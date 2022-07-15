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Роскосмос договорился с НАСА о перекрестных полетах на МКС
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Роскосмос и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах совместных экипажей на пилотируемых российских и американских кораблях к МКС, сообщила российская госкорпорация.
«Роскосмос и НАСА подписали соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. Соглашение отвечает интересам России и США и будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях», – говорится в сообщении в Telegram-канале Роскосмоса.
Там уточнили, что соглашение необходимо на случай нештатной ситуации отмены или задержки запусков российских или американских кораблей. Оно предусматривает, что в подобных ситуациях на борту МКС будет как минимум один российский космонавт и один американский астронавт для обслуживания российского и американского сегментов.
Также госкорпорация сообщила, что космонавт Анна Кикина активно готовится к своему первому полету на МКС и станет первым российским космонавтом в экипаже Crew Dragon.
«В состав основного экипажа пилотируемого корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew 5, запуск которого запланирован осенью 2022 года с мыса Канаверал, вошли астронавты НАСА Николь Мэнн (командир), Джош Кассада (пилот), астронавт Японского космического агентства аэрокосмических исследований Коичи Ваката (специалист миссии-1) и космонавт Роскосмоса Анна Кикина (специалист миссии-2)», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.
Ранее в пятницу президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова генеральным директором Роскосмоса вместо Дмитрия Рогозина.
США и Китай обсудили ограничение цены на нефть из России
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Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила с вице-премьером КНР Лю Хэ введение ограничительной цены на российскую нефть, сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».
Йеллен и Лю Хэ провели разговор по видеосвязи на прошлой неделе, но об их обсуждении ограничения цен на нефть ранее не было известно. «Они выслушали [нас] и были готовы к дальнейшему обсуждению с нами этого вопроса», – сказала Йеллен в интервью изданию, передает ТАСС.
Как сообщило ранее Министерство финансов США, Йеллен в ходе разговора с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ уделила внимание повышению мировых цен на сырье и обсудила ситуацию, которая складывается на международных рынках под влиянием специальной военной операции России на Украине. Она также указала на «несправедливые и нерыночные» меры экономической политики Китая. Министерство коммерции КНР назвало эти консультации «конструктивным обменом мнениями».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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США исключили из санкций против России агропром, медицину и энергетику
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Транзакции с Россией в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины, связанные с борьбой с коронавирусом, транзитных авиаперелетов, а также затрагивающие работу неправительственных организаций, выведены из-под действия американских санкций, говорится в опубликованных Минфином США документах.
Как отмечается в справочных материалах, распространенных Министерством финансов США, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило «несколько относящихся к России генеральных лицензий, разрешающих определенные транзакции с участием иностранных финансовых институтов». В качестве этих документов, разрешающих в порядке исключения из режима рестрикций означенные сделки, названы четыре генеральные лицензии: 6B, 7A, 8C и 27, передает ТАСС.
Лицензия 6B датируется 14 июля и заменяет предыдущие документы от 24 марта и 24 февраля. Финансовое ведомство уточняет, что разрешаются связанные с РФ «транзакции, относящиеся к производству, продаже или транспортировке сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования; медицине, медицинской аппаратуре, ее запчастям и компонентам или обновлениям программного обеспечения для нее; предотвращению распространения, диагностике или лечению COVID-19, включая исследования или клинические испытания, относящиеся к COVID-19, или продолжающимся клиническим испытаниям и иной исследовательской медицинской деятельности». В лицензии приводится перечень продукции, связанной с сельским хозяйством, в отношении которого она действует. В список включены продукты, животные, корма для них, удобрения, семена, репродуктивный материал. В прошлых версиях документа сельхоз оборудование не значилось.
Приводятся также разъяснения относительно лицензий 7A (от 5 мая), 8C (14 июня) и 27 (19 апреля). Первая – выводит из-под действия санкций «платежи за транзитные перелеты, вынужденные посадки и услуги воздушной скорой помощи». Вторая – разрешает сделки, «связанные с энергетикой», при наличии целого ряда исключений. Третья – дает разрешение на «транзакции в поддержку деятельности неправительственных организаций».
Минфин США также опубликовал информационный бюллетень, в котором утверждается, что опубликованные ведомством материалы должны «далее разъяснить, что Соединенные Штаты не вводили санкции в отношении производства, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (включая удобрения), сельскохозяйственного оборудования или медикаментов, относящихся к Российской Федерации».
В американском финансовом ведомстве утверждают, что санкции США против РФ якобы не «препятствуют торговле сельхозпродукцией и медикаментами». Вашингтон уверяет, что антироссийские рестрикции якобы не усугубляют продовольственный кризис в мире.
Как подчеркнул в начале июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, на Западе «стыдливо умалчивают», что под санкции попали суда, которые возят российское зерно. «Их не принимают в иностранных европейских портах, их не страхуют, – указал Лавров. – В принципе все логистические и финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, они оказались под санкциями наших западных коллег».
Накануне стало известно, что Минфин США разрешил транзакции с Россией, связанные с рядом сфер экономики.
МИД Китая одной фотографией показал лицемерие Запада
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь отметил различие в понимании фразы «международное сообщество» у всего мира и у западных СМИ.
«Что означает «Международное сообщество?» – передает РИА «Новости» его пуликацию в Twitter (признан в России иноагентом).
На фото Чжао Лицзянь показал разницу в общепринятом понимании международного сообщества и у основных западных СМИ.
Ранее газета ВЗГЛЯД задалась вопросом, почему западное общество, которое так любит рассуждать о гуманности и правах человека, никак не реагирует на чудовищные случаи, когда из-за обстрелов украинской артиллерии в Донбассе продолжают гибнуть дети. Только 6 июня в ДНР были убиты трое детей. А за день до этого в Донецке от украинского снаряда погибла 10-летняя девочка.
Некоторые полагают, что люди в ЕС и США просто недостаточно информированы о происходящем.
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Байден пожелал России «стратегического провала»
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Президент США Джо Байден призвал добиваться того, чтобы российская спецоперация на Украине стала «стратегическим провалом».
«США продолжат поддерживать Украину и украинцев, которые пострадали из-за насилия со стороны РФ», – передает ТАСС его слова, сказанные на выступлении в Иерусалиме на совместной пресс-конференции с израильским премьером Яиром Лапидом.
По словам американского лидера, Россия своими действиями на Украине бросила вызов миру и стабильности. Байден заявил, что спецоперация должна быть стратегическим провалом, а свободный мир «должен поддержать решимость» США помочь Украине, чтобы та защитила свою демократию.
Ранее Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.
Напомним, бывший президент Польши Лех Валенса призвал раздробить и «расчленить» Россию, сократить численность населения РФ до 50 млн человек.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что исход конфликта решится «на поле боя», а в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира».
А глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что будет добиваться «победы над Россией», если станет премьером.
Также президент США Джо Байден обвинял президента России в инфляции из-за роста цен в стране. Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент Владимир Путин отреагировал на западные заявления о «путинской инфляции». Путин на ПМЭФ отметил, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политики США и ЕС.
Ответил российский лидер и на заявления Запада об «экономическом блицкриге» против России. Путин также подчеркнул, что мрачные прогнозы относительно экономики России не сбылись.
В ходе встречи с руководителями фракций Госдумы Владимир Путин прокомментировал спецоперацию, идущую с 24 февраля на Украине, отметив, что по большому счету Россия всерьез пока еще ничего и не начинала.
«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца», – отметил российский лидер.
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В США предсказали скорое появление российского эталонного сорта нефти
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Правительство РФ планирует сформировать российский эталонный сорт нефти с целью нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванный документ.
По утверждению Bloomberg, «ключевые российские министерства, нефтедобытчики и центральный банк планируют в октябре начать торговлю нефтью на национальной платформе». Авторы утверждают, что «Россия будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года», передает ТАСС.
Bloomberg приводит слова двух неназванных российских чиновников, которые якобы подтвердили планы по установлению контрольного ценового показателя нефти с целью противодействия внешнему влиянию и давлению ограничительных мер. Bloomberg утверждает, что эти планы находятся «на ранней стадии».
Напомним, во вторник в Госдепе США сообщили о планах Соединенных Штатов и стран «Группы семи» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) установить предельные цены на российскую нефть. В конце июня вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита G7. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами». Позже американские СМИ сообщили, что США и Китай обсудили введение ограничительной цены на российскую нефть.
В МИД предупреждали, что попытки Запада ввести ценовой потолок на российские нефть и газ рискованны и лишь усугубят энергетический кризис. Там также заверили, что Россия, как и весь цивилизованный мир, будет продолжать придерживаться рыночных принципов и поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут готовы их покупать.
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Путин заменил главу Роскосмоса
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Президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина.
Указ подписан главой страны и опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», – сообщает сайт Кремля.
Дмитрий Рогозин освобожден от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности.
Дмитрий Рогозин в 1986 году окончил международное отделение факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова, в 1988 году – экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС.
В 1997–2007 годах был депутатом Госдумы России II-IV созывов.
С июля 2002 года по январь 2004 года – специальный представитель президента России Владимира Путина по проблемам Калининградской области, связанным с расширением Европейского союза (ЕС).
С 29 декабря 2003 года по 5 марта 2004 года занимал пост заместителя председателя Государственной думы Бориса Грызлова.
С января 2008 года по декабрь 2011 года – постоянный представитель Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Одновременно с февраля 2011 года по апрель 2012 года был спецпредставителем президента России Дмитрия Медведева по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны.
С 23 декабря 2011 года по 18 мая 2018 года занимал пост заместителя председателя правительства России Владимира Путина, затем (с 8 мая 2012 года) – Дмитрия Медведева. В кабинете министров курировал военно-промышленный комплекс, национальную и гражданскую оборону, гособоронзаказ, военно-техническое сотрудничество, морскую и пограничную политику, вопросы развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
24 мая 2018 года указом главы государства Владимира Путина назначен генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». При нем были начаты работы по второй и третьей очередям строительства космодрома Восточный, начато строительство одноименного аэропорта на космодроме Восточный, началось возведение Национального космического центра, началось создание нового космического корабля «Орленок» и стартовало проектирование Национальной орбитальной космической станции.
Ранее президент Владимир Путин в пятницу подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером.
Названы причины смягчения антироссийских санкций США
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«Вводя какие-то послабления по санкциям, западные страны признают, что ударили по своей же собственной экономике. Теперь они всячески пытаются это исправить», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Минфин США вывел из санкций против России сферу сельского хозяйства, медицину и энергетику.
«Мы видим, что американцы делают санкционные послабления в тех сферах, которые касаются в первую очередь их собственной экономики. Они начали с уступок в отраслях, где острее всего зависят от наших поставок», – рассказал эксперт.
«Я считаю, что относиться к этому нужно без особого восторга. Болезненные для нас санкции они снимать не будут. А то, что болезненно для них, они снимают, выдавая это за жест доброй воли. Однако это скорее знак отчаяния и показатель того, что западному миру, например, сложно дается посевной сезон без удобрений из России. Поэтому они сейчас делают все, чтобы эти удобрения к ним попали», – отметил Дудаков.
«То, как пройдут переговоры в Стамбуле по «зерновому вопросу», тоже скажется на санкционной политике Запада. И там, где западный мир будет болезненно ощущать свои же санкции, там тоже могут появиться послабления. Но в вопросах, которые принципиальны для нас, Запад на попятную не пойдет», – уверен собеседник.
«Вместе с тем ситуация со смягчением санкций – это показатель того, что Америка, а вслед за ней и Европа, сами признают, что санкции бьют по их собственной экономике, и пытаются минимизировать ущерб», – полагает Дудаков.
Накануне Минфин США опубликовал документы, согласно которым из-под действия американских санкций выведены транзакции с Россией в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины, связанные с борьбой с коронавирусом, транзитных авиаперелетов, а также затрагивающие работу неправительственных организаций.
Американское финансовое ведомство также опубликовало информационный бюллетень, в котором утверждается, что опубликованные материалы должны «далее разъяснить, что Соединенные Штаты не вводили санкции в отношении производства, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (включая удобрения), сельскохозяйственного оборудования или медикаментов, относящихся к Российской Федерации».
В американском Минфине утверждают, что санкции США против РФ якобы не «препятствуют торговле сельхозпродукцией и медикаментами». Вашингтон уверяет, что антироссийские рестрикции якобы не усугубляют продовольственный кризис в мире.
Ранее сообщалось, что власти США разрешили проводить с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, в отношении которой введены санкции, некоторые транзакции, касающиеся выдачи лицензий, разрешений и сертификатов, связанных с информационными технологиями.
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Захарова предложила поискать в медицинской энциклопедии описание случая с Блинкеном
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы «удержании» Россией украинских граждан словами, что «такой случай» нужно найти в медицинской энциклопедии.
«Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее Блинкен заявил, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у многих забирают документы и выдают российские паспорта.
До этого Захарова заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки.
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Захарова назвала враньем заявление Блинкена о «насильном удержании» украинцев
Спикер российского МИД Мария Захарова назвала враньем заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы насильном удержании в России 1,6 млн украинских граждан.
«Это вранье – невозможно представить, как можно насильно дать паспорт», – передает РИА «Новости» ее слова в эфире «Соловьев Live».
Ранее российское посольство в США распространило заявление, что все украинские граждане, получающие российское гражданство, делают это добровольно, а сообщения представителей Вашингтона о том, что РФ якобы отнимает украинские паспорта, представляют собой низкокачественную дезинформацию.
Накануне Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинских граждан, у которых забрали паспорта и выдали российские документы. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила поискать описание случая с Блинкеном в медицинской энциклопедии.
Напомним, число прибывших в Россию с Украины и из Донбасса беженцев превысило 2,5 млн человек, включая 394 тыс. детей. Половина из прибывших – граждане ДНР и ЛНР.
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Посольство США в Киеве призвало американцев срочно покинуть Украину
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Американское посольство в Киеве призвало находящихся на Украине граждан США покинуть страну по соображениям безопасности.
«Посольство США призывает американских граждан не въезжать на Украину, а [уже] находящихся на Украине – немедленно покинуть ее, пользуясь доступными <…> вариантами с наземным транспортом, если это безопасно», – приводит текст предупреждения американской дипломатической миссии ТАСС.
Посольство США предостерегает соотечественников от присоединения к «крупным скоплениям людей» и участия в «организованных мероприятиях». В заголовке нынешнего уведомления говорится о «ракетной угрозе» на Украине.
Американские дипломаты советуют согражданам, находящимся на Украине, «немедленно искать укрытие» в случае громких взрывов или включения сирен воздушной тревоги, не приближаться «ни к каким обломкам» при ракетных обстрелах. Кроме того, посольство подчеркивает, что в случае перехвата ракет или беспилотных летательных аппаратов угрозу могут представлять «падающие обломки».
По оценке диппредставительства США, «ситуация в сфере безопасности на всей Украине крайне нестабильная, условия могут без предупреждения [то есть резко и внезапно] ухудшиться».
Напомним, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ оказались в Донбассе в «очень сложной и очень тяжелой» ситуации. Он также говорил, что с начала специальной военной операции России Украину покинули более 5 млн человек.
В марте Госдепартамент США предупреждал американцев о смертельной опасности поездок на Украину, а также рекомендовал американцам, планирующим поездку на Украину вопреки призыву не посещать эту страну, сдать образцы ДНК, написать завещание и обсудить с близкими вопросы возможной опеки над детьми.
Отметим, в январе постоянные заявления США о скором «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
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Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти впервые за шесть лет
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Европа обогнала Азию и стала крупнейшим покупателем американской нефти, закупив в период с января по май 213,1 млн баррелей.
В январе–мае Европа закупила 213,1 млн баррелей нефти, Азия – 191,1 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства торговли США. Последний раз такая ситуация в начале года складывалась шесть лет назад, когда Штаты отказались от запрета на экспорт нефти, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Как отметил нефтяной аналитик Energy Aspects Кристофер Хейнс, поскольку Европа пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей и переключается на американскую нефть, вполне вероятно, что нынешняя модель торговых потоков сохранится.
Кроме того, по его словам, добыча в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности как Азии, так и Европы. При этом Ближний Восток, по-видимому, ограничен в возможностях наращивания производства и поставок в Европу.
«Все внимание будет приковано к тому, сможет ли ОПЕК увеличить добывающие мощности в предстоящем году и какую долю рынка она сможет вернуть», – выразила мнение аналитик по разведке и добыче ESAI Элизабет Мерфи.
Ранее Bloomberg сообщил, что правительство России планирует сформировать российский эталонный сорт нефти с целью нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках.
Напомним, во вторник в Госдепе США сообщили о планах Соединенных Штатов и стран «Группы семи» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) установить предельные цены на российскую нефть. В конце июня вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита G7. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами». Позже американские СМИ сообщили, что США и Китай обсудили введение ограничительной цены на российскую нефть.
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США решили поставить Киеву бесшумные снайперские винтовки
Соединенные Штаты передадут Украине 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, патроны Magnum, оптические прицелы и глушители, сообщается на официальном портале американских госзакупок.
Как отмечают аналитики, Вашингтон не остановили действия Киева, который ранее бесконтрольно раздал гражданским лицам тысячи автоматов Калашникова с военных складов. Новые винтовки, поставляемые в комплектации с глушителями, имеют все шансы оказаться на «витрине» черных торговцев оружием в даркнете, пишет RT.
По информации соответствующего тендера, контракт на поставку 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, 120 магазинов к ним, оптических прицелов и патронов опубликовало посольство США в Киеве. С винтовками приедут и глушители для ведения бесшумной стрельбы.
Отмечается, что стоимость контракта составила 695 тыс. долларов. Получателями оружия указаны полиция и пограничная служба Украины. Контракт опубликован 17 июня.
«В рамках контракта будет поставлено 30 комплектов, включающих следующие позиции: винтовки Accuracy International .338 Lapua Magnum, оптические прицелы, сошки и глушители; 120 магазинов и 50 тыс. патронов .338 Lapua Magnum для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины», – говорится в документации тендера.
Винтовки безвозмездно передадут в рамках проектов «Укрепление потенциала государственной пограничной службы Украины по охране северных и восточных границ Украины» и «Поддержка устойчивой реформы Национальной полиции Украины».
Ранее Киев призвал Запад в срочном порядке предоставить более тяжелое оружие в ответ на указ президента России Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства на всех украинцев.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставки Западом оружия Украине создают угрозу для всего мира, так как это оружие «всплывает в других частях света».
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Рогозин: Россия заберет модуль «Казачок» для ExoMars из Италии
Россия вернет десантный модуль «Казачок», предназначавшийся для российско-европейской миссии на Марс ExoMars, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Роскосмос предпримет все усилия для возвращения из Италии нашего десантного марсианского модуля. «Казачок» вернется в родную станицу», – заявил гендиректор госкорпорации в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что также отдаст команду российскому экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA.
«Пусть сам [глава Европейского космического агентства Йозеф] Ашбахер со своим начальником [Жозепом] Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», – заключил Рогозин.
Во вторник ЕКА решило прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars.
В 2018 году в России был создан макет десантного модуля для международной миссии по исследованию Марса ExoMars.
Посольство заявило о намерении США вытеснить Россию из торговли продовольствием
Обвиняя Москву в препятствовании вывозу сельхозпродукции с Украины, США стремятся к переделу глобального агропромышленного рынка, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
«Ответственность лежит на киевских властях, которые заминировали черноморскую акваторию... Рассматриваем подобные высказывания как свидетельство усилий США по переделу глобального агропромышленного рынка, подразумевающих вытеснение России из сферы торговли продовольствием», – сообщается в Telegram-канале дипмиссии.
В публикации отмечается, что США активно используют нелегитимные односторонние санкции, чтобы заблокировать торгово-экономические взаимоотношения России с внешним миром и подорвать цепочки поставок.
«Как следствие – государства-импортеры испытывают значительные сложности в получении сельхозтоваров», – заключили в посольстве.
Напомним, в среду в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны РФ, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы».
В США считают, что достигнутая в Стамбуле сделка по «зерновому вопросу» включает частичное разминирование и прекращение огня.
В Румынии упал американский беспилотник
Беспилотник, принадлежащий ВВС США, упал в 14.15 в трех километрах к югу от 71-й базы румынских ВВС в Кымпия-Турзий, сообщает Минобороны Румынии.
БЛА типа MQ-9 Reaper потерпел аварию во время возвращения на базу, жертв и пострадавших не зарегистрировано, передает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.
Инцидент подтвердил глава военного ведомства Василе Дынку телеканалу «Диджи-24». Он добавил, что БЛА участвовал в учениях и управлялся американскими военными.
«Ущерба не было, он упал в поле, где нет населенных пунктов. Американцы проводят сейчас первый анализ. <...> Мы тренируемся вместе, мы и американцы, с этими БЛА», – сказал он.
Ранее сообщалось, что у острова Самос в Греции разбился арендованный у Украины вертолет.
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