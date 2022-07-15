Роскосмос договорился с НАСА о перекрестных полетах на МКС

Роскосмос и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах совместных экипажей на пилотируемых российских и американских кораблях к МКС, сообщила российская госкорпорация.

«Роскосмос и НАСА подписали соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. Соглашение отвечает интересам России и США и будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях», – говорится в сообщении в Telegram-канале Роскосмоса.

Там уточнили, что соглашение необходимо на случай нештатной ситуации отмены или задержки запусков российских или американских кораблей. Оно предусматривает, что в подобных ситуациях на борту МКС будет как минимум один российский космонавт и один американский астронавт для обслуживания российского и американского сегментов.

Также госкорпорация сообщила, что космонавт Анна Кикина активно готовится к своему первому полету на МКС и станет первым российским космонавтом в экипаже Crew Dragon.

«В состав основного экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew 5, запуск которого запланирован осенью 2022 года с мыса Канаверал, вошли астронавты НАСА Николь Мэнн (командир), Джош Кассада (пилот), астронавт Японского космического агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката (специалист миссии-1) и космонавт Роскосмоса Анна Кикина (специалист миссии-2)», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова генеральным директором Роскосмоса вместо Дмитрия Рогозина.