил и политолог Михаил Виноградов. Назначение Юрия Борисова связано с «усилением военной составляющей космической отрасли», – сказал он газете ВЗГЛЯД. «Такие кадровые перестановки могут свидетельствовать о возможном сдвиге в сторону усиления военной составляющей космической отрасли. Это особенно актуально в условиях того, что интерес к гражданскому освоению космоса находится на спаде», – посетовал собеседник.
В пятницу глава государства Владимир Путин принял ряд кадровых решений. Своим указом он сместил Юрия Борисова с должности вице-премьера. Также Путин освободил от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и назначил на эту должность Борисова. Кроме того, Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером.
Москва предупредила об угрозе глобальной рецессии из-за санкций Запада
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Раскрутка странами Запада спирали односторонних санкций грозит ростом инфляции им же самим, а также глобальной рецессией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на политическом форуме высокого уровня Экономического и социального совета ООН.
«Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется даже по признанию МВФ инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Что касается целей стабилизации энергорынков, то предложили защищенные от действия односторонних санкций способы оплаты за поставки энергоносителей, а в финансовой сфере – переход на выплаты суверенной задолженности в национальной валюте», – добавил он.
Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы в обмен на поставки газа из России. В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.
Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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Макфол признал поддержку многими в США позиции Путина по Украине
Многие американцы, в том числе представители научного сообщества, разделяют мнение президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины, заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол.
«В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: «Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <…> «. Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора», – сказал Макфол в интервью украинским СМИ. Его слова передает РИА «Новости».
Как указал экс-дипломат, многие американские специалисты помнят, что и Россия, и Украина ведут свою историю с единого Древнерусского государства.
Макфол выразил мнение, что Вашингтон вместе с Киевом должны реализовать некую образовательную программу, с помощью которой мир обучат новой истории Украины, выгодной Западу.
Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что русские и украинцы являются одним народом. Так, он называет русских и украинцев единым целым в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной 12 июля 2021 года. В публикации российский лидер обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Путин проиндексировал военные пенсии
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 10% с 1 июня.
Закон также устанавливает особенности прохождения службы военнослужащими, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья, и награждены госнаградами за участие в боевых действиях, передает ТАСС.
Если ранее выплаты, которые получали военнослужащие за выполнение боевых задач, в том числе в ходе спецоперации, могли быть списаны кредиторами, то теперь ситуация меняется. Банки не смогут их списывать по исполнительным документам как социально значимые и иные выплаты.
В мае Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня, кроме того, он предложил увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум.
Путин разрешил разводить кроликов и кур на садовых участках
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы садовых и огородных участков смогут разводить там кур и кроликов, также документ упрощает оформление таких участков в долевую собственность.
Новый закон упрощает передачу участков общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ садоводов и огородников, передает РИА «Новости».
Документ предполагает, что теперь нет необходимости получать согласие всех собственников садовых или огородных участков, расположенных в границах товарищества в случае принятия решения общим собранием его членов о такой передаче.
Также допускается использование садовых и огородных участков для выращивания сельскохозяйственной птицы и кроликов для собственных нужд. При этом необходимо соблюдать земельное законодательство, ветеринарные нормы и правила, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы.
Для этого такая возможность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, где находится участок, либо выдано разрешение.
Кроме того, документ допускает передачу имущества общего пользования, находящегося в границах садоводства или огородничества, в собственность организаций, проводящих газ, воду, теплоснабжение и электроснабжение.
Члены НКО смогут приобретать до 1 марта 2031 года в собственность без проведения торгов находящийся в госсобственности или муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок независимо от даты вступления в членство.
В Госдуме дали совет потерявшим активы на Западе бизнесменам
Пострадавшие от западных санкций российские бизнесмены должны начать вкладывать свои деньги в российскую экономику, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
«Да, сейчас многое меняется, надеюсь, что наши бизнесмены, кто потерял за последние месяцы недвижимость, активы за границей, начнут организовывать бизнес в России, вкладывать свои деньги в стране. Других вариантов, по-моему, у них просто нет», – приводит его слова РИА «Новости».
Он выразил недоумение по поводу того, что у российских бизнесменов виллы, яхты, зарубежные футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы.
«Ну, что, разве у нас в стране нечем развлечься, нечем заняться?» – заключил председатель думского комитета по экономической политике.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов – счета, дома, яхты арестовывались за то, что они принадлежали русским. Сообщалось, что в условиях западных санкций российские бизнесмены ищут убежища для своих активов в Турции.
Между тем страны Евросоюза взялись за «золотые паспорта». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как была устроена процедура этой торговли и сколько денег в итоге Запад отобрал у граждан России.
Путин подписал закон о передаче биометрии в единую систему без согласия граждан
Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его.
Законом устанавливается возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему (ЕБС) без получения согласия субъекта персональных данных. Уточняется, что при этом будет происходить обязательное уведомление субъекта персональных данных о факте передачи информации, сообщает РИА «Новости».
Как поясняли в комитете Госдумы по информполитике, механизм будет способствовать расширению применения технологии биометрического эквайринга – безналичной оплаты. Поскольку возможность оплаты, например, через Apple Pay и Google Pay была ограничена, в связи с чем граждане должны иметь при себе пластиковые карты для оплаты товаров и услуг, что создает определенные неудобства для потребителей.
Однако сегодня необходимыми для внедрения технологии биометрического эквайринга информационными системами и техсредствами обладают лишь крупные кредитные организации – новые нормы позволят распространить технологию, добавляли в ГД.
Меры также направлены на скорейшее наполнение ЕБС биометрическими образцами, необходимыми для широкого применения биометрических технологий.
Путин освободил Борисова от должности вице-премьера России
Российский лидер Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности заместителя председателя правительства России.
«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации освободить Борисова Юрия Ивановича от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации», сообщается на сайте Кремля.
Кроме того, президент подписал указ, по которому число вице-премьеров в российском правительстве сокращено с 11 до 10. Согласно документу, внесено изменение в указ главы государства о структуре федеральных органов исполнительной власти: в одном из его пунктов слова «11 заместителей» заменяются словами «10 заместителей».
Указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти» был подписан 21 января 2020 года. Изначально при формировании кабмина в январе 2020 года в нем было девять вице-премьеров.
Ранее в пятницу Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером.
Путин подписал закон о зеркальных мерах за дискриминацию российских СМИ
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий зеркальные меры за дискриминацию российских СМИ за границей.
Закон дает генпрокурору и его заместителям полномочие запрещать в России СМИ иностранного государства, которое ввело ограничение на работу или запрет российских СМИ, передает ТАСС.
«В случае запрета (ограничения) на территории иностранного государства деятельности российского СМИ в качестве ответной меры на основании решения генерального прокурора РФ или его заместителей на территории РФ может быть запрещена (ограничена) деятельность иностранного СМИ, зарегистрированного на территории такого иностранного государства и распространяющего свою продукцию на территории РФ», – говорится в тексте закона.
Ранее Роскомнадзор обратился к администрации Youtube с требованием немедленно снять ограничения на канал российской телерадиокомпании «Таврида».
По данным ведомства, с 2020 года выявлено 79 случаев ограничения доступа YouTube официальных каналов российских СМИ, общественных и политических деятелей, спортивных команд и просветительских проектов.
Эксперты призвали запустить госпрограмму развития российских брендов одежды
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Массовый уход западных брендов с нашего рынка превращается в катализатор роста для брендов российских. Власть помогает этому – уже введены льготы для автопрома. Теперь предлагается поддержать и бренды отечественной одежды. Как помочь нашему бизнесу занимать освободившиеся ниши, выясняли на круглом столе топ-менеджеры компаний и политологи.
«Последние события катализировали развитие отечественных брендов легкой промышленности, но при этом и большинство крупных западных компаний никуда уходить из России не собираются», – констатировал директор Института новейших государств Алексей Мартынов, выступая в четверг на круглом столе «Возвращение брендов: почему мировой бизнес выбирает дружбу с Россией». Дискуссия, которую организовал Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), была посвящена трансформации рынка потребительских товаров.
«Уход иностранных компаний из России был «перформансом», результатом жесткого репрессивного давления со стороны бюрократических структур США и ЕС. Эта директивная история не имеет никакого отношения к рыночной экономике: мы хотим, чтоб вы показательно ушли. Они ломают связи крупных транснациональных компаний с Россией, которые нарабатывались десятилетиями», – пояснил Мартынов.
«При этом многие крупные сетевые бренды, сделав громогласные заявления об уходе, на самом деле уходить не торопятся. Они не отказываются от арендных площадей и офисов, не увольняют сотрудников и явно думают о ребрендинге. В общем, сохраняют возможность зарабатывать в России. Если Россия останется открытой, то известные западные бренды найдут возможность снова зайти на наш рынок, в том числе – через дружественные нам страны. Так устроен капитализм, как бы западным властям не хотелось его нагрузить идеологемами и политическими смыслами», – подчеркнул Мартынов.
В любом случае, добавил он, страхи некоторых россиян перед возращением времен дефицита товаров народного потребления – это «фантомные боли», не имеющие отношения к реальности.
В России уже были компании, которые к тому времени, как были куплены иностранными бизнесменами, уже сами стали сильными национальными брендами. Об этом участникам круглого стола напомнил исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексей Поповичев. «К примеру, «Коркунов» и «Быстров». Владевшие ими отечественные предприниматели создали не только очень качественный продукт, но и смогли его потом активно продвинуть. И у российских производителей сейчас есть такой же потенциал практически во всех категориях», – подчеркнул топ-менеджер.
В России государство уже стимулирует продажи автомобилей, теперь уместно было бы запустить аналогичные программы по поддержке легкой промышленности, предлагает Поповичев. Особенно это касается региональных предприятий – чтобы они смогли стать федеральными, завоевать национальный рынок, частично заместив ушедших иностранцев, добавил он. В первую очередь, полагает топ-менеджер, им надо помочь с маркетингом.
«Мой опыт показывает, что российские производители, имея качественный товар, не уделяют внимания созданию имиджа бренда, работе с потребителем», – посетовал Поповичев. По его мнению, особенно перспективным направлением для нашего бизнеса остаются площадки онлайн-торговли.
Политолог Анна Федорова призналась, что сама носит пиджаки российской марки и пользуется духами отечественного производства. Миф о том, что российский товар – некачественный, давно ушел, считает она. «У людей возникла психологическая готовность покупать российское, причем уже достаточно давно. И я думаю, что так будет во всех сегментах от уровня «H&M», может, даже и дешевле, и заканчивая российскими люксовыми брендами. На самом деле потребность у людей покупать дорогое российское тоже появилась и повышается», – сказала Федорова.
Модератор дискуссии, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына представила данные ВЦИОМ об отношении россиян к иностранным товарам. Проведенный в начале июля опрос показал, что львиная доля россиян (72%) совсем не обеспокоена возникновением дефицита каких-то товаров. Большая часть населения уверена, что российские товары смогут заменить иностранные бренды (67%), а из двух лежащих на одной полке предпочтение отечественному товару отдадут 64%.
Ранее стало известно, что ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский завершает сделку по покупке Starbucks в России с правом занять порядка 90 помещений сети и разместить в них альтернативный общепит без использования данного бренда, сообщает ТАСС.
Французская сеть Sephora (LVMH) продаст 88 своих магазинов под брендом «Иль де Ботэ» в России местному генеральному директору, сообщало AFP со ссылкой на заявление компании. Российская «дочка» польского ретейлера LPP SA, владеющая брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, также сменила владельца, им стала компания Far East Services – FZCO, зарегистрированная в ОАЭ, передает РИА «Новости».
Путин подписал закон о статусе ветерана для гражданских за участие в спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин подписал законопроект о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине.
Закон был предложен партией «Единая Россия», он наделяет гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о гражданском персонале ВС России, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, передает РИА «Новости».
Участники могут рассчитывать на соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 10% с 1 июня.
Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2021 год
Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2021 год, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, доходы федеральной казны за 2021 год составили 25,286 трлн рублей, превысив утвержденные законом о бюджете показатели на 34,8%. Объем нефтегазовых поступлений составил 9,056 трлн рублей, что выше прогноза на 51,3%. По сравнению с 2020 годом рост составил 73%, передает ТАСС.
Ненефтегазовые доходы в 2021 году составили 16,229 трлн рублей, что выше бюджетного прогноза на 27%. По сравнению с 2020 годом они выросли на 20%, а в 2020 году рост показателя к 2019 году составлял 9,8%. Рост ненефтегазовых доходов в 2021 году был обусловлен увеличением поступлений внутреннего НДС и НДС на ввозимые товары на 28% и 27% соответственно.
Расходы федерального бюджета в 2021 году составили 24,762 трлн рублей, превысив утвержденный уровень на 15,1%. В реальном выражении с учетом инфляции расходы выросли на 1,7% к рекордному уровню 2020 года, когда была реализована крупномасштабная антикризисная поддержка граждан и экономики – преимущественно за счет средств федеральной казны. Доля расходов на национальную экономику увеличилась с 15,3% в 2020 году до 17,6% в 2021 году. По этому направлению учитывается значительная часть расходов на национальные проекты.
В 2021 году вместо запланированного дефицита в объеме 2,755 трлн рублей федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 524,3 млрд рублей (или 0,4% ВВП). На фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры за 2021 год Минфин России приобрел валюты на сумму 3,2 трлн рублей, эти средства в 2022 году направлены в Фонд национального благосостояния. Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета были государственные внутренние заимствования Российской Федерации (1,538 трлн рублей) и использование остатков средств федерального бюджета.
Ранее в Германии пришли к выводу, как санкции Запада рекордно увеличили нефтегазовые доходы России. В Берлине признали провал попыток Запада сломить экономику России. В мае российский лидер Владимир Путин говорил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что экономика России достойно выдерживает санкционный удар Запада. Лукашенко в свою очередь отметил, что экономика в России и вообще в Союзе не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется. Согласно отчету Международного энергетического агентства, доходы России от продажи нефти в 2022 году выросли на 50%. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Запад бессилен отсечь нефтяные доходы России.