Производитель грузовиков Iveco решил покинуть Россию

Итальянский производитель грузовиков Iveco принял решение покинуть рынок в России, передав свой бизнес местному оператору, сообщил гендиректор компании Геррит Маркс.

«Производитель грузовиков и автобусов Iveco Group решил выйти из своего совместного предприятия в России после того, как рассматривал этот шаг в течение нескольких месяцев», – сказал Маркс в комментарии агентству Reuters во время презентации компании в Турине, передает РИА «Новости».

Решение о передаче компании уже принято, сейчас идет завершение процесса.

Iveco имеет 33% долю в совместном предприятии с российской компанией. Речь идет о компании AMT и производственной площадке в Миассе (Челябинская область) «Ивеко АМТ», где производятся грузовые автомобили.

Сама компания основана в 1975 году в Турине, где находится штаб-квартира.