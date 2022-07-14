Мэр Мариуполя назвал «экокатастрофу» в городе выдумкой украинских СМИ

Экологическая ситуация в Мариуполе улучшилась за последнее время, поскольку в городе на данный момент не работают металлургические предприятия, все разговоры украинских СМИ про «катастрофу» – выдумки, заявил мэр Мариуполя Константин Иващенко.

«В связи с тем, что ни одно металлургическое предприятие не работает, функционирует только морской порт, который не загрязняет воздух и воду Азовского моря, экологическая ситуация намного лучше, чем было раньше», – передает ТАСС его слова.

Иващенко добавил, что в городе работает санэпидемстанция, которая делает «заборы воды, заборы [воздуха] в местах большого скопления людей, в полной мере выполняет свои функции». «Они оценивают ситуацию как абсолютно нормальную», – рассказал он.

По словам мэра, многие украинские каналы сообщают, что в городе экологическая катастрофа, едва ли не начинается вспышка чумы или холеры. «Все это выдумки, это нагнетание истерии, невосприятие того вопроса, что Мариуполь без Украины возрождается», – добавил Иващенко.

Также он отметил, что все видят «ту громадную помощь, которую сегодня оказывает Россия, уже наша страна». «Они (украинцы) не могут с этим смириться до сих пор. Но мы не дадим повода усомниться никому, в том числе нашим врагам, что здесь будет прекрасный российский город, курортный», – отметил Иващенко.

Кроме того, мэр Мариуполя выразил мнение, что на месте завода «Азовсталь» можно сделать небольшое современное производство или технопарк с прилегающей зоной отдыха.

«Последнее слово за экспертами и горожанами. Мое мнение: конечно, [сделать там] технопарк, а зона, которая проходит рядом с «Азовсталью», – там море – это зона отдыха. На сегодняшний день это в мыслях. Может быть, какое-то небольшое производство, но уже современное, которое увеличит количество работающих людей в городе, – сегодня это тоже очень важный вопрос», – рассказал он.

Иващенко добавил, что решение еще не принято. «Работает комиссия, работают эксперты, оцениваются строительные разрушения, разрушения инфраструктуры «Азовстали» как завода, технологической инфраструктуры», – сказал мэр.

«Мы проведем фокус-группы, узнаем, что думают по этому вопросу люди. Сейчас вопрос в подвешенном состоянии. В любом случае предложения, которые были внесены руководителем республики, сейчас в приоритете», – резюмировал он.

В марте Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.

Президент Украины Владимир Зеленский на вопросы прессы о грядущей судьбе Мариуполя признал, что «это может быть новый Иловайск».

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